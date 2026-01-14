Awal 2026 telah membawa kehangatan baru ke pasar kripto, dengan pemain besar mengawasi pergeseran likuiditas dan sinyal institusional secara ketat. Produk ETF Solana kini telah melampaui level $1 miliar, menunjukkan permintaan kuat dari keuangan tradisional. Pada saat yang sama, pergerakan harga Polkadot mengisyaratkan bahwa peningkatan yang direncanakan dapat menambah kekuatan. Namun, kedua jaringan berbagi satu masalah utama. Buku besar terbuka mereka membuat sulit bagi perusahaan besar untuk memproses aktivitas rahasia di on-chain.

Sekarang bayangkan blockchain yang menghilangkan hambatan ini sepenuhnya. Zero Knowledge Proof (ZKP) menerapkan metode kriptografi canggih untuk mengkonfirmasi transaksi tanpa mengungkapkan detail sensitif. Sementara Solana dan Polkadot tetap fokus pada penggunaan publik, ZKP dibangun untuk kasus penggunaan keuangan skala besar. Analis menunjuk pada potensi 3000x karena modal pribadi mencari sistem blockchain yang patuh. Kripto terbaik untuk dibeli sekarang? Banyak yang melihat jawabannya dalam memperbaiki kesenjangan privasi kripto.

Zero Knowledge Proof (ZKP): Jaringan Mengutamakan Privasi yang Dibangun Sebelum Lelang Presale

Zero Knowledge Proof (ZKP) memasuki pasar dengan pendekatan berbeda dari sebagian besar peluncuran kripto. Alih-alih menjual terlebih dahulu, tim menyelesaikan fase pembangunan di muka. Sekitar $100 juta dihabiskan untuk membuat blockchain empat lapis yang sepenuhnya berfungsi sebelum membuka lelang presale apa pun. Infrastruktur ini aktif hari ini dan sudah menangani tugas verifikasi pribadi yang tidak dapat didukung oleh rantai publik.

Apa yang diperjuangkan oleh sebagian besar blockchain menjadi jelas ketika membandingkan kasus penggunaan. Bitcoin, Ethereum, dan jaringan yang lebih baru semuanya mengekspos detail transaksi secara default. Lembaga keuangan tidak dapat beroperasi dalam kondisi tersebut. Keuangan korporat, sistem medis, dan penyelesaian perusahaan memerlukan privasi. Cacat tunggal ini telah menjauhkan modal besar dari sistem kripto selama bertahun-tahun.

Zero Knowledge Proof (ZKP) mengatasi ini melalui kriptografi zk-SNARK. Transaksi dikonfirmasi sebagai valid tanpa menunjukkan data di baliknya. Perusahaan dapat menyelesaikan saldo tanpa mengungkapkan strategi. Penyedia layanan kesehatan dapat memverifikasi pembayaran tanpa mengekspos catatan. Karena ini, banyak analis melabeli Zero Knowledge Proof (ZKP) sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk adopsi yang didorong oleh privasi.

Struktur ini menciptakan jalur realistis menuju skala triliunan dolar. Saat entitas yang diatur memindahkan aktivitas on-chain, privasi menjadi wajib. Hanya Zero Knowledge Proof (ZKP) yang saat ini memberikan tingkat perlindungan ini sambil tetap dapat diverifikasi. Lelang presale telah melampaui $1,7 miliar, menunjukkan kepercayaan kuat dari peserta besar. Spesialis pasar terus memproyeksikan kenaikan 3000x, menyebutnya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang karena adopsi nyata semakin dekat.

Pertumbuhan ETF Solana Mencerminkan Minat Keuangan Tradisional

Solana diperdagangkan mendekati $143 pada saat penulisan, bertahan stabil setelah awal tahun yang positif. Pembaruan paling menonjol adalah kenaikan produk ETF Solana, yang telah melebihi $1 miliar dalam aset yang dikelola. Ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dari pemain keuangan yang mapan. Morgan Stanley juga telah mengajukan ETF Solana, menandai langkah langsung pertamanya ke produk pertukaran berbasis kripto.

Sektor aset dunia nyata Solana telah berkembang pesat, mencapai sekitar $873 juta pada Januari 2026. Angka ini mencerminkan kenaikan 325% dibandingkan tahun sebelumnya. Pengumuman di Breakpoint 2025 menyoroti inisiatif baru, termasuk State Street meluncurkan dana pasar uang yang ditokenisasi dan dana terpisah $500 juta yang ditujukan untuk aset yang ditokenisasi.

Prakiraan harga menunjukkan SOL bisa mendekati $200 pada akhir 2026, menawarkan kenaikan mendekati 48% dari level saat ini. Namun, tindakan hukum yang melibatkan peluncuran koin meme yang terkait dengan ekosistem memperkenalkan ketidakpastian jangka pendek yang diawasi para trader secara ketat.

Peta Jalan Peningkatan Polkadot Membentuk Ekspektasi Harga

Harga Polkadot berada sekitar $2,24 pada saat penulisan, dengan perhatian terpusat pada peningkatan besar yang dijadwalkan untuk 20 Januari. Pembaruan ini memperkenalkan kontrak pintar EVM dan PVM dengan waktu blok dua detik di Polkadot Hub. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas pengembang dan dapat mendukung pergerakan menuju kisaran $2,75 hingga $3,30 yang disorot oleh beberapa analis.

Perubahan mekanika pasokan juga telah mempengaruhi sentimen. Pada September 2025, DAO menyetujui batas pasokan tetap 2,1 miliar DOT, menggantikan struktur tak terbatas sebelumnya. Inflasi ditetapkan untuk menurun dari 2026 dan seterusnya, menambah kelangkaan jangka panjang. Tes stres untuk Elastic Scaling menunjukkan kapasitas mencapai hingga satu juta transaksi per detik, mendukung aplikasi volume tinggi. Meskipun sinyal teknis lemah hari ini, pembaruan gabungan ini dapat membuka kenaikan jika eksekusi tetap kuat.

Kesimpulan!

Kesuksesan ETF Solana dan peningkatan mendatang Polkadot menyoroti relevansi berkelanjutan mereka. Namun kedua jaringan terus mengandalkan buku besar transparan. Keterbatasan itu membuat banyak institusi tetap di pinggir lapangan. Zero Knowledge Proof (ZKP) menghilangkan hambatan ini dengan menawarkan privasi tanpa mengorbankan verifikasi.

Alih-alih mengejar aktivitas jangka pendek, Zero Knowledge Proof (ZKP) berfokus pada kesiapan infrastruktur. Jaringan dan lelang presale-nya aktif, dan pod bukti sudah dikirimkan dan dikirim. $1,7 miliar yang dikumpulkan melalui lelang presale mencerminkan pengakuan yang berkembang dari model ini. Analis terus mengutipnya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang karena fokusnya pada keuangan pribadi dan sistem yang dapat diskalakan. Bagi banyak orang yang mengamati adopsi institusional, Zero Knowledge Proof (ZKP) menonjol sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang sebelum penggunaan yang lebih luas dimulai.

