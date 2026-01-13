Trader Top Binance Kini 300% Lebih Bullish pada XRP, Harga Shiba Inu (SHIB) Mencetak Golden Cross, Whale Era Satoshi Bangun untuk Memindahkan $156 Juta dalam Bitcoin — Ringkasan Berita Kripto

Sentimen derivatif XRP berubah sangat bullish di Binance

Trader teratas Binance kini 300% lebih bullish terhadap XRP, dengan 76% dari mereka memegang posisi long.

XRP kembali panas setelah metrik trader teratas Binance mengungkapkan bias yang kuat: 76,16% akun terbaik memegang posisi long, dengan hanya 23,84% yang masih bertaruh menentangnya. Rasio akun long/short telah melonjak hingga 3,19, yang merupakan salah satu posisi paling bullish dalam beberapa bulan.

Lebih penting lagi, rasio berbasis posisi juga naik menjadi 1,97, menunjukkan bahwa ini bukan hanya sekumpulan bull yang menunggu di pinggir — akun-akun ini benar-benar memperbesar posisi mereka pada XRP.

Pemulihan harga. XRP baru-baru ini memantul dari area $1,80 kembali ke sekitar $2,10, meskipun masih diperdagangkan di bawah puncak awal Januari mendekati $2,40.

Meskipun grafik masih menunjukkan tekanan jual, sentimen derivatif telah berbalik secara tegas, dan itu jarang terjadi tanpa alasan. Ini bukan kerumunan netral yang berharap arah — ini adalah bus yang penuh menuju ke utara.

Shiba Inu mencetak crossover bullish jangka pendek yang langka

SHIB baru saja mencetak mini golden cross, membuka peluang kenaikan 22% ke $0,00001054.

Pengaturan bullish. Shiba Inu telah memicu sinyal bullish pertamanya yang berarti dalam beberapa minggu, dengan SMA 23 hari melintasi di atas SMA 50 hari.

Shiba Inu baru saja mengalami pemicu bullish nyata pertamanya dalam beberapa minggu, dan ini bukan golden cross yang biasa. Kali ini, simple moving average 23 hari berwarna hijau memotong di atas SMA 50 hari berwarna biru — sinyal jangka pendek yang sering mendahului pembalikan tren yang lebih besar ketika dipasangkan dengan ekspansi volume.

Berdasarkan data TradingView, meme coin terbesar berbasis Ethereum kini diperdagangkan pada $0,0000870 per SHIB setelah stabil di atas klaster kunci sekitar $0,00000810, di mana SMA 50 hari dan EMA jangka pendek bertemu. Crossover ini bukan hanya kosmetik, ini adalah penjajaran pertama sejak lonjakan Oktober, ketika pengaturan serupa mendahului kenaikan 20%.

Bull run 22%? Magnet teknis utama berikutnya adalah EMA 200 hari sekitar $0,00001054, sekitar 22% di atas level saat ini.

Saat ini, magnet berada pada EMA 200 hari di $0,00001054 per SHIB, yang sekitar 22% di atas level saat ini. Dari sudut pandang ini, plafon $0,00000900 adalah garis terakhir sebelum breakout untuk koin Shiba Inu.

Beberapa candlestick merah selama tiga sesi terakhir belum menghapus struktur, dan selama $0,00000810 bertahan, pengaturan tetap valid.

Penambang Bitcoin OG muncul kembali dengan pergerakan 2.000 BTC

Seorang penambang Bitcoin dari hari-hari awal jaringan telah memindahkan 2.000 BTC, menandai aktivitas signifikan pertama dari kelompok kuno ini sejak November 2024.

Seorang penambang era Satoshi baru saja memindahkan 2.000 Bitcoin, menurut data terbaru yang diberikan oleh Julio Moreno, kepala riset di firma analitik cryptocurrency CryptoQuant. Seperti dicatat oleh Moreno, ini adalah aktivitas signifikan pertama dari kelompok pemegang kuno ini sejak November 2024. "Secara historis, penambang era Satoshi memindahkan Bitcoin mereka pada titik-titik balik kunci," kata Moreno.

Istilah "era Satoshi" biasanya merujuk pada mereka yang memproduksi koin mereka ketika Satoshi Nakamoto, pencipta cryptocurrency asli yang sulit dipahami, masih aktif di forum publik.

Saat itu, koin-koin ini ditambang dengan CPU sederhana, dan BTC tidak bernilai banyak. Sebagian besar koin dari era ini dianggap hilang atau beku. Oleh karena itu, kejadian ketika whale membuat percikan mendadak seperti itu menarik banyak perhatian media sosial.

Tanda penjualan. Penambang awal biasanya memindahkan atau menjual saat rally, bukan selama periode kelemahan.

Grafik yang diberikan oleh analis menunjukkan bahwa setiap lonjakan merah mewakili momen di mana penambang kuno ini "mencairkan" atau memindahkan sejumlah besar Bitcoin. Grafik mengungkapkan pola perilaku yang jelas: whale "OG" ini cenderung menjual saat rally.

Misalnya, penambang secara agresif menjual ribuan koin ketika Bitcoin menembus $40.000 dan melaju menuju $60.000 pada tahun 2021. Ada juga lonjakan besar di akhir 2024, ketika Bitcoin mencapai $91.000.