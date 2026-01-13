Strategy Menghabiskan $1,25 Miliar untuk Bitcoin dalam Pembelian Terbesar Sejak Juli

Perusahaan kini memegang 687.410 BTC senilai sekitar $62 miliar, memperkuat posisinya sebagai pemegang Bitcoin korporat terbesar di dunia.

Michael Saylor mengumumkan pembelian tersebut pada 12 Januari melalui pengajuan regulasi kepada SEC. Strategy membayar rata-rata $91.519 per Bitcoin selama periode akuisisi. Total investasi Bitcoin perusahaan kini mencapai $51,8 miliar dengan basis biaya rata-rata $75.353 per koin.

Penjualan Saham Mendanai Akuisisi Terbaru

Strategy mengumpulkan $1,25 miliar melalui program penawaran ekuitas at-the-market. Perusahaan menjual 6,8 juta saham biasa Kelas A, menghasilkan $1,13 miliar dalam hasil bersih. Tambahan $119,1 juta berasal dari penjualan 1,19 juta saham Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock.

Metode pembiayaan ini memungkinkan Strategy membeli Bitcoin tanpa menerbitkan utang baru. Perusahaan mempertahankan kapasitas lebih dari $10,3 miliar yang tersisa dalam program ATM saham biasanya. Beberapa program saham preferen menyediakan miliaran lagi dalam potensi pendanaan untuk pembelian masa depan.

Sumber: @Strategy

Pembelian ini merupakan minggu ketiga berturut-turut pembelian Bitcoin oleh Strategy di tahun 2026. Antara 29 Desember dan 4 Januari, perusahaan mengakuisisi 1.287 BTC seharga $116 juta. Digabungkan dengan pembelian terbaru, Strategy telah menambahkan hampir 15.000 Bitcoin senilai $1,37 miliar dalam dua minggu pertama tahun baru.

Pembelian Terbesar Sejak Pembelian Juli Senilai $2,5 Miliar

Akuisisi senilai $1,25 miliar menandai pembelian Bitcoin terbesar Strategy sejak 29 Juli 2025, ketika perusahaan membeli 21.021 BTC seharga $2,47 miliar. Pembelian Juli tersebut didanai melalui IPO saham preferen senilai $2,52 miliar, penawaran umum perdana terbesar di AS pada tahun 2025.

Strategy melakukan beberapa pembelian senilai miliaran dolar yang lebih kecil pada Desember 2025. Perusahaan mengakuisisi 10.645 BTC seharga $980 juta selama 8-14 Desember dan membeli 10.624 BTC seharga $963 juta pada minggu sebelumnya. Namun, tidak ada pembelian ini yang melebihi pembelian terbaru senilai $1,25 miliar.

Sepanjang tahun 2025, Strategy melaksanakan 41 pembelian Bitcoin terpisah dibandingkan dengan 18 pembelian pada tahun 2024. Perusahaan menghabiskan lebih dari $22 miliar untuk mengakuisisi Bitcoin selama tahun 2025, meskipun harga rata-rata yang lebih tinggi berarti lebih sedikit koin yang dibeli meskipun pengeluaran meningkat. Strategy rata-rata membeli 641 Bitcoin per hari sepanjang tahun.

Lega dari Risiko Eksklusi Indeks

Pembelian Strategy datang beberapa hari setelah MSCI mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengecualikan perusahaan perbendaharaan aset digital dari indeks ekuitas globalnya. Keputusan 6 Januari menghilangkan ancaman signifikan yang telah membebani saham Strategy selama berbulan-bulan.

MSCI telah mengusulkan untuk mengecualikan perusahaan dengan lebih dari 50% aset dalam mata uang digital dari tolok ukur utama. Eksklusi tersebut bisa memaksa dana indeks pasif untuk menjual miliaran saham Strategy. Analis memperkirakan potensi penjualan paksa sebesar $2,8 miliar hingga $15 miliar di semua perusahaan yang terdampak.

Strategy secara resmi menentang usulan tersebut dalam surat Desember kepada MSCI. Executive Chairman Michael Saylor dan CEO Phong Le berargumen bahwa perusahaan perbendaharaan aset digital adalah bisnis yang beroperasi, bukan dana investasi pasif. Surat tersebut menekankan bahwa Strategy secara aktif menggunakan kepemilikan Bitcoin-nya untuk menghasilkan pengembalian pemegang saham melalui berbagai instrumen keuangan.

Saham Strategy melonjak sekitar 6% setelah pengumuman MSCI. Keputusan tersebut mempertahankan status quo untuk perusahaan perbendaharaan aset digital yang sudah termasuk dalam indeks MSCI. Namun, MSCI memberi sinyal bahwa mereka mungkin meluncurkan konsultasi yang lebih luas tentang bagaimana perusahaan non-operasi harus diperlakukan di masa depan.

