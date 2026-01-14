Pembayaran agentik stablecoin adalah pembeda berikutnya UEA | Opini

Pengungkapan: Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini sepenuhnya milik penulis dan tidak mewakili pandangan dan opini editorial crypto.news.

Keunggulan kompetitif UEA berikutnya dalam aset digital tidak terletak pada perintisan teknologi baru, tetapi memimpin konvergensi dua teknologi yang matang: stablecoin dan AI agentik. Stablecoin telah muncul sebagai kasus penggunaan mainstream pertama kripto, berlipat ganda menjadi $46 triliun dalam volume transaksi total selama setahun terakhir.

Berbeda dengan pesaing, UEA mengubah regulasi menjadi penerapan: stablecoin yang diterbitkan bank dan didukung negara, infrastruktur blockchain nasional, dan keselarasan eksplisit dengan pembayaran mesin-ke-mesin masa depan memindahkannya dari pilot ke produksi.

Kesiapan konsumen, perusahaan, dan budaya memberikan UEA keunggulan: adopsi kripto yang tinggi, literasi AI yang tinggi, peluncuran merchant yang aktif, dan ceruk keuangan yang sesuai Syariah senilai $4T bergabung menjadi efek jaringan yang tidak dapat ditiru dengan mudah oleh yurisdiksi lain.

Sementara itu, pembayaran agentik diproyeksikan membuka peluang pendapatan ritel $3 triliun hingga $5 triliun pada tahun 2030, karena konsumen mendelegasikan tugas keuangan kepada agen AI yang mengoptimalkan dan bertransaksi atas nama mereka. UEA dapat memasangkan efisiensi biaya stablecoin dengan logika yang dapat diprogram dari AI agentik untuk memfasilitasi pembayaran dunia nyata yang otonom sebelum hub lain menyusul.

Pertumbuhan eksponensial kedua teknologi tersebut telah memicu perlombaan untuk kepemimpinan aset digital. Sejak pengesahan bersejarah GENIUS Act AS tahun lalu, lebih dari 70% hub keuangan besar di seluruh dunia telah membuat kemajuan dalam kerangka regulasi mereka sendiri untuk penerbitan dan inovasi stablecoin.

Sebagian besar mengeksplorasi stablecoin dan pembayaran agentik di jalur terpisah, gagal mengenali utilitas komplementer mereka. Contoh integrasi sebagian besar didorong oleh entitas swasta daripada badan pemerintah.

Perkembangan yang tidak merata seperti itu menghadirkan jendela peluang yang langka tetapi sempit bagi yurisdiksi untuk mengklaim keunggulan first-mover. Mengingat postur regulasi yang berpandangan ke depan,

populasi yang paham teknologi, dan keahlian dalam keuangan Islam, UEA siap untuk memantapkan dirinya sebagai hub pilihan untuk pembayaran agentik yang dipimpin stablecoin.

Dari regulasi ke adopsi dunia nyata

Regulasi adalah katalis penting untuk adopsi dunia nyata, memberikan investor, pengembang, dan konsumen lampu hijau untuk beroperasi dengan percaya diri dan skala. Sementara yurisdiksi seperti Uni Eropa dan Hong Kong fokus pada peletakan dasar regulasi yang terperinci, UEA secara bersamaan menerjemahkan regulasi menjadi adopsi yang dipimpin bank.

Regulasi Payment Token Services CBUAE menjadi sepenuhnya dapat ditegakkan pada tahun 2025, memungkinkan perizinan stablecoin asing terpilih dan alternatif yang didukung dirham. Pendekatan ini tidak hanya menghubungkan UEA dengan likuiditas stablecoin internasional tetapi juga mendorong pengembangan penawaran lokal.

Dengan pagar regulasi yang ada, UEA telah mulai memobilisasi ekosistem keuangan yang lebih luas untuk membangun infrastruktur yang diperlukan untuk pembayaran aset digital. Contoh unggulan adalah peluncuran stablecoin yang didukung dirham yang akan datang oleh pemimpin keuangan Abu Dhabi IHC, ADQ, dan First Abu Dhabi Bank.

Berbeda dengan pilot sempit pesaing, inisiatif skala negara dirancang tidak hanya untuk transaksi bisnis dan konsumen sehari-hari saat ini, tetapi juga untuk generasi berikutnya pembayaran "mesin-ke-mesin dan AI". Ini menandai komitmen proaktif untuk menyelaraskan aset digital dengan era AI agentik yang cepat mendekat, bahkan ketika pasar untuk pembayaran otonom skala besar masih pada tahap awal.

