human.tech, sebuah proyek identitas berfokus privasi dan "proof-of-personhood" yang didukung oleh Holonym Foundation, mengatakan telah memulai musim kedua dari kampanye komunitas HUMN onchain SUMR—beralih dari verifikasi dasar "apakah Anda manusia?" menuju kontribusi pengguna, prinsip bersama, dan struktur tata kelola yang sedang berkembang.

Fase baru ini berpusat pada apa yang disebut kelompok tersebut sebagai "Covenant of Humanistic Technologies," yang dijelaskan sebagai piagam hidup untuk teknologi yang selaras dengan manusia dan kumpulan kurasi dari pengajuan komunitas—mulai dari esai dan penelitian hingga seni—yang nantinya dapat dimasukkan ke dalam model tata kelola bergaya DAO untuk hibah dan arahan jangka panjang.

Inisiatif ini hadir di saat aplikasi kripto, airdrop, dan komunitas onchain semakin bergulat dengan akun otomatis, serangan Sybil, dan penipuan berbasis deepfake—masalah yang telah mendorong pengembang untuk bereksperimen dengan sistem "proof-of-personhood" yang dapat membatasi akses ke voting, insentif, atau sumber daya langka tanpa memaksa pengguna ke identitas publik penuh yang terungkap.

Dari "bukti" ke "partisipasi"

Season 2 dibingkai sebagai upaya untuk mengubah infrastruktur identitas menjadi lapisan sosial yang lebih luas. Di situs manifestonya, human.tech menguraikan alur yang dimulai dengan membaca Covenant dan menandatangani deklarasi, kemudian memverifikasi "bukti kemanusiaan," dan akhirnya mengirimkan "artefak"—dengan situs tersebut menyarankan bahwa "manusia nyata" mungkin dapat memperoleh token berlabel $HUMN melalui kontribusi.

Dalam pengumuman yang dibagikan oleh human.tech, proyek tersebut mengatakan Season 1 menarik 68.800 peserta unik yang berinteraksi dengan Human Passport dan menghasilkan lebih dari 38.000 "skor Human Passport" yang dicetak onchain di berbagai jaringan termasuk Base, Arbitrum, Optimism, Linea, zkSync, dan Scroll. Kelompok ini sekarang meminta peserta tidak hanya untuk memverifikasi bahwa mereka adalah manusia, tetapi juga untuk berkontribusi pada apa yang ingin menjadi lapisan budaya-dan-tata-kelola yang dibangun di sekitar partisipasi yang menjaga privasi.

Jalurnya: Human Passport dan identitas zero-knowledge

Kampanye ini dibangun di atas Human Passport, toolkit resistensi Sybil dan verifikasi identitas yang berasal sebagai Gitcoin Passport dan kemudian dibawa di bawah payung Holonym. Pada Februari 2025, Holonym mengatakan telah mengakuisisi Gitcoin Passport dan meluncurkan human.tech sebagai rangkaian yang lebih luas mencakup kunci, dompet, dan alat identitas, memposisikan Passport sebagai produk inti untuk mendistribusikan modal dan akses ke "manusia nyata" daripada bot.

Holonym telah mempromosikan stack sebagai sangat bergantung pada kriptografi terapan—khususnya zero-knowledge proofs—untuk memungkinkan pengguna menunjukkan properti tentang diri mereka sendiri (seperti keunikan atau kelayakan) tanpa mengungkapkan data pribadi yang mendasarinya. Dokumentasi Human ID menjelaskan sistem yang dirancang untuk memverifikasi fakta tentang identitas tanpa organisasi menyimpan informasi sensitif.

Sudut "menjaga privasi" adalah pusat dari promosi proyek: daripada proses KYC tradisional yang mengumpulkan dan menyimpan dokumen identitas, human.tech berpendapat bahwa bukti identitas dapat dihasilkan dan diperiksa dengan cara yang meminimalkan pengawasan dan keterhubungan.

Kasus penggunaan: dari airdrop hingga tata kelola

Human Passport telah digunakan sebagai mekanisme gating dalam beberapa konteks kripto di mana satu-orang-satu-suara atau akses yang adil penting. Dalam satu studi kasus, proyek tersebut mengatakan Passport membantu mengamankan partisipasi tata kelola untuk Citizens' House Optimism dengan memerlukan ambang batas "skor Passport" untuk mengurangi risiko Sybil, bertujuan untuk menyelaraskan voting dengan manusia unik daripada pengaruh berbobot token.

Holonym juga memasarkan Passport sebagai infrastruktur untuk "distribusi token yang aman dan adil," mengatakan telah digunakan di berbagai kampanye. Dalam pengumuman 2025-nya, Holonym mengatakan Human Passport telah menghasilkan puluhan juta kredensial dan mendukung distribusi lebih dari $225 juta dalam hibah dan airdrop di berbagai kampanye—angka yang, jika akurat, akan menempatkannya di antara produk identitas yang lebih besar dalam kripto berdasarkan penggunaan.

Penekanan Season 2 pada "artefak" dan struktur DAO yang muncul menunjukkan organisasi sekarang mencoba memperluas lapisan identitas tersebut menjadi model koordinasi komunitas—yang secara teori dapat menentukan siapa yang memenuhi syarat tidak hanya untuk akses tetapi juga untuk pengaruh dan alokasi sumber daya.

Holonym didukung oleh Finality Capital dan Paper Ventures

Pada 2024, Holonym mengumpulkan putaran seed $5,5 juta yang dipimpin oleh Finality Capital dan Paper Ventures, bersama dengan pendukung venture kripto lainnya.

Sejak itu, yayasan tersebut telah memperluas merek human.tech untuk mencakup beberapa komponen—Human Passport, Human ID, dan peralatan terkait—dengan alasan bahwa lapisan identitas yang menjaga privasi adalah prasyarat untuk sistem onchain berkembang tanpa kewalahan oleh otomasi dan penipuan.

