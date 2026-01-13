Musim Altcoin Akhirnya? Modal Mulai Berputar Keluar dari Bitcoin ⋆ ZyCrypto

Iklan

Analis pasar Justcryptopays mencatat bahwa penembusan Bitcoin baru-baru ini di bawah garis tren kunci dapat menandakan pergeseran dalam dinamika pasar.

Modal tampaknya secara bertahap berputar dari Bitcoin ke altcoin, menunjukkan meningkatnya minat investor pada peluang di luar mata uang kripto utama.

Nah, Bitcoin, tolok ukur pasar kripto, secara tradisional telah menguasai sebagian besar perhatian dan modal investor, sering kali menentukan sentimen pasar secara keseluruhan. Penembusan baru-baru ini di bawah garis tren kunci menandakan potensi melemahnya kepercayaan terhadap kekuatan harga jangka pendeknya, mendorong investor untuk menjelajahi aset digital alternatif.

Altcoin, dari Ethereum dan Solana hingga token DeFi dan Web3 yang sedang berkembang, mungkin akan melihat minat yang diperbarui dan aktivitas perdagangan yang lebih tinggi. Saat tahun 2026 dimulai, altcoin menargetkan awal yang kuat, tetapi menghilangkan momentum bearish tahun 2025 akan menjadi tantangan utama bagi bulls.

Khususnya, perjuangan Bitcoin untuk mempertahankan level psikologis $90.000, saat ini diperdagangkan pada $90.525, menandakan potensi kehati-hatian di kalangan investor.

Tolok ukur harga kunci seperti itu sering bertindak sebagai support atau resistance kritis, dan turun di bawahnya dapat menggeser aliran modal. Dinamika ini mungkin menyiapkan panggung untuk kebangkitan altcoin, dengan Ether, XRP, Solana, Cardano, dan bahkan memecoin diposisikan untuk menarik perhatian pasar yang diperbarui.

Apa selanjutnya? Nah, altcoin mungkin akan melihat peningkatan volatilitas dan aktivitas perdagangan, menghadirkan peluang untuk keuntungan jangka pendek dan posisi jangka panjang. Penembusan Bitcoin baru-baru ini di bawah garis trennya, bersama dengan perjuangannya untuk mempertahankan level $90.000, menandakan potensi pergeseran menuju pasar yang lebih seimbang, dengan altcoin mendapatkan keunggulan.

Saat modal berputar dan dinamika pasar berkembang, investor dan trader yang waspada dapat memanfaatkan peluang strategis di seluruh aset digital yang mapan dan yang sedang berkembang.