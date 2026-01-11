Data Instagram dari Kebocoran 2024 Muncul Kembali, Mengekspos 17,5 Juta Akun

Tujuh belas setengah juta akun Instagram baru saja mendapat kemunculan kembali yang tidak diinginkan di dark web, berkat celah API lama yang kembali menyebabkan masalah baru. Menurut pemberitahuan keamanan dari perusahaan keamanan siber Malwarebytes, data yang terkait dengan sekitar 17,5 juta pengguna Instagram beredar bebas di Breachforums setelah muncul kembali pada awal […]

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.