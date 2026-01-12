Perbendaharaan USDC menghancurkan 100 juta token USDC di blockchain Ethereum.

BursaDEX+
Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/12 22:41
PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa, menurut pemantauan Whale Alert, pada pukul 22:36 waktu Beijing, USDC Treasury menghancurkan 100.052.150 USDC (sekitar $100 juta) di blockchain Ethereum.

