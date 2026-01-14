Pemerintahan Trump menyetujui penjualan chip Nvidia H200 ke China dengan biaya 25% dan persyaratan pengujian baru

Berdasarkan aturan baru, chip-chip ini harus melalui pengujian oleh laboratorium luar untuk memeriksa kinerja AI mereka sebelum dikirim ke Tiongkok. Pembeli Tiongkok tidak dapat menerima lebih dari setengah dari total chip yang dijual kepada pelanggan Amerika.

Nvidia perlu membuktikan bahwa mereka memiliki cukup chip H200 yang tersedia di Amerika Serikat. Perusahaan Tiongkok yang membeli chip ini harus menunjukkan bahwa mereka memiliki langkah-langkah keamanan yang tepat dan berjanji tidak menggunakannya untuk keperluan militer. Persyaratan ini tidak ada sebelumnya.

Presiden Donald Trump mengatakan bulan lalu bahwa dia akan mengizinkan penjualan chip tersebut jika pemerintah AS menerima biaya 25%. Kritikus dari kedua partai politik menyerang rencana ini, mengatakan chip tersebut dapat memperkuat militer Beijing dan merusak keunggulan Amerika dalam teknologi kecerdasan buatan.

Jay Goldberg, yang menganalisis saham untuk Seaport Research, menggambarkan pembatasan ekspor sebagai solusi jalan tengah yang memberikan beberapa kontrol pada penjualan Nvidia ke Tiongkok tetapi mungkin sulit untuk dipantau dengan benar.

"Seperti yang telah kita lihat, perusahaan telah menemukan cara untuk mendapatkan akses ke chip tersebut, dan pemerintah AS tampak sangat transaksional dalam pendekatan mereka terhadap ekspor chip," jelas Goldberg. "Dengan kata lain, ini terlihat seperti plester, upaya sementara untuk menutupi kesenjangan besar di antara para pembuat kebijakan ekspor pemerintah AS."

Permintaan besar Tiongkok melampaui pasokan

Perusahaan teknologi Tiongkok telah memesan lebih dari 2 juta chip H200, yang berharga sekitar $27.000 masing-masing, menurut laporan dari bulan lalu. Angka ini jauh lebih tinggi dari stok Nvidia saat ini yang berjumlah 700.000 chip.

Pada Consumer Electronics Show di Las Vegas minggu lalu, CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan kepada wartawan bahwa perusahaan sedang meningkatkan produksi chip H200. Dia mengatakan permintaan kuat dari Tiongkok dan negara-negara lain mendorong harga sewa chip H200 yang sudah beroperasi di pusat komputasi awan.

Saif Khan, yang bekerja sebagai direktur teknologi dan keamanan nasional di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih selama kepresidenan Joe Biden, memperingatkan bahwa aturan baru akan memberikan dorongan besar pada program AI Tiongkok.

"Aturan ini akan memungkinkan sekitar dua juta chip AI canggih seperti H200 ke Tiongkok, jumlah yang setara dengan komputasi yang dimiliki saat ini oleh perusahaan AI terdepan AS pada umumnya," kata Khan. "Pemerintahan juga akan menghadapi tantangan dalam menegakkan persyaratan kenali-pelanggan-Anda yang membatasi penyedia layanan cloud Tiongkok untuk mendukung penggunaan jahat."

Pembalikan kebijakan dari Era Biden

Kekhawatiran ini telah membuat pemerintahan Biden memblokir penjualan chip AI canggih ke Tiongkok sepenuhnya. Namun, pemerintahan Trump, yang dipandu oleh direktur AI Gedung Putih David Sacks, percaya bahwa menjual chip AI canggih ke Tiongkok akan membuat pesaing Tiongkok seperti Huawei yang sangat dihukum menjadi kurang bersemangat untuk bekerja lebih keras menyamai desain chip terbaik dari Nvidia dan AMD.

Ketika Trump mengumumkan penjualan tersebut bulan lalu, dia berjanji bahwa mereka akan dikirim ke Tiongkok "dalam kondisi yang memungkinkan Keamanan Nasional yang terus kuat."

Pertanyaan tetap ada tentang apakah pemerintahan akan benar-benar menegakkan pembatasan apa pun pada pengiriman chip, atau bahkan apakah Beijing akan mengizinkan penjualan ini di dalam Tiongkok. Mengingat operasi penyelundupan masa lalu senilai $160 juta, tantangan penegakan sangat besar. Bulan lalu, laporan menunjukkan bahwa AS telah memulai tinjauan yang dapat mengarah pada pengiriman chip pertama ke Tiongkok.

