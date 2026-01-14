Spacecoin, sebuah startup internet satelit yang memadukan infrastruktur blockchain dengan komunikasi orbit rendah Bumi, mengatakan telah mencapai perjanjian baru dengan regulator dan mitra telekomunikasi di Kenya, Nigeria, Indonesia, dan Kamboja—ekspansi yang diposisikan sebagai langkah awal menuju deployment komersial di wilayah-wilayah di mana cakupan serat optik dan seluler masih tidak merata atau mahal.

Kemitraan terbaru perusahaan ini hadir beberapa minggu setelah meluncurkan tiga satelit tambahan ke orbit pada 28 November 2025, peluncuran yang menurut Spacecoin memperluas konstelasi "CTC-1" dan memajukan uji komunikasi antar-satelit dan handover. Publikasi industri Via Satellite mencatat bahwa Space Telecommunications Inc., operator di balik Spacecoin, meluncurkan tiga satelit CTC-1 dalam misi rideshare.

Spacecoin mengatakan perjanjian barunya mencakup lisensi dan deployment pilot. Di Kenya, perusahaan mengatakan telah mendapatkan lisensi transmisi dari Communications Authority of Kenya untuk mendukung pemantauan internet-of-things berbasis satelit dan proyek konektivitas di daerah yang kurang terlayani. Di Nigeria, Spacecoin mengatakan sedang membangun di atas lisensi yang ada dari Nigerian Communications Commission saat mengejar pilot konektivitas pedesaan.

Di Asia Tenggara, perusahaan mengatakan sedang bekerja sama dengan mitra lokal dan lembaga pemerintah di Indonesia untuk memperluas cakupan di seluruh nusantara, di mana geografis memperumit pembangunan terestrial. Perusahaan juga mengumumkan kemitraan dengan penyedia internet Kamboja MekongNet untuk memperluas konektivitas bertenaga satelit ke komunitas pedesaan.

Perusahaan tidak mengungkapkan ketentuan komersial, jadwal peluncuran, atau ruang lingkup deployment proof-of-concept yang direncanakan di setiap negara. Spacecoin mengatakan akan menyediakan teknologi satelit dan jaringan inti, sementara mitra lokal menangani operasi darat, koordinasi regulasi, dan dukungan pengguna akhir.

Pitch DePIN di pasar yang didominasi Starlink

Spacecoin berusaha membedakan dirinya dari jaringan broadband satelit dominan seperti Starlink milik SpaceX dengan menawarkan model terdesentralisasi—sering disebut dalam lingkaran kripto sebagai "DePIN," atau decentralized physical infrastructure network—di mana partisipasi dalam jaringan dan fungsi operasional tertentu dapat dibuka lebih luas seiring waktu.

Perusahaan telah menggunakan demonstrasi teknis untuk membangun kredibilitas. Pada Oktober 2025, Spacecoin mengatakan telah merutekan apa yang digambarkan sebagai transaksi blockchain end-to-end pertama "melalui ruang angkasa," mengirim data dari satu titik darat ke titik lain melalui satelit tanpa bergantung pada infrastruktur internet terestrial—pekerjaan yang dibahas secara publik sebagai bagian dari rencananya untuk menjadi alternatif terdesentralisasi untuk Starlink.

Narasi tersebut telah menemukan audiens di pasar berkembang, di mana satelit semakin dipandang sebagai cadangan untuk bencana dan rute lebih cepat menuju konektivitas daripada menggali parit untuk serat optik. Hal ini juga terjadi di lingkungan regulasi yang berkembang pesat. Di Kenya, misalnya, regulator telah mempertimbangkan perubahan yang akan meningkatkan biaya lisensi untuk penyedia internet satelit—bagian dari dorongan lebih luas untuk memperbarui kerangka kerja seiring munculnya pemain baru.

Apa yang Spacecoin coba buktikan selanjutnya

Spacecoin mengatakan satelit CTC-1 yang baru di-deploy dimaksudkan untuk mendemonstrasikan komunikasi antar-satelit real-time dan handover yang mulus—kemampuan yang penting jika perusahaan ingin melampaui uji coba sekali dan menjadi layanan persisten di seluruh geografis yang luas.

Perusahaan sebelumnya telah menguraikan ambisi untuk menawarkan konektivitas berbiaya ultra-rendah di pasar berkembang, termasuk rencana yang dibahas di media industri untuk menargetkan layanan sekitar $2 per bulan dan meningkatkan cakupan seiring waktu. Meskipun target harga dan kinerja tetap belum terverifikasi tanpa peluncuran komersial, positioning biaya tersebut—jika tercapai—akan melampaui harga broadband satelit tipikal dan dapat menekan incumbent untuk memperkenalkan tingkat bandwidth lebih rendah atau model grosir yang berbeda.

Pengumuman terbaru Spacecoin merupakan campuran dari beachhead regulasi dan komitmen pilot daripada peluncuran komersial penuh. Pertanyaan jangka pendek bagi investor dan mitra telekomunikasi adalah apakah perusahaan dapat menerjemahkan konstelasi kecil dan proof-of-concept lokal menjadi layanan yang andal dan dapat diskalakan—terutama di pasar di mana aturan spektrum, landing rights, dan keterjangkauan konsumen dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan model bisnis satelit.