Keputusan untuk menjalankan stablecoin pada blockchain ADI juga menyediakan jaringan khusus tingkat nasional untuk transaksi domestik dan lintas batas. Secara keseluruhan, kombinasi UEA dari dukungan investasi yang terkait dengan negara, penerbitan bank komersial, dan infrastruktur yang siap masa depan memposisikannya secara berbeda di panggung global.

Populasi yang siap untuk konvergensi

Format pembayaran yang muncul sering terhenti pada penerimaan merchant dan kepercayaan pengguna akhir, karena kepatuhan regulasi saja tidak dapat menjembatani kesenjangan keakraban atau kenyamanan. Sementara pasar maju lainnya seperti Singapura menghadapi basis ritel yang terinformasi namun berhati-hati terhadap risiko, konsumen UEA lebih terlibat dalam stablecoin dan AI agentik.

UEA memiliki salah satu tingkat kepemilikan aset digital tertinggi di dunia, peringkat kedua dalam penetrasi pengguna. Stablecoin telah menemukan pasar produktif di antara populasi ekspatriat muda mereka, yang memanfaatkannya untuk remitansi dan gaji on-chain yang fleksibel.

Negara ini juga menempati peringkat ketiga dalam literasi AI secara global, dengan delapan dari sepuluh pembeli menugaskan riset produk dan pengecekan harga kepada agen AI. Selain rekomendasi sederhana, konsumen ini semakin mencari pengalaman pembayaran yang dipersonalisasi dan mudah di seluruh siklus pembelian.

Keakraban ganda UEA dengan stablecoin dan pembayaran agentik diatur untuk mempersingkat kurva adopsi awalnya, karena konvergensi sudah selaras dengan sikap konsumen yang ada. Perusahaan mempercepat permintaan yang diantisipasi ini dengan berkolaborasi dengan merek rumah tangga daripada membatasi diri mereka pada sandbox.

Untuk stablecoin, pengecer bahan bakar dan kenyamanan ADNOC Distribution sekarang menerima AE Coin di 980 stasiun layanannya. Di sisi pembayaran agentik, Mastercard bermitra dengan penyedia gaya hidup Majid Al Futtaim dan fintech Dataiera untuk meluncurkan Mastercard Agent Pay November lalu, memungkinkan pemegang kartu UEA untuk mengotorisasi agen AI berbelanja atas nama mereka. Meskipun kedua teknologi masih beroperasi di jalur paralel, peluncuran awal seperti itu membangun eksposur, efek jaringan, dan kesiapan operasional untuk sistem canggih.

Mengukir ceruk pembayaran regional

Meskipun hanya segelintir yurisdiksi yang mengejar pembayaran agentik yang dipimpin stablecoin, pengamat mungkin menunjuk Singapura sebagai pesaing yang menonjol. Inisiatif BLOOM Otoritas Moneter Singapura bekerja sama dengan mitra institusional untuk menguji mata uang digital sebagai aset penyelesaian untuk aliran pembayaran agentik.

Sementara negara tersebut maju di bidang ini, konteks regulasi dan pasar yang berbeda menghasilkan timeline adopsi yang bervariasi. Meskipun demikian, survei berbasis Singapura mengungkapkan bahwa lebih dari setengah responden menyebutkan kebutuhan akan tata kelola perusahaan yang lebih kuat dan kontrol risiko sebelum adopsi yang lebih luas. Dengan latar belakang ini, basis pengguna yang terlibat aktif di UEA memegang keunggulan kesiapan.

Selain itu, UEA dapat membedakan pasarnya dengan fokus pada rel pembayaran yang sesuai Syariah. Industri keuangan Islam global bernilai $4 triliun di lebih dari 80 negara, menunjukkan permintaan substansial untuk teknologi keuangan yang melayani demografi Muslim UEA dan pasar internasional yang kurang terlayani. Sebagai hub aset digital utama Timur Tengah, UEA siap untuk melayani segmen ini.

Kekuatan multifaset UEA memposisikannya untuk memimpin pembayaran agentik yang dipimpin stablecoin. Meskipun upayanya dalam kedua teknologi masih sebagian besar beriringan, inklusi wilayah terhadap pembayaran agentik dalam rencana proyek stablecoin skala negara, kesiapan konsumen, dan pasar untuk keuangan yang sesuai Syariah dapat menciptakan efek jaringan yang tidak dimiliki pasar lain.

Untuk memanfaatkan keunggulan first-mover, UEA harus mempercepat integrasi kedua teknologi dan mengatasi masalah awal dalam risiko, standardisasi, dan penskalaan. Langkah-langkah tersebut menciptakan kondisi kondusif untuk mendukung era inovatif berikutnya dari uang yang dapat diprogram.