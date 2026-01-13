SEC Mendukung Legislasi Pasar Kripto Bipartisan

Yang Perlu Diketahui: SEC mendukung legislasi untuk menstabilkan kerangka regulasi kripto.

SEC sejalan dengan upaya Kongres.

Undang-undang yang diusulkan dapat melindungi dari perubahan regulasi.

Ketua SEC Paul S. Atkins mengumumkan rencana pada 12 November 2025, untuk memperkuat regulasi yang adil terhadap aset kripto melalui "Project Crypto" dan dukungan terhadap legislasi struktur pasar bipartisan.

Inisiatif ini menandakan upaya untuk membangun kerangka regulasi yang stabil untuk mata uang kripto, yang dapat berdampak signifikan terhadap dinamika pasar dan pendekatan regulasi tanpa perubahan harga aset secara langsung.

Ketua SEC Paul Atkins telah mengumumkan dukungan terhadap legislasi pasar kripto bipartisan yang bertujuan untuk menstabilkan struktur regulasi, dalam pidato pada 12 November 2025, di Amerika Serikat.

Dukungan legislatif ini dapat mencegah ketidakpastian regulasi di masa depan, meningkatkan stabilitas pasar kripto dan kepercayaan investor.

SEC Mendukung Legislasi Bipartisan untuk Stabilitas Pasar

Paul S. Atkins, Ketua SEC, mengumumkan dukungan terhadap legislasi bipartisan. Upaya ini sejalan dengan inisiatif SEC di bawah Project Crypto untuk menstabilkan kerangka regulasi kripto dan mencegah gangguan pasar.

Tokoh kunci yang terlibat termasuk Komisioner Hester M. Peirce. Keduanya memiliki sejarah berkolaborasi dalam kebijakan kripto yang sejalan dengan realitas ekonomi dan bertujuan untuk transparansi regulasi.

Legislasi untuk Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Stabilitas Pasar

Legislasi ini diharapkan dapat menyediakan kerangka yang stabil untuk pasar kripto, yang berpotensi mengurangi risiko regulasi di masa depan. Hal ini menyelaraskan tindakan SEC dengan niat Kongres.

Dukungan SEC terhadap legislasi ini mempromosikan kepercayaan investor dan meningkatkan stabilitas pasar. Pelaku industri mungkin melihat ini sebagai pergeseran positif menuju regulasi yang dapat diprediksi.

Pendahuluan Historis terhadap Legislasi Kripto Saat Ini

Pergeseran masa lalu, seperti tes Howey "citrus grove", menggambarkan pendekatan klasifikasi aset SEC yang terus berkembang. Token dapat bertransisi dari sekuritas menjadi non-sekuritas seiring pasar menjadi matang.

Hasil potensial mencakup pembentukan modal yang lebih baik dan pertumbuhan pasar jika legislasi berhasil membangun lingkungan regulasi yang tangguh. Tren historis menunjukkan dampak positif yang serupa terhadap evolusi industri.