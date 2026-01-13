Bitmine Memperlambat Pembelian Ethereum dengan Pembelian Terendah Senilai $75,59 Juta

TLDR:

Bitmine membeli 24.266 ETH seharga $75,59 juta, pembelian mingguan terendah sejak pelacakan dimulai pertengahan 2025 tahun lalu

Perusahaan kini memegang 4,17 juta ETH senilai $12,98 miliar, mewakili 3,45% dari pasokan beredar Ethereum

Bitmine meningkatkan cadangan kas sebesar $73 juta menjadi $988 juta sambil mempertahankan posisi sebagai pemegang ETH publik terbesar

Tom Lee mengharapkan pemulihan kripto pada 2026 setelah reset leverage Oktober 2025 yang menyerupai musim dingin mini

Bitmine Immersion Technologies membeli 24.266 ETH minggu lalu seharga $75,59 juta. Akuisisi ini menandai pembelian mingguan terendah perusahaan yang tercatat.

Perusahaan ketua Fundstrat Tom Lee kini mengendalikan 4,17 juta ETH senilai $12,98 miliar. Laju pembelian yang berkurang terjadi saat Ethereum diperdagangkan di $3.096 setelah penurunan mingguan 2,31%.

Bitmine Mengurangi Pembelian ETH Mingguan Meskipun Prospek Bullish

Perusahaan yang terdaftar di NYSE mengungkapkan kepemilikan kripto totalnya mencapai $14 miliar per 11 Januari.

Perbendaharaan Bitmine mencakup 4.167.768 ETH yang dibeli dengan harga rata-rata $3.119 per token. Perusahaan juga memegang 193 Bitcoin dan saham Eightco Holdings senilai $23 juta. Cadangan kas mencapai $988 juta setelah tumbuh $73 juta selama minggu yang sama.

Bitmine mengendalikan 3,45% dari 120,7 juta pasokan beredar Ethereum. Perusahaan mempertahankan posisinya sebagai pemegang perbendaharaan ETH publik terbesar.

Tom Lee menyatakan perusahaan hanya menerbitkan ekuitas dengan premi terhadap nilai aset bersih yang dimodifikasi. Dia menggambarkan Bitmine sebagai pembeli uang segar ETH terbesar secara global.

Perlambatan ini mengikuti bulan-bulan akumulasi agresif sepanjang 2025.

Menurut data dari Lookonchain, pembelian terbaru mewakili penurunan tajam dari rata-rata mingguan sebelumnya. Bitmine tetap meningkatkan posisi kasnya sambil mengakuisisi token. Perusahaan memposisikan diri untuk operasi staking komersial Q1 2026 melalui MAVAN.

Lee menunjuk adopsi stablecoin dan tokenisasi sebagai pendorong utama untuk infrastruktur blockchain. Dia membandingkan kondisi pasar terkini dengan musim dingin kripto mini setelah reset leverage pada Oktober 2025.

Ketua tersebut mengharapkan harga kripto pulih pada 2026 dengan keuntungan lebih kuat hingga 2028.

Aksi Harga Ethereum Menguji Level Kunci di Tengah Pembelian Institusional

Ethereum diperdagangkan di $3.096 dengan volume 24 jam melebihi $20,4 miliar.

Token tersebut naik ke $3.170 sebelum turun kembali ke level saat ini. Data perdagangan harian menunjukkan penurunan 0,46% selama sehari terakhir.

Trader Lennaert Snyder mencatat ETH tampak lebih kuat daripada Bitcoin dalam struktur pasar saat ini. Dia mempertahankan tesis bearish yang menargetkan level pembukaan bulanan $2.970.

Posisi short terlihat menarik hingga harga menembus di atas level tertinggi bulanan $3.309. Snyder mengidentifikasi zona pembalikan potensial di level resistance $3.184 dan $3.263.

Laju pembelian Bitmine yang berkurang bertepatan dengan aksi harga bergejolak di seluruh pasar kripto. Perusahaan menargetkan mencapai 5% dari total pasokan ETH melalui akumulasi berkelanjutan.

Peluncuran platform staking MAVAN dapat memposisikan Bitmine sebagai penyedia staking terbesar dalam kripto. Strategi perbendaharaan perusahaan bergantung pada penerbitan ekuitas selektif dan valuasi premium.

Pelaku pasar mengamati pola pembelian institusional untuk petunjuk arah.

Bitmine mempertahankan strategi akumulasi jangka panjangnya meskipun ada fluktuasi mingguan. Posisi $14 miliar perusahaan mewakili eksposur signifikan terhadap pengembangan infrastruktur Ethereum.

