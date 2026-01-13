BursaDEX+
Reality Labs milik Meta akan mengalami pemotongan karena anggaran metaverse perusahaan terus berlanjutReality Labs milik Meta akan mengalami pemotongan karena anggaran metaverse perusahaan terus berlanjut

Meta Akan Memangkas 10% Divisi Metaverse Minggu Ini di Tengah Fokus AI: Laporan

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/13 11:01
Reality Labs milik Meta akan mengalami pemotongan karena anggaran metaverse perusahaan terus menurun di tengah dorongan pengembangan kecerdasan buatan.

Meta dilaporkan akan memberhentikan sekitar 10% staf dari divisi metaverse-nya minggu ini, karena raksasa teknologi tersebut memfokuskan sumber dayanya pada kecerdasan buatan. 

Meta bisa mengumumkan pemotongan tersebut pada hari Selasa, lapor New York Times pada hari Senin, mengutip sumber.

Reality Labs milik Meta memiliki sekitar 15.000 anggota staf. Divisi ini berfokus pada peralatan virtual reality (VR) seperti headset, serta mengoperasikan platform metaverse perusahaan Horizon Worlds dan Horizon Workrooms. 

