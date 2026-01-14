Unduhan Bitchat Melonjak di Uganda saat Pemerintah Bersiap Memblokir Internet untuk Pemilu

Pemerintah Uganda memberlakukan pemadaman internet nasional pada hari Selasa menjelang pemilihan presiden hari Kamis, memicu lonjakan unduhan Bitchat, aplikasi perpesanan terdesentralisasi yang beroperasi secara offline.

Komisi Komunikasi Uganda memerintahkan penyedia layanan seluler untuk menangguhkan akses internet publik mulai pukul 18.00 waktu setempat, dengan alasan kekhawatiran atas misinformasi dan kecurangan pemilu saat Presiden Yoweri Museveni yang berusia 81 tahun mencari masa jabatan ketujuhnya melawan penantang oposisi Bobi Wine.

Pengembang Bitchat, Calle, melaporkan aplikasi tersebut menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di Uganda saat warga mempersiapkan diri untuk pemadaman.

Messenger peer-to-peer ini menggunakan Bluetooth untuk menyampaikan pesan terenkripsi antar perangkat terdekat, menciptakan jaringan mesh yang berfungsi secara independen dari infrastruktur internet tradisional dan tidak memerlukan nomor telepon atau pendaftaran akun.

Pemadaman Internet Mencerminkan Tindakan Keras Pemilu 2021

Menurut Vanguard, Komisi Komunikasi Uganda membenarkan penangguhan tersebut sebagai tindakan yang diperlukan untuk mencegah "misinformasi online, disinformasi, kecurangan pemilu dan risiko terkait" yang dapat merusak keamanan nasional selama periode pemilu.

Arahan tersebut berlaku untuk semua teknologi akses, termasuk broadband seluler, layanan serat optik, dan internet satelit, dengan pelanggar menghadapi denda dan kemungkinan penangguhan lisensi.

NetBlocks mengonfirmasi "gangguan skala nasional terhadap konektivitas internet" tak lama setelah batas waktu implementasi pukul 15.00 GMT.

Panggilan suara dan layanan SMS dasar tetap beroperasi, sementara layanan negara penting mendapat pengecualian melalui sistem daftar putih yang aman yang dibatasi untuk personel resmi.

Pemerintah telah berulang kali berjanji akses internet akan tetap tersedia, menyatakan pada 5 Januari bahwa "klaim yang menyatakan sebaliknya adalah salah, menyesatkan, dan dimaksudkan untuk menyebabkan ketakutan dan ketegangan yang tidak perlu di kalangan masyarakat."

Uganda sebelumnya memutus akses internet selama pemilu 2021, yang digambarkan oleh pengamat internasional sebagai ternoda oleh tuduhan kecurangan yang meluas dan kekerasan negara terhadap pendukung oposisi.

Oposisi Menghadapi Represi yang Diintensifkan Menjelang Pemungutan Suara

Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa polisi dan pasukan militer menggunakan amunisi tajam untuk membubarkan aksi damai, melakukan penahanan sewenang-wenang, dan menculik pendukung oposisi menjelang pemilu.

Pasukan keamanan menahan ratusan pendukung oposisi sambil berulang kali menembakkan gas air mata di acara kampanye yang mendukung Bobi Wine, yang nama aslinya adalah Robert Kyagulanyi.

Pemerintah pada hari Selasa memerintahkan dua kelompok hak lokal (Chapter Four Uganda dan Human Rights Network for Journalists-Uganda) untuk segera menghentikan operasi.

Biro Nasional untuk LSM yang dikelola negara menuduh organisasi-organisasi tersebut melakukan aktivitas yang "merugikan" keamanan Uganda.

Kedua kelompok tersebut telah mendokumentasikan dugaan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap pendukung oposisi dan jurnalis yang meliput kampanye pemilu.

Tokoh oposisi lainnya, Kizza Besigye, yang menantang Museveni dalam empat pemilu sebelumnya, tetap dipenjara atas tuduhan pengkhianatan setelah diculik di Kenya pada tahun 2024 dan dikembalikan ke Uganda untuk pengadilan militer.

Aplikasi Terdesentralisasi Menyediakan Alternatif Komunikasi

Bitchat memasuki uji coba beta pada bulan Juli dan tidak memerlukan akun, nomor telepon, atau infrastruktur pusat.

Aplikasi ini memfragmentasi pesan menjadi potongan 500-byte yang berpindah antar perangkat dalam jarak 30 meter, dengan hingga 7 titik relay yang memungkinkan transmisi selama pemadaman konektivitas.

Sistem store-and-forward menyimpan pesan untuk pengguna offline hingga 12 jam, memastikan pengiriman saat koneksi langsung tidak tersedia.

Wine mendorong pendukung untuk mengunduh aplikasi tersebut selama aksi akhir hari Senin, di mana penempatan keamanan berat membentuk perimeter yang menghalangi kehadiran.

Bobi Wine selama aksi kampanye terakhir partai di Kampala pada hari Senin. | Sumber: NYT

Tentara mengejar dan memukuli setidaknya satu orang karena mengibarkan bendera nasional Uganda, simbol kampanye Wine yang telah dilarang oleh pihak berwenang.

Direktur eksekutif Komisi Komunikasi Uganda Nyombi Thembo memperingatkan regulator dapat menonaktifkan Bitchat jika diperlukan, menyatakan, "Jangan senang dengan Bitchat, itu hal kecil."

Calle menolak penilaian tersebut, mengutip data internal yang menunjukkan lebih dari 400.000 unduhan Uganda sambil menyatakan, "Anda tidak bisa menghentikan Bitchat. Anda tidak bisa menghentikan kami."

Museveni berkuasa pada tahun 1986 setelah memimpin pemberontakan lima tahun dan merupakan kepala negara yang menjabat paling lama ketiga di Afrika. Dia telah mengubah konstitusi dua kali untuk menghapus batas usia dan masa jabatan.

Slogan kampanyenya "Protecting the Gains" sangat kontras dengan pesan "Protest Vote" Wine, menekankan perubahan generasi untuk populasi Uganda, di mana lebih dari satu dari empat warga berusia antara 18 dan 30 tahun.

Yang perlu dicatat, adopsi Uganda mengikuti pola serupa selama kerusuhan sipil baru-baru ini di beberapa negara.

Nepal mencatat 48.781 unduhan pada bulan September selama protes yang dipimpin pemuda terhadap korupsi pemerintah yang menewaskan 22 orang dan memaksa pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli, sementara Madagaskar melihat lonjakan pencarian dari nol menjadi 100 selama demonstrasi kekerasan atas kekurangan air dan listrik yang mendorong jam malam pemerintah di seluruh ibu kota.