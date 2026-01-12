Saham Eli Lilly (LLY): Raksasa Farmasi Incar Akuisisi Prancis Senilai €15 Miliar

TLDR

Eli Lilly mempersiapkan penawaran akuisisi €15 miliar untuk perusahaan biotek Prancis Abivax, menunggu arahan dari Kementerian Keuangan Prancis

Tirzepatide menghasilkan pendapatan $24,8 miliar dalam sembilan bulan pertama tahun 2025, menjadi obat terlaris di dunia

Perawatan penurunan berat badan oral Orforglipron sedang dalam tinjauan prioritas dengan keputusan diharapkan pada Februari 2026

Retatrutide mencapai rata-rata penurunan berat badan 28,7% dalam uji coba fase 3, kinerja tertinggi yang tercatat di industri

Saham diperdagangkan pada 33 kali pendapatan forward dengan rasio P/E terhadap pertumbuhan sebesar 0,98

Eli Lilly sedang mempersiapkan penawaran akuisisi €15 miliar untuk perusahaan biotek Prancis Abivax. Perusahaan farmasi tersebut belum mengajukan proposal formal.





Eli Lilly and Company, LLY



Kesepakatan tersebut memerlukan arahan dari Kementerian Keuangan Prancis terlebih dahulu. Eli Lilly membutuhkan kejelasan mengenai persyaratan kontrol investasi asing sebelum melanjutkan dengan penawaran resmi.

Akuisisi potensial ini akan memperluas operasi biotek Eli Lilly di Eropa. Perusahaan terus menghasilkan pendapatan yang kuat dari portofolio penurunan berat badan dan diabetes.

Tirzepatide menghasilkan pendapatan $24,8 miliar melalui sembilan bulan pertama tahun 2025. Obat tersebut melampaui Keytruda untuk menjadi obat terlaris di dunia.

Dijual sebagai Mounjaro untuk diabetes dan Zepbound untuk obesitas, tirzepatide tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Analis memperkirakan penjualan dapat mencapai $62 miliar pada tahun 2030.

Eli Lilly mencapai kapitalisasi pasar $1 triliun pada tahun 2025. Perusahaan menjadi perusahaan kesehatan pertama yang mencapai tonggak sejarah ini.

Obat Penurunan Berat Badan Oral Mendekati Persetujuan

Orforglipron mewakili peluncuran produk utama Eli Lilly berikutnya. Kandidat penurunan berat badan dan diabetes oral berhasil menyelesaikan uji coba fase 3.

Regulator memberikan voucher tinjauan prioritas untuk obat tersebut. Penunjukan ini mempersingkat periode tinjauan dari 10-12 bulan menjadi hanya satu atau dua bulan.

Eli Lilly mengharapkan keputusan persetujuan pada akhir Februari 2026. Orforglipron sudah dalam pertimbangan regulasi.

Persaingan dalam perawatan penurunan berat badan terus berkembang. Novo Nordisk baru-baru ini menyetujui pil penurunan berat badan oral pertama.

Amgen dan Pfizer juga mengembangkan produk pesaing. Data klinis Eli Lilly tetap memimpin industri.

Hasil Penurunan Berat Badan Rekor Tercapai

Retatrutide memberikan rata-rata penurunan berat badan 28,7% pada dosis tertinggi dalam uji coba fase 3. Tidak ada perawatan penurunan berat badan lain yang menandingi kinerja ini.

Hasil tersebut memperkuat dominasi Eli Lilly dalam obat-obatan obesitas. Tirzepatide juga mendapat persetujuan untuk pengobatan sleep apnea obstruktif.

Indikasi tambahan ini memperluas peluang pasar. Keserbagunaan obat mendukung pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan.

Saham Eli Lilly diperdagangkan pada 33 kali pendapatan forward. Rata-rata sektor kesehatan adalah 18,2 kali pendapatan forward.

Rasio P/E terhadap pertumbuhan perusahaan berada di 0,98. Ini menunjukkan undervaluasi meskipun harga premium.

Pertumbuhan pendapatan dan laba yang kuat membenarkan valuasi yang lebih tinggi. Pipeline mendukung ekspektasi ekspansi berkelanjutan.

Eli Lilly mempertahankan beberapa katalis pertumbuhan menuju 2026. Penjualan Tirzepatide terus meningkat sementara perawatan baru mendekati peluncuran.

Perusahaan menunggu arahan regulasi Prancis mengenai akuisisi Abivax. Eli Lilly akan mengajukan penawaran €15 miliar setelah menerima arahan formal dari Kementerian Keuangan Prancis.

The post Eli Lilly (LLY) Stock: Pharma Giant Eyes €15 Billion French Buyout appeared first on Blockonomi.