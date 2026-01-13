BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Kongres Didesak untuk Memprioritaskan Konsumen daripada Mitos Industri Perbankan tentang Imbal Hasil Stablecoin Perdebatan tentang imbal hasil stablecoin terus mempengaruhi diskusi regulasi ASKongres Didesak untuk Memprioritaskan Konsumen daripada Mitos Industri Perbankan tentang Imbal Hasil Stablecoin Perdebatan tentang imbal hasil stablecoin terus mempengaruhi diskusi regulasi AS

5 Mitos Stablecoin Teratas yang Dibantah oleh Profesor Columbia

Penulis: Crypto Breaking NewsSumber: Crypto Breaking News
2026/01/13 13:32
TOP Network
TOP$0.000096--%
Talus
US$0.00649-0.91%
5 Mitos Stablecoin Teratas Dibantah Oleh Profesor Columbia

Kongres Didesak untuk Memprioritaskan Konsumen Daripada Mitos Industri Perbankan tentang Imbal Hasil Stablecoin

Perdebatan mengenai imbal hasil stablecoin terus memengaruhi diskusi regulasi AS, dengan para ahli berpendapat bahwa sektor perbankan menyebarkan klaim yang tidak berdasar untuk melindungi keuntungan. Dosen dan penulis kripto Omid Malekan menegaskan bahwa Kongres harus fokus pada kepentingan konsumen daripada tunduk pada mitos industri perbankan, yang mengancam menghambat legislasi pasar yang vital.

Poin-Poin Penting

  • Pelobi perbankan mengklaim imbal hasil stablecoin menimbulkan risiko bagi deposito tradisional, tetapi para ahli menentang narasi ini, menegaskan bahwa hal tersebut menyesatkan.
  • Stablecoin justru dapat mendorong peningkatan aktivitas perbankan, terutama melalui permintaan asing dan kepemilikan cadangan dalam Treasury bills.
  • Sebagian besar pinjaman AS berasal dari sumber non-bank, yang dapat memperoleh manfaat dari adopsi stablecoin, daripada bank yang terancam secara langsung.
  • Bank "money center" besar, daripada bank komunitas, lebih rentan terhadap inovasi stablecoin, bertentangan dengan mitos yang berlaku.

Ticker yang disebutkan: tidak ada

Sentimen: Netral

Dampak harga: Netral. Perdebatan legislatif yang sedang berlangsung lebih memengaruhi kejelasan regulasi daripada pergerakan harga langsung.

Di tengah pertimbangan regulasi, kekhawatiran utama dari lobi perbankan berkisar pada "hambatan imbal hasil," perdebatan tentang siapa yang mendapat keuntungan dari bunga yang diperoleh dari cadangan stablecoin. Bank memperingatkan bahwa jika pengguna memperoleh imbal hasil bebas risiko sekitar 5% pada stablecoin, miliaran dapat beralih dari rekening tabungan tradisional, yang berpotensi mendestabilisasi bank komunitas. Namun, banyak analis menentang klaim ini, menekankan bahwa pertumbuhan stablecoin tidak mungkin mengurangi deposito bank secara keseluruhan dan bahkan mungkin memperkuat aktivitas perbankan karena peningkatan permintaan dari pengguna internasional dan kepemilikan cadangan.

Bertentangan dengan ketakutan akan "pelarian deposito," Malekan menjelaskan bahwa stablecoin dapat menjadi katalisator transaksi perbankan tambahan karena penerbit harus menyimpan cadangan dalam Treasury bills dan deposito bank. Ini pada gilirannya akan menghasilkan lebih banyak aktivitas perbankan daripada menguranginya. Selain itu, persaingan stablecoin tidak mungkin memengaruhi pinjaman bank, karena sebagian besar kredit AS diperluas melalui entitas non-bank seperti dana pasar uang dan kredit swasta. Sektor-sektor ini dapat memperoleh manfaat dari tingkat Treasury yang lebih rendah dan sistem pembayaran yang lebih efisien yang dimungkinkan oleh stablecoin.

Selain itu, mitos bahwa bank komunitas dan regional sangat rentan ditentang oleh para ahli yang menunjukkan bahwa bank "money center" yang lebih besar lebih berisiko karena margin keuntungan mereka yang besar. Malekan mengkritik narasi yang didorong oleh bank besar dan startup kripto yang bekerja sama untuk melindungi kepentingan mereka, menyatakan ini adalah upaya untuk melindungi keuntungan dengan mengorbankan penabung dan kesehatan ekonomi.

Dia mendesak Kongres untuk memprioritaskan inovasi dan perlindungan konsumen daripada membela bank yang sangat menguntungkan. "Sebagian besar kekhawatiran yang diajukan oleh industri perbankan tidak berdasar," tegaskan Malekan, menekankan pentingnya transparansi regulasi. Khususnya, tokoh-tokoh terkait Senat dan pelaku industri seperti Coinbase telah memperingatkan bahwa langkah-langkah restriktif dapat menghambat inovasi stablecoin, dengan beberapa mengancam akan menarik dukungan untuk legislasi yang diusulkan seperti CLARITY Act.

John Deaton merekomendasikan buku oleh G. Edward Griffin yang mengkritik Sistem Federal Reserve, menunjukkan bahwa itu dibuat secara rahasia oleh individu-individu berkuasa. Sumber: John E Deaton

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai 5 Mitos Stablecoin Teratas Dibantah oleh Profesor Columbia di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.

Peluang Pasar
Logo TOP Network
Harga TOP Network(TOP)
$0.000096
$0.000096$0.000096
0.00%
USD
Grafik Harga Live TOP Network (TOP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45
Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Dengan pasar kripto yang tidak lagi fokus pada volatilitas jangka pendek, analis dan investor jangka panjang menyatu pada satu tema: utilitas akan lebih penting
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 16:42