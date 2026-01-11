Bagaimana Postingan Hal Finney di 2009 Menjadi Landasan Sejarah Bitcoin

Bitcoin

Komunitas Bitcoin menandai pencapaian yang tenang namun bermakna yang terkait dengan salah satu momen paling awal dalam sejarah jaringan.

Pada 10 Januari 2009, cypherpunk dan kontributor awal Bitcoin Hal Finney menerbitkan pesan singkat yang kemudian menjadi legendaris: "Running Bitcoin." Dengan dua kata tersebut, Finney menandakan bahwa node Bitcoin pertama yang diketahui publik selain penciptanya telah aktif.

Poin-poin penting 10 Januari 2009 menandai salah satu konfirmasi publik pertama bahwa Bitcoin beroperasi di luar penciptanya

Hal Finney adalah orang pertama yang diketahui mengoperasikan node Bitcoin setelah peluncuran

Postingannya dianggap sebagai momen mendasar dalam sejarah awal Bitcoin

Finney kemudian menjadi penerima transaksi Bitcoin pertama

Finney tidak hanya termasuk di antara yang pertama bereksperimen dengan perangkat lunak Bitcoin, tetapi dia juga merupakan penerima transaksi pertama jaringan. Transfer tersebut berasal dari Satoshi Nakamoto, yang mengirim sepuluh BTC kepada Finney sebagai uji coba fungsionalitas sistem. Pada harga pasar saat ini, jumlah tersebut akan bernilai lebih dari $900.000, tetapi nilai historisnya jauh melebihi nilai moneternya.

Lahir pada 4 Mei 1956, Finney memiliki latar belakang yang luas dalam ilmu komputer dan kriptografi jauh sebelum Bitcoin ada. Dia dengan cepat merespons white paper Nakamoto pada akhir 2008 dan menjadi salah satu kolaborator paling awal yang terlibat langsung dengan pencipta proyek. Keahlian teknisnya yang mendalam dan korespondensi dekat dengan Satoshi kemudian menempatkannya di pusat spekulasi tentang asal-usul misterius Bitcoin.

Mengapa spekulasi seputar Satoshi Nakamoto terus berlanjut

Spekulasi tersebut meningkat selama bertahun-tahun, dengan beberapa orang menyarankan bahwa Finney sendiri mungkin adalah Satoshi Nakamoto. Teori tersebut mendapat perhatian baru pada tahun 2024 ketika HBO merilis serial dokumenter berjudul Money Electric: The Bitcoin Mystery, yang mengklaim mengungkap identitas sebenarnya Nakamoto. Para pendukung teori Finney sering menunjuk pada penelitian kriptografinya, keterlibatan awalnya, dan fakta bahwa dia adalah orang pertama yang menerima BTC.

Namun, yang lain telah menolak narasi ini. Pengembang Bitcoin Laszlo Hanyecz, yang dikenal karena melakukan pembelian Bitcoin dunia nyata pertama dengan menukar 10.000 BTC dengan dua pizza, sebelumnya mencatat bahwa Satoshi tampak tidak familiar dengan Mac OS Apple. Finney, sebaliknya, dikenal menggunakan komputer Mac, detail yang melemahkan argumen bahwa dia adalah Nakamoto.

Bukti tambahan yang menantang teori tersebut telah disampaikan oleh Jameson Lopp, co-founder perusahaan kustodian kripto Casa. Lopp menyoroti pertukaran email antara Satoshi dan pengembang lain yang bertepatan dengan Finney berlari maraton. Pesan terakhir dalam thread tersebut dikirim hanya beberapa menit sebelum Finney melewati garis finish, menunjukkan bahwa dia tidak mungkin menulis sebagai Satoshi secara bersamaan.

Kehidupan Finney berakhir pada tahun 2014 setelah berjuang melawan amyotrophic lateral sclerosis, penyakit neurologis progresif. Dia berusia 58 tahun. Meskipun kepergiannya, kontribusi awalnya tetap menjadi fondasi sejarah Bitcoin. Postingan 2009-nya sekarang dianggap sebagai artefak penentu dari masa awal jaringan, melambangkan momen ketika Bitcoin mulai bergerak melampaui penciptanya dan masuk ke tangan komunitas yang lebih luas.

Lebih dari lima belas tahun kemudian, peran Finney yang tenang di hari-hari paling awal Bitcoin terus bergema, tidak hanya sebagai pencapaian teknis tetapi sebagai pengingat bagaimana eksperimen terdesentralisasi pertama kali terbentuk melalui tindakan beberapa individu yang berkomitmen.

