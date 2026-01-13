Penyelidikan Powell Dapat Memperkenalkan Premi Risiko Bitcoin, Kata Analis

Peran Bitcoin sebagai aset risiko non-sovereign dapat diuntungkan dari fokus investor yang diperbarui di tengah investigasi kriminal terhadap Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell.

Jaksa federal membuka investigasi kriminal terhadap Powell atas kesaksian yang ia berikan kepada komite Senat tentang renovasi gedung-gedung Fed.

Dalam pernyataan hari Minggu, Powell mengatakan investigasi ini adalah "konsekuensi dari Federal Reserve menetapkan suku bunga berdasarkan penilaian terbaik kami tentang apa yang akan melayani publik, daripada mengikuti preferensi Presiden." Presiden Donald Trump telah berulang kali menyerang Powell dan Fed karena menolak memberikan tuntutannya untuk memotong suku bunga.

Investigasi ini memperkenalkan hambatan politik jangka pendek untuk semua aset berisiko, terutama ekuitas AS. Namun, "koreksi sistemik" dalam ekuitas dapat membawa permintaan yang diperbarui untuk atribut "non-sovereign" Bitcoin (BTC), menurut analis dari bursa kripto Bitunix.

"Ketika kepercayaan terhadap kredibilitas dolar dan independensi bank sentral dipertanyakan, aset terdesentralisasi cenderung menerima premi risiko yang didorong oleh narasi," kata analis kepada Cointelegraph. "Dalam jangka panjang, jika campur tangan politik dalam kebijakan moneter menjadi struktural, peran Bitcoin sebagai "aset risiko non-sovereign" kemungkinan akan semakin diperkuat."

Sumber: Federal Reserve

Terkait: Bitcoin bertahan di $90K saat ETF goyah dan institusi melakukan reposisi: Finance Redefined

Bitcoin naik 0,85% selama 24 jam terakhir, sementara token yang menjaga privasi Monero (XMR) naik 18% dan Zcash (ZEC) naik 6,5% selama periode yang sama.

"Lingkungan ini benar-benar adalah tujuan Bitcoin diciptakan," kata analis Bitcoin populer Will Clemente.

"Presiden mengejar ketua Fed. Logam melonjak saat negara-negara mendiversifikasi cadangan. Saham & aset berisiko berada di rekor tertinggi. Risiko geopolitik meningkat," kata Clemente dalam postingan X hari Senin.

Terkait: Zcash melihat perlambatan pengembang saat ZEC memperpanjang penurunan dua bulan

Sentimen investor kripto menandakan titik terendah lokal; smart money tidak membeli

Sementara itu, data dari platform kripto Matixport menandakan peningkatan bertahap dalam sentimen investor kripto, yang meningkatkan probabilitas pemulihan pasar kripto.

"Rata-rata bergerak dari Greed & Fear Index kami membentuk basis yang jelas, kondisi yang secara historis bertepatan dengan fase dasar Bitcoin," tulis Matrixport dalam postingan X hari Senin.

Sumber: Matrixport

Meskipun sentimen membaik, trader paling sukses di industri ini, yang dilacak sebagai "smart money" oleh Nansen, masih bertaruh pada penurunan jangka pendek Bitcoin.

Posisi futures perpetual teratas trader smart money di Hyperliquid. Sumber: Nansen

Trader smart money memiliki posisi net short pada Bitcoin senilai kumulatif $127 juta, dengan short senilai $1,6 juta ditambahkan dalam 24 jam terakhir, menurut platform intelijen kripto Nansen.

Namun, smart money memiliki posisi net long pada harga Ether (ETH) senilai $674 juta dan net long pada XRP (XRP) senilai $72 juta, menandakan ekspektasi kenaikan lebih lanjut untuk token-token ini.

Majalah: Apakah Bitcoin akan bertahan dalam pemadaman listrik 10 tahun?