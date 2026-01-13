Anggota Parlemen AS Memperkenalkan RUU Perlindungan bagi Pengembang Blockchain

Yang Perlu Diketahui: Anggota parlemen AS mengusulkan RUU tersendiri untuk perlindungan pengembang blockchain.

RUU ini bertujuan untuk mencegah penuntutan terhadap pengembang yang tidak mengendalikan.

Perlindungan yang diusulkan mengecualikan lisensi pengirim uang untuk pengembang.

Anggota parlemen AS memperkenalkan RUU tersendiri pada 12 Januari 2026, yang bertujuan melindungi pengembang blockchain dari penuntutan atas aktivitas non-kustodian, disponsori bersama oleh Tom Emmer dan Cynthia Lummis.

RUU ini dapat memberikan kejelasan regulasi bagi pengembang blockchain, berpotensi mendorong inovasi dan meredakan kekhawatiran terkait masalah lisensi, meskipun dampak pasar spesifik masih belum jelas.

Undang-undang yang diusulkan berdampak pada pengembang blockchain dengan memastikan perlindungan hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk inovasi dalam keuangan digital di tengah meningkatnya pengawasan regulasi.

RUU Baru Menargetkan Perlindungan Pengembang Blockchain

RUU baru yang diperkenalkan oleh Tom Emmer dan disponsori bersama oleh Rep. Torres, berupaya mengatasi ketidakpastian hukum yang dihadapi pengembang blockchain. Tujuannya adalah untuk mencegah perlakuan tidak adil yang menyamakan pengembang dengan lembaga keuangan.

Demikian pula, Cynthia Lummis dan Ron Wyden memperkenalkan versi Senat bipartisan, menekankan perlunya melindungi pengembang yang tidak mengendalikan aset digital pengguna. Lummis mengadvokasi pembedaan yang jelas dari peran keuangan tradisional.

Undang-Undang Bertujuan Meringankan Persyaratan Lisensi Pengembang

Undang-undang yang diusulkan membawa potensi kelegaan bagi pengembang yang menghadapi ancaman hukum, melindungi karya inovatif mereka. Dampak langsung pada komunitas blockchain menyoroti perlunya kejelasan regulasi untuk mendorong pertumbuhan.

Regulasi ini bertujuan untuk mengecualikan pengembang dari undang-undang lisensi yang ketat, mendorong iklim yang mendukung inovasi dan pengembangan blockchain, yang dapat berdampak positif pada strategi keuangan digital di masa depan.

Perlindungan Historis Muncul Kembali dalam RUU Blockchain Baru

RUU ini menggaungkan upaya masa lalu seperti Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act. Perlindungan serupa yang diusulkan sebelumnya bertujuan untuk mendefinisikan peran pengembang—menekankan posisi non-kustodian.

Analisis tren historis menunjukkan bahwa memberikan kejelasan regulasi bagi pengembang dapat meningkatkan inovasi. Memastikan kerangka hukum yang jelas secara historis telah menghasilkan ekosistem digital yang dinamis.