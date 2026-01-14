Opsi TRX Diluncurkan di Deribit oleh Coinbase, Memperluas Akses Institusional ke Ekosistem TRON

Jenewa, Swiss, 14 Januari 2026 — TRON DAO, DAO yang diatur oleh komunitas yang berdedikasi untuk mempercepat desentralisasi internet melalui teknologi blockchain dan aplikasi terdesentralisasi (dApps), menyambut peluncuran opsi TRX di Deribit oleh Coinbase (Deribit), salah satu bursa derivatif aset digital terkemuka di dunia. Untuk pelanggan Deribit di yurisdiksi yang memenuhi syarat, listing baru ini menawarkan dua kedaluwarsa harian, dua mingguan, satu bulanan, dan satu triwulanan, yang selanjutnya memperluas akses derivatif tingkat institusional ke ekosistem TRON.

Pengenalan opsi TRX memperluas jangkauan derivatif aset digital yang ditawarkan oleh Deribit. TRX adalah token utilitas asli dari blockchain TRON. TRON adalah salah satu blockchain publik yang paling banyak digunakan secara global, mendukung berbagai kasus penggunaan di berbagai pembayaran, stablecoin, keuangan terdesentralisasi, dan penyelesaian aset digital.

"Pengenalan opsi TRX di Deribit mewakili perkembangan yang berarti bagi ekosistem TRON," kata Sam Elfarra, Juru Bicara Komunitas untuk TRON DAO. "Seiring jangkauan alat pihak ketiga yang kompatibel dengan TRON terus berkembang, instrumen derivatif yang terstandarisasi membantu mendukung partisipasi yang lebih terstruktur dan utilitas jaringan jangka panjang. Listing ini mencerminkan evolusi berkelanjutan dari ekosistem TRON dan keselarasannya dengan partisipasi institusional di berbagai kasus penggunaan yang luas."

"Menambahkan opsi TRX ke platform Deribit memperkuat komitmen kami untuk mendukung kebutuhan yang terus berkembang dari peserta pasar global," kata Jean-David Péquignot, Chief Commercial Officer di Deribit. "Skala, aktivitas, dan TVL TRON menjadikan TRX sebagai tambahan alami untuk rangkaian opsi kami yang terus berkembang, memberikan trader alat baru untuk mengelola eksposur dan menjalankan strategi yang canggih."

Listing opsi TRX dibangun di atas ekspansi derivatif yang lebih luas dari Deribit, termasuk opsi linier dan opsi altcoin yang sebelumnya diperkenalkan. Adopsi yang terus meningkat dari opsi yang diselesaikan dengan stablecoin mencerminkan permintaan yang meningkat untuk produk derivatif yang fleksibel dan efisien modal di antara trader institusional dan profesional. Selama tahun lalu, Deribit telah melihat pertumbuhan yang kuat dalam aktivitas opsi linier, menggarisbawahi minat yang berkelanjutan dalam infrastruktur derivatif yang inovatif dan dapat diakses.

Listing ini mencerminkan adopsi berkelanjutan dari ekosistem TRON karena peserta institusional semakin memasukkan TRX ke dalam kerangka pasar yang sudah ada. Seiring keterlibatan institusional dengan jaringan blockchain terus berkembang, TRON tetap fokus pada mempertahankan lingkungan jaringan yang stabil, dapat diskalakan, dan terbuka yang mendukung pengembangan ekosistem jangka panjang dan berbagai kasus penggunaan yang didorong oleh pasar.

Tentang TRON DAO

TRON DAO adalah DAO yang diatur oleh komunitas yang berdedikasi untuk mempercepat desentralisasi internet melalui teknologi blockchain dan dApps.

Didirikan pada September 2017 oleh H.E. Justin Sun, blockchain TRON telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak peluncuran MainNet-nya pada Mei 2018. Hingga baru-baru ini, TRON menampung pasokan beredar terbesar dari stablecoin USD Tether (USDT), yang saat ini melebihi $77 miliar. Pada Januari 2026, blockchain TRON telah mencatat lebih dari 357 juta akun pengguna total, lebih dari 12 miliar transaksi total, dan lebih dari $24 miliar dalam total value locked (TVL), berdasarkan TRONSCAN. Diakui sebagai lapisan penyelesaian global untuk transaksi stablecoin dan pembelian sehari-hari dengan kesuksesan yang terbukti, TRON adalah "Moving Trillions, Empowering Billions."

Tentang Deribit oleh Coinbase

Deribit adalah bursa derivatif kripto tingkat institusional yang tersentralisasi untuk perdagangan opsi dan futures yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab. Infrastruktur canggih Deribit menawarkan penemuan harga yang instan, perdagangan dengan latensi rendah, layanan mitigasi risiko yang canggih, dan likuiditas yang dalam melalui jaringan pembuat pasar tingkat atas. Dipimpin oleh tim dengan pengalaman puluhan tahun dalam perdagangan opsi di semua pasar, Deribit memfasilitasi mayoritas signifikan dari semua perdagangan opsi kripto dan memiliki prosedur bukti aset dan kewajiban yang kuat untuk memastikan bursa dipegang pada standar tertinggi. Deribit adalah anak perusahaan dari Coinbase (NASDAQ: COIN), platform cryptocurrency yang diperdagangkan secara publik yang didirikan pada tahun 2012. Coinbase memiliki misi untuk meningkatkan kebebasan ekonomi untuk lebih dari 1 miliar orang.