Perusahaan Melaporkan Kerugian Kuartalan $17 Miliar

Meskipun akumulasi Bitcoin terus berlanjut, Strategy melaporkan kerugian tidak terealisasi sebesar $17,44 miliar pada aset digital di kuartal keempat tahun 2025. Kerugian tersebut berasal dari penurunan harga Bitcoin dari sekitar $126.000 pada Oktober 2025 menjadi sekitar $87.000 pada akhir tahun.

Untuk tahun penuh 2025, Strategy mencatat kerugian tidak terealisasi sebesar $5,4 miliar pada aset digital. Perusahaan mengadopsi akuntansi nilai wajar pada tahun 2025, yang mengharuskan mereka untuk menandai kepemilikan Bitcoin ke harga pasar saat ini setiap kuartal. Ini menciptakan volatilitas pendapatan yang substansial seiring dengan fluktuasi harga Bitcoin.

Saham Strategy turun sekitar 47% selama tahun 2025, menutup tahun di sekitar $158 per saham setelah mencapai tertinggi di atas $450 pada Juli 2025. Penurunan saham mencerminkan volatilitas harga Bitcoin dan kekhawatiran investor tentang dilusi dari penerbitan saham yang berkelanjutan.

Namun, Strategy mempertahankan keuntungan tidak terealisasi secara keseluruhan pada posisi Bitcoin-nya. Pada harga saat ini mendekati $91.000, kepemilikan 687.410 Bitcoin perusahaan bernilai sekitar $62 miliar terhadap total biaya $51,8 miliar. Ini merepresentasikan keuntungan tidak terealisasi lebih dari $10 miliar.

Strategy membentuk cadangan kas sebesar $2,25 miliar untuk memastikan dapat memenuhi kewajiban dividen dan bunga. Per 4 Januari 2026, cadangan ini mencakup sekitar 21 bulan persyaratan pembayaran. Cadangan tersebut memberikan bantalan terhadap volatilitas pasar tanpa memerlukan penjualan Bitcoin.

Regulasi Kripto Maju di Kongres

Waktu pembelian selaras dengan kemajuan legislasi cryptocurrency di Kongres. Senat diharapkan mengadakan pemungutan suara markup pada CLARITY Act pada pertengahan Januari 2026. RUU tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan bipartisan yang kuat pada Juli 2025, menerima 294 suara mendukung dan 134 menentang.

Digital Asset Market Clarity Act akan menciptakan kerangka regulasi yang komprehensif untuk cryptocurrency. Legislasi tersebut memberikan CFTC yurisdiksi eksklusif atas pasar spot komoditas digital sambil mempertahankan otoritas SEC atas aset kontrak investasi. Tujuannya adalah memberikan kepastian regulasi bagi investor institusional.

Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott dan Ketua Komite Pertanian John Boozman mengonfirmasi sesi markup akan terjadi pada Januari. Penasihat kripto Gedung Putih David Sacks menyatakan pada Desember bahwa pembuat undang-undang lebih dekat dari sebelumnya untuk meloloskan legislasi struktur pasar kripto yang bersejarah.

Analis pasar memandang potensi pengesahan CLARITY Act sebagai hal penting untuk adopsi institusional. Bank dan lembaga keuangan tradisional sebagian besar tetap di pinggir lapangan karena ketidakpastian regulasi. Aturan yang jelas dapat membuka pintu untuk peningkatan adopsi Bitcoin korporat yang mirip dengan pendekatan Strategy.

Strategy terus melaksanakan "21/21 Plan" yang diumumkan pada Oktober 2024. Inisiatif tiga tahun tersebut menargetkan pengumpulan $42 miliar melalui $21 miliar dalam penawaran ekuitas dan $21 miliar dalam sekuritas pendapatan tetap. Semua hasil ditujukan untuk pembelian Bitcoin.

Perusahaan mengumpulkan sekitar $21 miliar selama tahun 2025 melalui kombinasi saham biasa, saham preferen, dan penawaran utang konversi. Kemajuan ini merepresentasikan sekitar setengah dari target penggalangan dana tiga tahun, mendemonstrasikan kemampuan Strategy untuk mengakses pasar modal meskipun volatilitas pasar.

Akumulasi Bitcoin Berlanjut

Strategy memiliki lebih dari 3% dari pasokan maksimum 21 juta Bitcoin, menjadikannya pemegang korporat dominan dengan margin yang luas. Kepemilikan perusahaan melebihi gabungan perbendaharaan Bitcoin dari semua perusahaan publik lainnya. Menurut data Bitcoin Treasuries, perusahaan publik secara kolektif memegang lebih dari 1,1 juta Bitcoin.

Bitcoin diperdagangkan sekitar $90.500 pada saat publikasi, merepresentasikan fluktuasi sederhana dari level yang terlihat selama periode pembelian Strategy. Strategi akumulasi agresif perusahaan berlanjut tanpa memandang pergerakan harga jangka pendek, memperkuat komitmen jangka panjangnya terhadap Bitcoin sebagai aset cadangan perbendaharaan.