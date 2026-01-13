BursaDEX+
Anggota Parlemen AS Memperkenalkan RUU Perlindungan bagi Pengembang Blockchain

Penulis: bitcoininfonewsSumber: bitcoininfonews
2026/01/13 14:52
Yang Perlu Diketahui:
  • Anggota parlemen AS mengusulkan RUU tersendiri untuk perlindungan pengembang blockchain.
  • RUU ini bertujuan untuk mencegah penuntutan terhadap pengembang yang tidak mengendalikan.
  • Perlindungan yang diusulkan mengecualikan lisensi pengirim uang untuk pengembang.

Anggota parlemen AS memperkenalkan RUU tersendiri pada 12 Januari 2026, yang bertujuan melindungi pengembang blockchain dari penuntutan atas aktivitas non-kustodian, disponsori bersama oleh Tom Emmer dan Cynthia Lummis.

RUU ini dapat memberikan kejelasan regulasi bagi pengembang blockchain, berpotensi mendorong inovasi dan meredakan kekhawatiran terkait masalah lisensi, meskipun dampak pasar spesifik masih belum jelas.

Anggota parlemen AS memperkenalkan RUU tersendiri pada 21 Mei 2025, yang bertujuan melindungi pengembang blockchain dari penuntutan regulasi. RUU ini, yang dikenal sebagai Blockchain Regulatory Certainty Act, berupaya memberikan kejelasan bagi pengembang.

Undang-undang yang diusulkan berdampak pada pengembang blockchain dengan memastikan perlindungan hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk inovasi dalam keuangan digital di tengah meningkatnya pengawasan regulasi.

RUU Baru Menargetkan Perlindungan Pengembang Blockchain

RUU baru yang diperkenalkan oleh Tom Emmer dan disponsori bersama oleh Rep. Torres, berupaya mengatasi ketidakpastian hukum yang dihadapi pengembang blockchain. Tujuannya adalah untuk mencegah perlakuan tidak adil yang menyamakan pengembang dengan lembaga keuangan.

Demikian pula, Cynthia Lummis dan Ron Wyden memperkenalkan versi Senat bipartisan, menekankan perlunya melindungi pengembang yang tidak mengendalikan aset digital pengguna. Lummis mengadvokasi pembedaan yang jelas dari peran keuangan tradisional.

Undang-Undang Bertujuan Meringankan Persyaratan Lisensi Pengembang

Undang-undang yang diusulkan membawa potensi kelegaan bagi pengembang yang menghadapi ancaman hukum, melindungi karya inovatif mereka. Dampak langsung pada komunitas blockchain menyoroti perlunya kejelasan regulasi untuk mendorong pertumbuhan.

Regulasi ini bertujuan untuk mengecualikan pengembang dari undang-undang lisensi yang ketat, mendorong iklim yang mendukung inovasi dan pengembangan blockchain, yang dapat berdampak positif pada strategi keuangan digital di masa depan.

Perlindungan Historis Muncul Kembali dalam RUU Blockchain Baru

RUU ini menggaungkan upaya masa lalu seperti Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act. Perlindungan serupa yang diusulkan sebelumnya bertujuan untuk mendefinisikan peran pengembang—menekankan posisi non-kustodian.

Analisis tren historis menunjukkan bahwa memberikan kejelasan regulasi bagi pengembang dapat meningkatkan inovasi. Memastikan kerangka hukum yang jelas secara historis telah menghasilkan ekosistem digital yang dinamis.

Penafian: Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Pasar cryptocurrency bersifat volatil, dan berinvestasi melibatkan risiko. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

