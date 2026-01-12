Bentrokan Chip China-Eropa Meningkat saat Pengadilan Belanda Memblokir Wingtech

TLDR

Pengadilan Belanda mencabut kontrol Wingtech atas Nexperia karena kekhawatiran atas transfer teknologi yang tidak sah ke China.

Pengadilan menunjuk wali amanat Belanda independen untuk mengelola Nexperia dan menangguhkan semua hak pemegang saham yang dimiliki Wingtech.

Operasi Nexperia terpecah antara Belanda dan China, mengganggu kerja sama internal dan rantai pasokan.

Wingtech membantah semua tuduhan dan menuduh pemerintah Belanda melakukan campur tangan yang tidak tepat dalam operasi bisnis.

China merespons dengan memberlakukan pembatasan ekspor dan menekan Belanda untuk membatalkan keputusan pengadilan.

Pengadilan di Belanda mencabut kontrol Wingtech yang didukung China atas pembuat chip Belanda Nexperia, meningkatkan ketegangan Eropa-China, saat pembatasan ekspor, pemisahan pabrik, dan gangguan pasokan berdampak pada industri semikonduktor global, mendorong reaksi cepat dari produsen mobil dan pemerintah.

Pengadilan Amsterdam mengalihkan manajemen Nexperia kepada wali amanat Belanda independen dan memblokir hak pemegang saham Wingtech, menyusul tuduhan transfer teknologi yang tidak sah. Kini, dengan sidang baru yang dijadwalkan, kedua pihak Belanda dan China bersiap untuk konflik yang lebih dalam atas masa depan pembuat chip tersebut.

Pengadilan Belanda Bergerak Melawan Kontrol Wingtech

Sengketa hukum dimulai pada Oktober ketika pengadilan Belanda memutuskan melawan kepemilikan Wingtech atas Nexperia. Hakim menangguhkan semua hak pemegang saham yang dimiliki Wingtech dan menunjuk wali amanat independen untuk mengelola perusahaan. Mereka juga memberhentikan Zhang Xuezheng sebagai CEO, dengan alasan penyalahgunaan sumber daya dan transfer teknologi yang tidak sah ke China.

Nexperia, yang diakuisisi oleh Wingtech pada 2019, kini beroperasi di bawah kontrol Belanda yang terpisah. Pengadilan menuduh Wingtech merusak kepentingan Eropa dengan diam-diam memindahkan teknologi ke China. Wingtech telah membantah semua tuduhan dan mengklaim tuduhan tersebut tidak berdasar dan didorong secara politis.

Akibatnya, kantor pusat Belanda menghentikan pengiriman ke pabrik Guangdong-nya. Lokasi China, yang masih setia kepada Wingtech, berhenti bekerja sama dengan rekan Eropa-nya. Perpecahan internal ini segera mengganggu produksi dan rantai pasokan global.

China Merespons saat Ketegangan Meningkat

Wingtech merespons dengan mencari pasokan wafer dari sumber alternatif untuk mempertahankan operasi Nexperia di China. Ruby Yang, ketua Wingtech, mengatakan perusahaan sedang menjalankan strategi "penyelamatan produksi mandiri". Dia menyalahkan situasi tersebut pada "campur tangan yang tidak tepat oleh pemerintah Belanda."

Sebagai respons, China memberlakukan pembatasan pada ekspor Nexperia, semakin meningkatkan ketegangan perdagangan. Beberapa pengiriman kemudian dilanjutkan, tetapi tekanan dari Beijing terhadap otoritas Belanda terus berlanjut. Pemerintah China telah menuntut Belanda untuk membatalkan keputusan yang didukung pengadilan.

Sementara itu, otoritas Eropa telah memperketat undang-undang keamanan nasional yang mempengaruhi transfer teknologi. Pemerintah Belanda dilaporkan memperlakukan kasus ini sebagai momen penentu preseden. Ini bertujuan untuk melindungi aset semikonduktor utama dari entitas asing yang terkait dengan negara.

Industri dan Pemerintah Bersiap untuk Dampaknya

Konflik antara China dan Eropa memicu guncangan pasokan di seluruh industri otomotif. Honda sementara menutup pabrik karena kekurangan chip. Volkswagen berebut untuk menemukan pemasok baru guna mempertahankan produksi.

ZF Friedrichshafen juga mengurangi output sebagai akibat dari pengiriman yang terganggu. Bosch mulai mengangkut wafer antar benua melalui udara untuk menjaga jalur perakitan tetap berjalan. Langkah-langkah darurat ini terbukti mahal dan sulit secara logistik bagi produsen.

Konsekuensi keuangan segera menyusul ketika bank-bank global membekukan jalur kredit utama. Satu fasilitas kredit senilai $800 juta tetap tidak tersentuh sebelum ditarik. Nexperia mengatakan tetap "bebas hutang dan memiliki posisi likuiditas yang kuat."

Di dalam Nexperia, kepemimpinan Belanda telah mulai menjajaki produksi di luar China. Mereka sedang dalam pembicaraan dengan pelanggan untuk berinvestasi dalam fasilitas di seluruh Asia Tenggara. Langkah ini dapat membantu menstabilkan output chip masa depan sambil mengurangi ketergantungan pada operasi China.

Pengadilan Amsterdam kini menghadapi keputusan apakah akan memulai penyelidikan penuh. Ini dapat menyebabkan tinjauan hukum selama bertahun-tahun terhadap tata kelola perusahaan Nexperia. Jika pengadilan menolak, Wingtech berpotensi merebut kembali kontrol.

Postingan Bentrokan Chip China-Eropa Meningkat saat Pengadilan Belanda Memblokir Wingtech muncul pertama kali di CoinCentral.