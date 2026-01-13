Kongres Didesak untuk Memprioritaskan Konsumen Daripada Mitos Industri Perbankan tentang Imbal Hasil Stablecoin

Perdebatan mengenai imbal hasil stablecoin terus memengaruhi diskusi regulasi AS, dengan para ahli berpendapat bahwa sektor perbankan menyebarkan klaim yang tidak berdasar untuk melindungi keuntungan. Dosen dan penulis kripto Omid Malekan menegaskan bahwa Kongres harus fokus pada kepentingan konsumen daripada tunduk pada mitos industri perbankan, yang mengancam menghambat legislasi pasar yang vital.

Poin-Poin Penting

Pelobi perbankan mengklaim imbal hasil stablecoin menimbulkan risiko bagi deposito tradisional, tetapi para ahli menentang narasi ini, menegaskan bahwa hal tersebut menyesatkan.

Stablecoin justru dapat mendorong peningkatan aktivitas perbankan, terutama melalui permintaan asing dan kepemilikan cadangan dalam Treasury bills.

Sebagian besar pinjaman AS berasal dari sumber non-bank, yang dapat memperoleh manfaat dari adopsi stablecoin, daripada bank yang terancam secara langsung.

Bank "money center" besar, daripada bank komunitas, lebih rentan terhadap inovasi stablecoin, bertentangan dengan mitos yang berlaku.

Ticker yang disebutkan: tidak ada

Sentimen: Netral

Dampak harga: Netral. Perdebatan legislatif yang sedang berlangsung lebih memengaruhi kejelasan regulasi daripada pergerakan harga langsung.

Di tengah pertimbangan regulasi, kekhawatiran utama dari lobi perbankan berkisar pada "hambatan imbal hasil," perdebatan tentang siapa yang mendapat keuntungan dari bunga yang diperoleh dari cadangan stablecoin. Bank memperingatkan bahwa jika pengguna memperoleh imbal hasil bebas risiko sekitar 5% pada stablecoin, miliaran dapat beralih dari rekening tabungan tradisional, yang berpotensi mendestabilisasi bank komunitas. Namun, banyak analis menentang klaim ini, menekankan bahwa pertumbuhan stablecoin tidak mungkin mengurangi deposito bank secara keseluruhan dan bahkan mungkin memperkuat aktivitas perbankan karena peningkatan permintaan dari pengguna internasional dan kepemilikan cadangan.

Bertentangan dengan ketakutan akan "pelarian deposito," Malekan menjelaskan bahwa stablecoin dapat menjadi katalisator transaksi perbankan tambahan karena penerbit harus menyimpan cadangan dalam Treasury bills dan deposito bank. Ini pada gilirannya akan menghasilkan lebih banyak aktivitas perbankan daripada menguranginya. Selain itu, persaingan stablecoin tidak mungkin memengaruhi pinjaman bank, karena sebagian besar kredit AS diperluas melalui entitas non-bank seperti dana pasar uang dan kredit swasta. Sektor-sektor ini dapat memperoleh manfaat dari tingkat Treasury yang lebih rendah dan sistem pembayaran yang lebih efisien yang dimungkinkan oleh stablecoin.

Selain itu, mitos bahwa bank komunitas dan regional sangat rentan ditentang oleh para ahli yang menunjukkan bahwa bank "money center" yang lebih besar lebih berisiko karena margin keuntungan mereka yang besar. Malekan mengkritik narasi yang didorong oleh bank besar dan startup kripto yang bekerja sama untuk melindungi kepentingan mereka, menyatakan ini adalah upaya untuk melindungi keuntungan dengan mengorbankan penabung dan kesehatan ekonomi.

Dia mendesak Kongres untuk memprioritaskan inovasi dan perlindungan konsumen daripada membela bank yang sangat menguntungkan. "Sebagian besar kekhawatiran yang diajukan oleh industri perbankan tidak berdasar," tegaskan Malekan, menekankan pentingnya transparansi regulasi. Khususnya, tokoh-tokoh terkait Senat dan pelaku industri seperti Coinbase telah memperingatkan bahwa langkah-langkah restriktif dapat menghambat inovasi stablecoin, dengan beberapa mengancam akan menarik dukungan untuk legislasi yang diusulkan seperti CLARITY Act.

John Deaton merekomendasikan buku oleh G. Edward Griffin yang mengkritik Sistem Federal Reserve, menunjukkan bahwa itu dibuat secara rahasia oleh individu-individu berkuasa. Sumber: John E Deaton

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai 5 Mitos Stablecoin Teratas Dibantah oleh Profesor Columbia di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.