Nigeria Mengadopsi Kerangka Pengawasan Kripto Berbasis Pajak

Nigeria memperkenalkan pengawasan kripto berbasis pajak yang menghubungkan transaksi aset digital dengan identitas menggunakan kerangka TIN dan NIN secara nasional.

Nigeria telah memperkenalkan kerangka pengawasan kripto berbasis pajak di bawah Undang-Undang Administrasi Pajak Nigeria 2025. Undang-undang ini mengikat transaksi mata uang kripto dengan Nomor Identifikasi Pajak dan Nomor Identifikasi Nasional. Oleh karena itu, otoritas bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak tanpa secara langsung memengaruhi keamanan blockchain atau infrastruktur terdesentralisasi.

Nigeria Menghubungkan Aktivitas Kripto dengan Sistem Identitas Pajak Nasional

Menurut TechCabal, undang-undang baru ini menghubungkan transaksi kripto dengan identitas yang terverifikasi melalui TIN dan NIN. Oleh karena itu, aliran aset digital yang sebelumnya tidak jelas menjadi terlihat oleh otoritas pajak. Yang penting, sistem ini tidak melibatkan pengawasan langsung melalui sistem blockchain, dengan penggabungan pendapatan kripto ke dalam sistem pajak formal di Nigeria.

Di bawah kerangka ini, Penyedia Layanan Aset Virtual harus mengumpulkan detail identifikasi pengguna. Ini termasuk nama lengkap, alamat, TIN, dan NIN. Selain itu, VASP diwajibkan untuk menyerahkan laporan transaksi bulanan.

Bacaan Terkait: Kolombia Memberlakukan Pelaporan Pajak Kripto Baru

Selanjutnya, VASP diwajibkan untuk melaporkan transaksi besar atau mencurigakan kepada otoritas penegak hukum. Catatan harus disimpan minimal 7 tahun. Ketidakpatuhan akan dikenakan sanksi, termasuk denda minimal ₦10 juta. Regulator juga dapat mencabut izin operasi melalui Komisi Sekuritas dan Bursa.

Undang-undang ini merupakan perubahan besar dalam pendekatan regulasi Nigeria terhadap aset digital. Dengan menghubungkan TIN dengan keuntungan dari kripto, otoritas dapat menyandingkan transaksi dengan pendapatan yang dilaporkan. Akibatnya, kebocoran pajak atas keuntungan kripto dapat dikurangi secara signifikan dalam jangka panjang.

Pendekatan Nigeria sejalan dengan standar global di bawah kerangka yang disebut OECD Crypto-Asset Reporting Framework. CARF mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Ini memfasilitasi pembagian data transaksi kripto lintas batas antar otoritas pajak.

Nomor Identifikasi Pajak diterbitkan bersama oleh Layanan Pendapatan Nigeria dan Dewan Pajak Bersama. Ini memantau orang dan bisnis untuk penegakan kepatuhan. Sementara itu, Nomor Identifikasi Nasional digunakan untuk membuat koneksi antara data biometrik, seperti sidik jari dan informasi wajah, dalam basis data identitas nasional.

Aturan Pajak Baru Mendefinisikan Ulang Kewajiban Keuntungan Kripto

Di bawah undang-undang ini, pajak hanya dikenakan pada kripto jika menghasilkan keuntungan yang direalisasikan. Menjual kripto untuk fiat menyebabkan pajak. Menukar satu kripto dengan kripto lain juga dihitung. Menggunakan kripto untuk membeli barang atau jasa menjadi kena pajak. Namun, memegang aset kripto masih belum dikenakan pajak.

Untuk individu, keuntungan dari kripto dikenakan pajak berdasarkan aturan pajak penghasilan pribadi. Tarif berjenjang dengan tarif maksimum 25%. Ini menggantikan pajak capital gains 10% sebelumnya. Otoritas mengantisipasi pendapatan yang lebih besar melalui mekanisme perpajakan progresif.

Bisnis dan VASP dikenakan pajak penghasilan badan. Perusahaan yang mendapatkan antara ₦25 juta dan ₦100 juta setiap tahun membayar 20%. Perusahaan yang mendapatkan lebih dari ₦100 juta membayar 30%. Tarif ini membawa bisnis kripto selaras dengan perpajakan perusahaan konvensional.

Selain itu, platform harus membayar Pajak Pertambahan Nilai 7,5% atas biaya transaksi. PPN ini hanya diterapkan pada biaya layanan. Oleh karena itu, nilai utama transaksi kripto bebas dari pajak konsumsi.

Ketentuan penegakan memberikan kekuatan untuk mencocokkan pendapatan dari kripto dengan pendapatan yang dilaporkan oleh otoritas. Dengan demikian, perbedaan dapat menyebabkan audit atau investigasi. Kerangka ini memperkuat kapasitas Nigeria untuk mengatur kripto tanpa melarang partisipasi.

Secara keseluruhan, pengawasan pajak legal Nigeria adalah perubahan regulasi yang pragmatis. Alih-alih membatasi akses, otoritas fokus pada transparansi, generasi pendapatan, dan kepatuhan. Pendekatan ini mungkin berdampak pada pasar berkembang lainnya yang mencoba menemukan model seimbang untuk mengatur kripto.

Postingan Nigeria Adopts Tax-Based Crypto Oversight Framework muncul pertama kali di Live Bitcoin News.