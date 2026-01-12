Monero Menembus $500 saat Gejolak Zcash dan Narasi Privasi Memicu Reli

Monero melampaui US$500 untuk pertama kalinya sejak 2021, menandai kenaikan mingguan 20% dan mendekati rekor tertinggi sebelumnya sebesar US$517,50.

Minat investor didorong oleh peningkatan pengawasan regulasi dan pandangan positif dari perusahaan seperti Grayscale dan Coinbase, yang memandang koin privasi sebagai tema pasar berkembang utama.

Modal beralih dari Zcash ke Monero karena pengunduran diri kepemimpinan dan drama internal di Electric Coin Company, menjadikan XMR pilihan yang lebih disukai untuk eksposur sektor privasi.

Monero (XMR) telah melonjak melewati US$500 (AU$746) untuk pertama kalinya sejak 2021, naik lebih dari 20% dalam seminggu. Koin privasi ini naik lebih dari 6% pada hari Minggu dan sekitar 20% selama seminggu terakhir, menempatkannya dalam jangkauan puncak April 2021 mendekati US$517,50 (AU$792).

Pemicunya adalah investor beralih ke aset XMR di tengah meningkatnya pengawasan regulasi, dan komentar bullish dari perusahaan seperti Grayscale dan Coinbase yang menyoroti koin privasi sebagai tema berkembang utama.

XMR/USD. Sumber: CoinMarketCap.

Namun lagi, kehancuran Zcash mungkin merupakan alasan terbesar (dan paling jelas) mengapa XMR mengalami kenaikan.

Monero Mendapat Manfaat dari Drama Pengembang Zcash

Seperti dilaporkan, Zcash (ZEC) mengalami pengunduran diri kepemimpinan massal yang membuat harga terjun lebih dari 20% dalam seminggu. Hal ini terjadi setelah tim di Electric Coin Company, organisasi yang bertanggung jawab atas protokol Zcash secara keseluruhan, mengundurkan diri Rabu lalu, dengan alasan kondisi kerja dan perselisihan dewan mengenai aset dan arah proyek.

Konflik tersebut juga mengekspos pertengkaran mengenai alokasi pendanaan yang terkait dengan Bootstrap Project. Token Zcash (ZEC) turun lebih dari 20% pada hari-hari berikutnya, merosot ke sekitar US$360 (AU$551) pada akhir pekan.

ZEC/USD. Sumber: CoinMarketCap.

Jadi, dengan Zcash terjebak dalam drama tata kelola dan pendanaan, Monero telah menjadi perdagangan privasi yang lebih sederhana dan lebih bersih bagi investor yang mencari eksposur ke sektor tersebut.

Harga Monero telah dalam tren naik sejak September tahun lalu, tak lama setelah mengalami reorganisasi blok oleh Qubic, seperti dilaporkan Crypto News Australia.

Postingan Monero Menembus $500 karena Kekacauan Zcash dan Narasi Privasi Mendorong Rally muncul pertama kali di Crypto News Australia.