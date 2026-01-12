CEO OKX membela pembekuan $40.000 dalam stablecoin setelah pengguna mengakui membeli akun terverifikasi

Star Xu, CEO dan pendiri OKX, membela keputusan bursa untuk membekukan stablecoin senilai $40.000 setelah seorang pengguna mengakui membeli akun terverifikasi. Xu menekankan bahwa mentransfer kontrol akun melanggar aturan platform dan tanggung jawab KYC serta AML yang ketat.

Dalam postingan X pada hari Minggu, pengguna yang dikenal sebagai Captain Bunny di media sosial, menyatakan bahwa OKX membekukan sekitar $40.000 stablecoin Global Dollar (USDG) setelah mengaktifkan kontrol risiko yang terhubung dengan empat akun. Menurut pengguna tersebut, uang itu diperlukan untuk membayar tagihan medis ayahnya.

Pengguna tersebut mengakui bahwa akun-akun tersebut dibeli pada akhir 2023 dan awalnya divalidasi dengan nama individu lain, taktik yang sering digunakan untuk menghindari pembatasan pada pengguna di daratan Tiongkok.

Pengguna tersebut mengklaim bahwa mekanisme keamanan OKX akhirnya memerlukan pengenalan wajah untuk mengakses akun. Sayangnya, pengguna tidak dapat menyelesaikan proses verifikasi karena akun divalidasi dengan identitas yang berbeda.

Star mengatakan pembelian akun melanggar KYC, memicu pembekuan aset

Setelah keluhan tersebut, Star Xu membela praktik pembekuan akun bursa dalam respons X pada hari Senin. Xu mengatakan bahwa jika bursa mengabaikan informasi identitas pendaftaran akun, itu akan menjadi pelanggaran serius terhadap kewajiban OKX untuk melindungi aset pengguna. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa tanggung jawab platform akan terganggu jika kontrol akun dialihkan kepada orang lain hanya berdasarkan imbauan emosional atau klaim pribadi di media sosial.

"Bayangkan skenario ini: Jika Anda membeli akun orang lain, dan pemegang akun asli kemudian memberikan informasi identitas yang valid dan lengkap seperti bukti identitas, dengan jelas mengklaim kepemilikan akun, dan meminta platform untuk mereset izin login dan penarikan akun." Star menulis di X sebagai respons kepada pengguna.

Star melanjutkan dengan mengajukan pertanyaan. Dalam situasi ini, haruskah OKX mempercayai orang yang dapat menunjukkan identitas akun atau orang yang tidak dapat memberikan informasi identitas apa pun dan hanya membuat klaim pribadi?

CEO OKX menjelaskan bahwa OKX mewajibkan semua pengguna untuk menggunakan platform dengan verifikasi nama asli untuk melindungi keamanan aset pengguna platform dan mematuhi persyaratan regulasi hukum, seperti langkah anti pencucian uang dan anti penipuan. Dia memperingatkan bahwa membeli dan menjual akun adalah pelanggaran yang jelas terhadap perjanjian layanan platform OKX.

Star lebih lanjut mengumumkan bahwa platform akan mengaktifkan pengenalan wajah dan metode verifikasi identitas lainnya dalam berbagai keadaan berisiko untuk menghentikan pelanggaran dan perilaku penyalahgunaan tersebut. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, platform akan menerapkan langkah-langkah kontrol risiko, seperti pembekuan akun, ketika penggunaan yang tidak wajar atau perilaku pembelian dan penjualan akun yang mencurigakan teridentifikasi.

OKX menguraikan kondisi ketat untuk pembersihan aset dan penutupan akun

Star mengatakan bahwa meskipun membeli akun terverifikasi adalah ilegal, platform mungkin tetap membantu membersihkan aset pengguna jika dia memenuhi tiga persyaratan.

Pertama, penjual akun yang telah lulus Know Your Customer (KYC) diharuskan untuk "secara eksplisit menyangkal" kepemilikan uang tersebut. Kedua, tidak boleh ada penyelidikan penegak hukum atau pembekuan pengadilan pada akun tersebut. Terakhir, akun harus menawarkan bukti "yang dapat diverifikasi" tentang sumber dana yang memenuhi standar hukum.

Platform hanya akan dapat membantu pembersihan aset dan penutupan akun sesuai dengan hukum dan peraturan jika ketiga persyaratan tersebut dipenuhi secara bersamaan.

Dia mengonfirmasi bahwa pembersihan aset dan penutupan akun tidak akan diizinkan sampai platform menyelesaikan peninjauan yang cermat dan komprehensif.

Bursa kripto menetapkan KYC untuk mematuhi peraturan Anti Pencucian Uang (AML) dan pembiayaan kontra-terorisme (CTF). Ini memastikan operasi hukum dan keamanan pengguna.

Dalam kasus ini, pengguna baru harus mengirimkan informasi pribadi, dokumentasi, dan selfie untuk memulai perdagangan di sebagian besar bursa. "Setelah verifikasi, layanan platform hanya untuk individu yang terverifikasi dengan nama asli akun. Anda sebelumnya menyatakan bahwa informasi nama asli akun tersebut milik orang lain," OKX mengatakan pada hari Minggu dalam respons kepada investor.

Menurut help desk OKX, layanan cryptocurrency OKX hanya tersedia bagi mereka yang telah menyelesaikan KYC menggunakan identitas asli mereka.

Ingin proyek Anda di depan para pemikir terbaik kripto? Tampilkan dalam laporan industri kami berikutnya, di mana data bertemu dampak.