Senat Ag Menunda Markup Struktur Pasar Kripto hingga Akhir Januari

Tanggal markup struktur pasar kripto oleh Komite Pertanian Senat telah ditunda hingga minggu terakhir Januari.

Negosiator belum mencapai kesepakatan mengenai masalah terkait larangan imbal hasil stablecoin dan kode etik untuk pejabat publik.

RUU ini mungkin juga membantu memperjelas peran SEC versus CFTC, meskipun ketidakpastian politik masih ada terkait waktunya.

Komite Pertanian Senat AS telah menunda tanggal markup yang ditunggu-tunggu untuk legislasi struktur pasar cryptocurrency besar ke minggu terakhir Januari karena para legislator bergegas untuk mendapatkan dukungan bipartisan pada RUU yang mempengaruhi regulasi cryptocurrency di AS.

Ketua Komite Apropriasi John Boozman menyatakan pada hari Senin bahwa dia ingin melanjutkan RUU yang didukung oleh kedua partai, tetapi dia memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan detail yang tersisa. "Kami memang telah membuat kemajuan dan mengadakan diskusi konstruktif saat kami berupaya mencapai tujuan ini," kata Boozman. "Waktu tambahan diperlukan sebelum RUU dilanjutkan ke markup untuk menyelesaikan detail yang tersisa dan mendapatkan dukungan yang diperlukan RUU ini."

Boozman lebih lanjut menyatakan bahwa komite akan melanjutkan ke markup minggu terakhir Januari, yang menunda apa yang telah direncanakan untuk minggu ini.

Mengapa markup ini penting bagi kripto

Para pemimpin industri kripto telah mengamati dengan cermat proses Senat karena RUU struktur pasar akan memperjelas bagaimana regulator pasar teratas AS, Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission, membagi kewenangan atas aset digital.

CFTC, sementara itu, berada di bawah yurisdiksi Komite Pertanian dan lebih disukai oleh banyak perusahaan kripto sebagai regulator untuk pasar spot "komoditas digital". Komite Perbankan Senat memiliki pengawasan langsung terhadap SEC dan bermaksud untuk memilih markup mereka sendiri minggu ini—pemungutan suara yang sekarang ditunda oleh Boozman, membuat kalender kripto Washington tetap aktif.

Yang patut diperhatikan, bagaimanapun, adalah bahwa Undang-Undang Senat tidak mereproduksi elemen yang sama dari CLARITY Act DPR yang disahkan dengan sukses pada Juli 2025. Ini karena prosedur Senat mencegah adopsi langsung dari RUU DPR sebelumnya.

Imbal hasil stablecoin dan aturan etika tetap menjadi hambatan

Sementara para legislator bekerja untuk menjembatani kesenjangan, beberapa masalah tetap belum terselesaikan dan terus memperlambat konsensus.

Kontroversi besar pertama muncul dengan imbal hasil stablecoin. Kelompok perdagangan bank telah menyerukan kepada cabang legislatif untuk melarang penyedia pihak ketiga, termasuk bursa kripto, dari memberikan imbal hasil pada stablecoin. Kelompok-kelompok tersebut telah menyatakan bahwa imbal hasil ini mengaburkan perbedaan antara stablecoin dan deposito berbunga, terutama dengan GENIUS Act yang mencegah penerbit stablecoin membayar imbal hasil.

Di sisi lain, senator Demokrat telah mengadvokasi langkah-langkah etika dan konflik kepentingan yang kuat untuk dimasukkan dalam RUU. Ini terjadi karena mereka memerlukan aturan yang akan membatasi pejabat, serta Presiden Donald Trump, dari memperoleh manfaat apa pun karena koneksi dengan proyek atau perusahaan kripto.

Asosiasi industri kripto juga secara aktif berkampanye untuk memastikan bahwa legislasi tidak menganggap pengembang perangkat lunak dan dompet non-kustodian sebagai "perantara," yang berarti mereka akan dipaksa untuk mematuhi kewajiban yang berlaku untuk perantara keuangan.

Timeline 2026 masih tidak pasti

Namun, terlepas dari momentum yang meningkat, ada prediksi dari pembuat kebijakan tertentu bahwa masa depan tidak begitu cerah. Sebuah bank investasi, TD Cowen, telah menasihati bahwa faktor politik, termasuk pemilihan paruh waktu, dapat meredam dukungan. Ini menyiratkan bahwa RUU mungkin tidak akan disahkan hingga tahun 2027, dan implementasinya akan pada tahun 2029.

Namun, dalam jangka pendek, filibuster Boozman menempatkan sorotan pada fakta bahwa, dalam regulasi kripto, para legislator memerlukan kejelasan tetapi juga tidak dapat menyepakati ruang lingkup regulasi atau siapa yang harus mendapat manfaat paling banyak dari regulasi tersebut.

