MultiChoice Nigeria menunjuk Kemi Omotosho sebagai CEO, efektif mulai Januari 2026

Perusahaan Pay-TV populer MultiChoice Nigeria telah mengumumkan penunjukan Kemi Omotosho sebagai Chief Executive Officer (CEO) barunya menyusul pensiun John Ugbe. Perusahaan tersebut mengatakan penunjukan Omotosho akan berlaku efektif mulai Januari 2026.

Menurut pernyataan perusahaan pada hari Senin, Ugbe mengambil pintu keluar setelah hampir 15 tahun mengabdi di perusahaan tersebut. Selama periode ini, ia memimpin MultiChoice Nigeria melalui perubahan industri yang signifikan dan pergeseran pasar.

MultiChoice menambahkan bahwa pensiun Ugbe dan penunjukan Omotosho terjadi di tengah proses transisi terstruktur yang bertujuan untuk memastikan kontinuitas dan stabilitas dalam operasi perusahaan.

Omotosho memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang media, telekomunikasi, dan bisnis digital di seluruh Afrika. Ia bergabung dengan MultiChoice pada 2014 dan naik pangkat, termasuk peran sebagai Executive Head of Customer Value Management dan Group Executive Head of Customer Value Management untuk Rest of Africa.

Pada suatu titik dalam kariernya, ia menjabat sebagai Regional Director untuk Afrika Selatan, di mana ia memimpin operasi dan strategi di berbagai negara.

Saat menanggapi penunjukan sebagai CEO MultiChoice Nigeria, ‎Omotosho menyebutkan bahwa perkembangan ini adalah sebuah kehormatan dan ia menantikan posisi baru tersebut. Ia menggambarkan pasar Nigeria sebagai strategis dan dinamis.

‎"Saya menantikan untuk bekerja dengan tim dan mitra kami untuk memperdalam hubungan kami dengan konsumen, memperjuangkan penceritaan lokal dan ekonomi kreatif, serta membangun organisasi yang siap menghadapi masa depan yang memberikan nilai berkelanjutan," tambahnya.

Dalam peran barunya, Omotosho akan mengawasi strategi MultiChoice Nigeria, operasi harian, dan keterlibatan dengan regulator, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya.

Karier Omotosho dibentuk untuk mendorong inisiatif pertumbuhan pelanggan dan kampanye strategis kunci, memposisikannya sebagai pemimpin yang dihormati dalam industri hiburan Pan-Afrika.

Masalah MultiChoice

Penunjukan ini datang pada saat MultiChoice Group menavigasi pergeseran dalam perilaku konsumen, teknologi, dan regulasi dalam industri pay-TV dan media yang lebih luas. Ini juga terjadi di tengah perjuangan berkelanjutan untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang dalam hal pendapatan dan kehilangan pelanggan.

Dalam hasil keuangan terbarunya untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2025, MultiChoice Group melaporkan penurunan 1,2 juta pelanggan aktif menjadi 14,5 juta. Nigeria sendiri menyumbang 77% dari pelanggan yang hilang di segmen Rest of Africa MultiChoice, yang mencakup pasar seperti Kenya, Zambia, dan Angola.

Antara April dan September 2024, perusahaan kehilangan 243.000 pelanggan di Nigeria, karena kondisi makroekonomi dan konsumen semakin memburuk.

Pada poin negatif lainnya, pendapatan berlangganan MultiChoice Nigeria menurun 44% menjadi $197,74 juta pada tahun keuangan yang berakhir Maret 2025, turun dari $355,93 juta yang dicatat pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh inflasi yang meningkat dan iklim ekonomi yang memburuk, yang memicu eksodus massal pelanggan.

Dalam upaya terbarunya untuk memulihkan kinerja dan mendapatkan kembali pelanggan, perusahaan menurunkan harga dekoder DSTV dari N10.000 menjadi N7.900 dan N6.500 untuk GOtv pada November.

Saat menanggapi pemotongan harga dekoder, perusahaan Pay-TV mengatakan bahwa pengurangan tersebut adalah upaya untuk memperkuat komitmennya dalam melayani pelanggan dengan lebih baik. Perusahaan menambahkan bahwa ini adalah langkah untuk menjaga hiburan tetap terjangkau bagi semua orang Nigeria.

