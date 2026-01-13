2025 dalam tinjauan video: Catatan perjalanan geopolitik

Pembaca yang terhormat, masa lalu adalah prolog. Hari ini, saya mengajak Anda untuk melihat ke belakang dan, dalam beberapa hal, mengantisipasi apa yang akan terjadi dalam ruang kebijakan luar negeri dan keamanan kita.

Tahun lalu adalah tahun yang sibuk bagi departemen luar negeri dan pertahanan. Ini adalah tahun mewujudkan kebijakan dua-D, di darat dan di perairan: membuat diversifikasi menjadi nyata untuk meningkatkan pencegahan. Diplomat kami menjalin kemitraan strategis dan pejabat pertahanan kami menandatangani perjanjian kunjungan pasukan dengan sejumlah negara, terbawa momentum mereka di tahun 2024.

Bergabunglah dengan saya dalam tinjauan video perjalanan geopolitik saya di tahun 2025. Saya akan membawa Anda ke negara-negara yang penting melalui video penjelas tiga menit saya, "Hindi Ito Marites". Judulnya adalah permainan kata, karena nama saya telah berubah menjadi slang Filipina yang berarti seseorang yang suka bergosip. Ini adalah versi singkat dari, "Mare, anong latest?"

Beberapa dari Anda mungkin tidak menyadari video pendek dua bulanan ini, yang diproduksi oleh tim yang dipimpin oleh JC Gotinga, produser super kami dan guru saya dalam banyak hal tentang video. Anda dapat menemukan "Hindi Ito Marites" di situs web kami dan di halaman Rappler di YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook.

Mari kita mulai:

1. Taiwan, tetangga kita, adalah titik panas. Perhatian global tertuju pada negara pulau ini yang ingin diserang atau diblokade oleh Tiongkok. Presiden Xi Jinping telah menugaskan Tentara Pembebasan Rakyat untuk bersiap pada tahun 2027 — dalam konteks kepentingan inti daratan untuk bersatu kembali dengan Taiwan.

Seperti yang ditulis J. Michael Cole, penulis berbasis di Taipei dan mantan petugas intelijen, dalam buku barunya, "The Taiwan Tinderbox," negara pulau Pasifik ini telah menjadi "kotak umpan yang dapat memicu konflik global skala penuh."

September lalu, kami membuat episode tentang hubungan Filipina-Taiwan dan mengapa hal itu rumit karena kebijakan satu-Tiongkok. Saya menggambarkan Taiwan dalam newsletter sebelumnya sebagai "gigi sensitif" sementara JC mengatakannya dengan cara ini: Seperti "hubungan terlarang, berjalan berjingkat di sekitar Beijing yang sensitif."

2. India adalah mitra strategis terbesar kami dan yang paling kuat di Asia, berdasarkan ukuran militernya. Negara ini telah melampaui Tiongkok dalam hal ukuran populasi dan telah melampaui Jepang: sekarang menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Negara besar ini adalah penyeimbang kami terhadap Tiongkok.

Sebulan kemudian, angkatan laut India dan Filipina mengadakan latihan bersama di Laut Filipina Barat, menunjukkan lintasan hubungan keamanan kami.

3. Tahun lalu, Kanada dan Filipina menjalin perjanjian kunjungan pasukan (VFA), mirip dengan yang kami miliki dengan Selandia Baru, Australia, Jepang, dan AS. Negara Amerika utara ini memusatkan perhatiannya pada Asia Tenggara karena mengurangi ketergantungannya pada tetangga dan sahabat terbaiknya, Amerika.

Dalam strategi Indo-Pasifiknya, Ottawa menganggap Tiongkok sebagai "kekuatan yang mengganggu" tetapi ukuran dan pengaruhnya yang besar membuat kerja sama dengan Beijing diperlukan. Namun, ketika Tiongkok mengabaikan supremasi hukum dan merusak kepentingannya dan kepentingan mitranya di kawasan, Kanada berjanji untuk menantang Tiongkok dan berpihak pada teman-temannya di Asia Tenggara.

4. Tahun ini, Manila dijadwalkan menandatangani VFA dengan Prancis. Ya, yang pertama untuk tahun baru — dan yang keenam, sejauh ini. Prancis memiliki salah satu angkatan laut paling modern di Eropa dan merupakan kekuatan menengah yang menetap di Pasifik.

Juli lalu, setelah kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Asia Tenggara — Vietnam, Indonesia dan Singapura — kami membuat episode ini, berangkat dari koneksi lama Prancis antara negara kami, ketika Prancis mencari negara lain untuk dijajah.

Beberapa bulan kemudian, pada November, angkatan laut Prancis dan Filipina melakukan latihan maritim bersama dan lebih banyak lagi diharapkan tahun ini.

5. Selandia Baru dan Filipina menandatangani VFA pada April tahun lalu. Kami membuat video ini pada Januari 2025, menunjukkan bagaimana hubungan antara negara kami saat itu berkembang, menggambarkan semangat zaman keamanan di negara Pasifik selatan ini.

Selandia Baru adalah salah satu negara yang merespons seruan kami untuk dukungan dalam menghadapi Tiongkok.

Tahun ini, kami mengharapkan pembicaraan untuk VFA dengan Inggris dimulai. September lalu, menteri pertahanan Inggris, Lord Coaker, mengunjungi Manila dan bertemu dengan Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro Jr., menyatakan minat untuk menjalin VFA dengan Filipina. Jika diselesaikan, ini akan menjadi VFA kedua Manila dengan negara Eropa.

Tetapi kehadiran keamanan terbesar di sini pada tahun 2026 akan menjadi Amerika, seperti yang saya tulis sebelumnya. Geografi kami membuat kami menjadi sekutu mereka yang tak terhindarkan, selamanya.

Semoga Anda dapat bergabung dengan saya lagi tahun ini saat kami melanjutkan perjalanan geopolitik kami sambil mengikuti kebijakan luar negeri dan isu keamanan.

