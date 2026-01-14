Pemilu: Uganda menutup internet hingga pemberitahuan lebih lanjut

Uganda telah memerintahkan penutupan internet secara nasional menjelang pemilihan umum pada 15 Januari, dengan alasan keamanan. Penangguhan tersebut, yang diperkirakan akan dimulai pada Selasa, 13 Januari, pukul 18.00, akan tetap berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Dalam pengungkapan pada hari Selasa, Direktur Eksekutif Komisi Komunikasi Uganda (UCC), Tuan Nyombi Thembo, mencatat bahwa keputusan tersebut dimaksudkan untuk mencegah misinformasi dan menjaga keamanan di tengah meningkatnya ketegangan politik menjelang pemilihan. Dia menambahkan bahwa implementasi ini ditujukan kepada semua penyedia layanan internet dan seluler berlisensi di negara tersebut.

Saat memberikan penjelasan lebih lanjut, Tuan Thembo mencatat bahwa langkah tersebut mengikuti "rekomendasi kuat" dari Komite Keamanan Antar-Lembaga untuk membendung penyebaran disinformasi yang cepat secara online dan membendung kecurangan pemilu. Dia menjelaskan bahwa tindakan seperti itu, jika tidak dicegah, akan menyebabkan kekerasan dan merusak keamanan nasional selama pemilihan.

"Penangguhan sementara ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan penyalahgunaan platform online selama periode pemilihan," katanya dalam pernyataan tersebut.

Direktur Eksekutif Komisi Komunikasi Uganda (UCC), Tuan Nyombi Thembo

Selain itu, UCC mengarahkan operator telekomunikasi untuk menangguhkan akses internet publik, menghentikan penjualan dan pendaftaran kartu SIM baru, dan menonaktifkan roaming data keluar ke negara lain dalam One Network Area, layanan yang mencakup negara-negara mitra Komunitas Afrika Timur.

Mereka juga diperintahkan untuk menggunakan semua platform media sosial, penjelajahan web, layanan streaming video, email pribadi dan aplikasi perpesanan.

Sebagai perpanjangan, penutupan berlaku untuk semua operator jaringan seluler, layanan broadband, saluran sewa, operator virtual jaringan seluler, akses nirkabel tetap, tautan radio gelombang mikro dan layanan internet satelit. Regulator komunikasi juga memerintahkan operator telekomunikasi untuk memutuskan layanan jaringan pribadi virtual seluler (VPN) di jaringan mereka.

Saat negara Afrika Timur ini menuju pemungutan suara pada Kamis, 15 Januari 2025, Presiden Yoweri Museveni berusaha untuk memperpanjang pemerintahannya selama 40 tahun. Penantang terkuatnya diperkirakan adalah Robert Kyagulanyi, yang populer dikenal sebagai Bobi Wine, mantan bintang pop, yang telah mendapatkan dukungan kuat dari kaum muda.

Penutupan internet di Uganda: hasil yang diharapkan

Penutupan internet datang beberapa hari setelah penyedia internet satelit milik Elon Musk, Starlink, diperintahkan untuk menghentikan kegiatan karena masalah regulasi.

Pada saat itu, ada kekhawatiran serius tentang waktu kegiatan tersebut di tengah persiapan untuk pemilihan umum. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan pemblokiran kegiatan internet. Para ahli khawatir pemerintah yang sedang berkuasa mulai mencari dukungan dalam upaya untuk memperpanjang pemerintahannya.

Presiden Uganda, Yoweri Museveni

Sementara penutupan internet akhirnya terwujud seperti yang dikhawatirkan, hal itu menimbulkan pertanyaan tentang pelanggaran hak asasi manusia, agenda politik dan proses pemilihan yang adil. Penutupan ini terjadi pada periode kritis di mana pemilihan dipengaruhi oleh kampanye dan mobilisasi di seluruh platform media sosial.

Dalam persiapan untuk pemadaman internet, partai oposisi utama, Platform Persatuan Nasional (NUP), meluncurkan aplikasi pemantauan suara offline. Platform tersebut, yang disebut Bitchart, diungkapkan oleh pemimpin NUP Bobi Wine.

Aplikasi ini menggunakan teknologi Bluetooth untuk berbagi gambar hasil dan data pemungutan suara dari tempat pemungutan suara tanpa akses internet.

Ini bukan pertama kalinya pemerintah Uganda memberlakukan penutupan internet selama pemilihan. Pada pemungutan suara 2021, pemerintah menutup akses internet selama empat hari, yang menyaksikan protes meluas dengan puluhan orang tewas.

Perkembangan terbaru ini juga mengikuti penutupan internet baru-baru ini di Tanzania dan Kamerun karena kekerasan dan protes meluas selama pemilihan umum 2025 mereka masing-masing.

