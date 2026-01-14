Tigkiliwi karya Puregold CinePanalo bergabung di Fantasporto 2026 yang bergengsi di Portugal

Film Tigkiliwi (Longsided) karya Tara Illenberger, sebuah kreasi Puregold CinePanalo, menorehkan pencapaian baru bagi perfilman Filipina dengan meraih tempat bergengsi di Official Competitive Director's Week Festival Film Internasional Porto ke-46, yang dikenal di seluruh dunia sebagai Fantasporto 2026.

Sebuah kisah yang menakutkan namun mengharukan, Tigkiliwi mengikuti kakak-beradik muda Lala dan Marlin yang yatim piatu dan harus menjalani hidup sendiri, saat mereka menemukan perlindungan tak terduga dari seorang wanita tua yang dikabarkan sebagai aswang, makhluk pengubah bentuk dalam cerita rakyat Filipina. Film ini dibintangi oleh Ruby Ruiz, Gabby Padilla, Julian Paul Larroder, dan Sunshine Teodoro yang memberikan penampilan memukau penonton lokal dan kini siap menaklukkan panggung global.

Tigkiliwi dari Puregold CinePanalo membawa penceritaan Filipina ke panggung global di Fantasporto 2026.

Film ini sebelumnya memenangkan Jury Prize di Festival Film Puregold CinePanalo 2025, menjadi film panjang kedua yang didukung CinePanalo yang mencapai Porto, menyusul kesuksesan Pushcart Tales.

Dijadwalkan berlangsung dari 27 Februari hingga 8 Maret 2026, Fantasporto adalah festival film internasional yang terkenal dengan sinema berkualitas tinggi dan imajinatif, khususnya di bidang fantasi, fiksi ilmiah, dan horor.

Menawarkan platform bagi film-film yang melampaui batas dan mengeksplorasi metode penceritaan baru, festival ini menarik lebih dari 110.000 pengunjung setiap tahun dan telah dipuji oleh Variety sebagai salah satu dari 25 festival film terbaik di dunia.

Sutradara Tara Illenberger sangat antusias membawa Tigkiliwi ke kancah film internasional.

Sutradara Tigkiliwi, Tara Illenberger sangat gembira dengan pencapaian ini dan menantikan filmnya diapresiasi oleh penonton asing. "Saya sangat ingin tahu apakah orang-orang akan tertawa atau menangis atau merespons dengan cara yang sama seperti penonton Filipina. Tentu saja, saya sangat senang dengan prospek mengunjungi Portugal untuk pertama kalinya bersama keluarga Puregold CinePanalo saya," ungkapnya.

Senior Marketing Manager Puregold, Ivy Hayagan-Piedad menyatakan antusiasmenya atas seleksi tersebut, "Penerimaan Tigkiliwi di Fantasporto sekali lagi membuktikan bahwa narasi Filipina beresonansi dalam skala global. Kami bertujuan membuka jalan bagi kisah-kisah budaya kami untuk mendapatkan pengakuan yang layak. Kami sangat bangga melihat film CinePanalo lainnya mewakili sinema Filipina dengan keistimewaan seperti ini."

Official Competitive Director's Week, di mana Tigkiliwi akan berkompetisi, didedikasikan untuk film panjang, dengan seksi yang memenuhi syarat bagi pembuat film Asia dari Fantasporto juga mencakup Official Fantastic Cinema Section untuk film pendek (di bawah 15 menit) dan Oriental Express Section untuk film panjang yang diproduksi oleh pembuat film Asia.

Dari pujian lokal hingga pengakuan internasional, Tigkiliwi dari Puregold CinePanalo melanjutkan perjalanan kemenangannya di luar negeri.

Kelayakan untuk Fantasporto mengharuskan film diproduksi pada tahun 2025, dipresentasikan sebagai premiere Portugal, dan memiliki subtitle bahasa Inggris untuk dialog non-Inggris.

Puregold CinePanalo, yang diluncurkan pada tahun 2024 untuk menyoroti kisah-kisah harapan dan kemenangan, atau mga kuwentong panalo orang Filipina, terus memupuk pembuat film baru dan menyediakan platform bagi film-film yang merayakan kreativitas Filipina.

Setelah meraih Jury Prize di Festival Film Puregold CinePanalo 2025, Tigkiliwi kini memulai perjalanan internasionalnya, bergabung dengan jajaran film Filipina yang membuat jejak di panggung sinematik dunia.

Pengakuan internasional Tigkiliwi membangun jejak global yang terus berkembang dari judul-judul Puregold CinePanalo, beberapa di antaranya telah meraih penghargaan di festival film besar di seluruh dunia. Selain pengakuan Fantasporto, Pushcart Tales (2024) karya Sigrid Bernardo juga merupakan entri resmi Filipina untuk Pattaya Film Festival 2025 di Thailand. Olsen's Day (2025) karya JP Habac dipamerkan di Minsk International Film Festival ke-31 dan Asian Film Festival Barcelona, sementara Salum (2025) karya TM Malones meraih kemenangan Special Mention untuk aktris utama Christine Mary Demaisip di Festival International du Film Transsaharien de Zagora, dan seleksi di Dhaka International Film Festival ke-24 dan Asian Film Festival Barcelona.

Memadukan cerita rakyat dan emosi manusia, Tigkiliwi dari Puregold CinePanalo menceritakan kisah bertahan hidup yang menghantui.

Film-film CinePanalo menonjol lainnya juga telah menemukan penonton internasional. Ini termasuk Co-Love (2025) karya Jill Singson Urdaneta, Sepak Takraw (2025) karya Mes de Guzman, dan Fleeting (2025) karya Catsi Catalan, yang ditampilkan di Asian Film Festival Barcelona dalam berbagai seksi kompetitif. Sepak Takraw juga ditampilkan di Dhaka International Film Festival ke-24.

Film pendek di bawah bendera CinePanalo juga telah membuat jejak internasional, dengan Text FIND DAD and Send to 2366 (2024) karya Kent Michael Cadungog meraih seleksi resmi di Up-and-Coming International Film Festival Hannover di Jerman; Gandhara Independent Film Festival di Pakistan; dan Diwa Filipino Film Festival di Seattle.

Film pendek Puregold CinePanalo lainnya juga telah diakui di luar negeri, seperti Our One and Only Bab(oy) (2025) karya Mark Joseph Sanchez, yang ditayangkan di Ningbo Short Film Festival ke-30 di Tiongkok, dan Jagran Film Festival di India — bersama dengan Dela Cruz, Juan P. (2025) karya Sean Verdejo dan Champ Green (2025) karya Clyde Gamale.

Smokey Journey (2024) karya Jenievive Adame terpilih untuk Student Film Competition di Port Said Film Festival di Mesir, sementara 1… 2… Strike!!! (2025) karya Kenneth Flores dan G! (2025) karya Jose Andy Sales keduanya merupakan seleksi resmi di Asia Pacific Youth Micro-Movie Festival.

Secara keseluruhan, pencapaian ini menyoroti komitmen berkelanjutan Puregold CinePanalo untuk memupuk pembuat film Filipina dan memperkuat kisah-kisah yang dibuat dengan indah di panggung global.

