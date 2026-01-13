World Liberty Financial meluncurkan pasar pinjaman di Dolomite

World Liberty Financial telah menambahkan pasar on-chain baru, secara diam-diam memperluas cara ekosistemnya mengoperasikan modal.

World Liberty Financial telah meluncurkan produk pinjaman baru, menambahkan bagian lain ke tumpukan keuangan on-chain yang terus berkembang.

Pada 12 Januari, proyek yang berafiliasi dengan Trump mengumumkan peluncuran World Liberty Markets, platform peminjaman dan pinjaman yang dibangun di atas infrastruktur likuiditas Dolomite.

Lapisan pinjaman bertenaga Dolomite

World Liberty Markets memungkinkan pengguna untuk menyediakan aset untuk mendapatkan imbal hasil atau meminjam terhadap portofolio mereka menggunakan sistem pasar uang Dolomite yang ada. Saat peluncuran, aset yang didukung termasuk USD1, WLFI, ETH, cbBTC, USDC, dan USDT.

Platform ini menempatkan USD1, stablecoin yang dipatok pada dolar milik WLFI, sebagai aset inti dalam sistem. Pengguna dapat menyediakan USD1 untuk mendapatkan imbal hasil atau menggunakannya sebagai jaminan, dengan WLFI menggambarkan produk ini sebagai cara untuk menjaga stablecoin tetap "produktif" di seluruh ekosistemnya.

Alih-alih membuat protokol pinjaman dari awal, WLFI mengandalkan infrastruktur Dolomite yang sudah mapan, yang akan memberikan eksekusi cepat dan likuiditas fleksibel di berbagai pasangan aset. World Liberty Markets berfungsi sebagai lapisan front-end, yang disesuaikan khusus untuk pengguna dan produk WLFI.

Tata kelola, insentif, dan ekspansi masa depan

WLFI mengatakan pasar baru ini dimaksudkan untuk bertindak sebagai antarmuka terpadu untuk layanan masa depan. Pemegang token WLFI akan dapat mengusulkan dan memberikan suara pada jenis jaminan baru, struktur insentif, dan parameter pasar seiring platform berkembang.

Bersamaan dengan peluncuran, WLFI mengaktifkan Program Poin USD1 di dalam World Liberty Markets. Pengguna yang menyediakan USD1 dapat memperoleh poin di bawah ketentuan yang ditetapkan oleh mitra peluncuran, meskipun proyek tersebut mencatat bahwa kondisi dapat berubah dan partisipasi membawa risiko.

Peluncuran WLFI adalah bagian dari strategi jangka panjang yang berpusat pada aset dunia nyata yang ditokenisasi. Daripada membatasi diri pada produk internal, platform ini dibangun untuk mendukung RWA pihak ketiga dan yang diterbitkan WLFI saat diperkenalkan. Seiring waktu, pendekatan ini dimaksudkan untuk mendorong USD1 melampaui pasar yang murni kripto-asli.

World Liberty Financial juga memperluas kehadirannya di persimpangan kripto dan keuangan tradisional. Platform ini baru-baru ini mengajukan permohonan piagam bank perwalian nasional melalui WLTC Holdings LLC, langkah yang akan membawa penerbitan dan penahanan USD1 di bawah pengawasan federal.

Langkah tersebut telah menarik perhatian, bukan hanya untuk apa yang dimungkinkan, tetapi karena hubungan politik WLFI dan ambisinya yang dinyatakan di dalam pasar yang diatur.

Di dalam ekosistem, tata kelola telah bergerak ke arah yang sama. Dana perbendaharaan diarahkan ke insentif yang dirancang untuk mendorong adopsi USD1, keputusan yang secara efektif menempatkan stablecoin di pusat strategi jangka panjang WLFI.