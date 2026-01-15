Prancis Memperingatkan 90 Perusahaan Kripto Hadapi Penutupan Karena Tidak Memiliki Lisensi UE

Autorité des Marchés Financiers mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan kripto tanpa izin pada November 2025, mengingatkan mereka bahwa periode transisi Prancis berakhir pada 30 Juni 2026. Perusahaan yang gagal mendapatkan otorisasi berdasarkan Markets in Crypto-Assets Regulation akan dipaksa menghentikan operasi mulai 1 Juli.

Sebagian Besar Perusahaan Menolak Mengajukan

Dari 90 perusahaan yang ditandai, rinciannya mengungkapkan masalah signifikan. Empat puluh persen menyatakan mereka tidak akan mencari otorisasi MiCA sama sekali. Tiga puluh persen lainnya saat ini sedang mengerjakan aplikasi mereka. Tiga puluh persen sisanya tidak menanggapi pertanyaan regulator.

Stéphane Pontoizeau, direktur eksekutif pengawasan intermediari pasar di AMF, mengatakan kepada wartawan di Paris bahwa dia khawatir tentang kelompok yang tidak responsif. Regulator tidak dapat menilai apakah perusahaan-perusahaan yang diam ini berencana untuk menghentikan operasi dengan benar atau hanya menghilang.

Sumber: esma.europa.eu

Situasi ini menciptakan risiko bagi pelanggan yang memegang aset kripto dengan platform ini. Tanpa perencanaan yang tepat, pengguna dapat menghadapi kesulitan mengakses dana mereka atau mentransfer kepemilikan mereka ke penyedia berlisensi.

Buku Aturan Kripto Baru Eropa

MiCA menjadi sepenuhnya efektif di seluruh Uni Eropa pada 30 Desember 2024. Regulasi ini menciptakan aturan seragam untuk perusahaan kripto di semua 27 negara anggota. Ini bertujuan untuk melindungi investor sambil memberikan standar hukum yang jelas untuk bisnis kripto yang sah.

Berdasarkan MiCA, perusahaan kripto harus menerima lisensi dari regulator nasional untuk beroperasi di seluruh UE. Sistem "passporting" ini memungkinkan perusahaan yang berlisensi di satu negara untuk melayani pelanggan di seluruh Eropa.

Namun, periode transisi bervariasi menurut negara. Prancis memberikan waktu 18 bulan bagi perusahaan untuk mematuhi, sementara Belanda hanya memberikan enam bulan. Tenggat waktu Italia sudah berlalu pada Desember 2025. Pola garis waktu yang beragam ini menciptakan kebingungan bagi perusahaan yang beroperasi di beberapa negara.

Prancis Mengambil Pendekatan Penegakan yang Ketat

Prancis telah muncul sebagai salah satu regulator kripto paling ketat di Eropa. Dari lebih dari 100 penyedia layanan kripto terdaftar di Prancis, hanya sekitar empat hingga enam perusahaan yang telah menerima otorisasi MiCA penuh. Ini merepresentasikan tingkat persetujuan sekitar 4%.

Perusahaan yang berhasil mendapatkan lisensi termasuk CoinShares, yang menerima persetujuan pada Juli 2025, dan aplikasi Bitcoin Swiss Relai, yang memperoleh lisensinya pada Oktober 2025. Perusahaan lain yang disetujui termasuk Deblock, GOin, Bitstack, dan CACEIS, yang dimiliki oleh Crédit Agricole.

Selain perizinan, regulator perbankan Prancis telah melakukan inspeksi anti pencucian uang yang ekstensif sejak akhir 2024. Pemeriksaan ini menargetkan bursa besar termasuk Binance dan puluhan platform lainnya. Regulator Prancis juga memblokir 22 situs web yang menawarkan layanan kripto ilegal pada 2025.

Prancis telah mengkritik apa yang disebutnya "regulatory shopping," di mana perusahaan mencari lisensi di negara dengan proses persetujuan yang lebih mudah. Negara ini telah mengancam untuk menantang lisensi yang diberikan oleh anggota UE lainnya jika standar tidak selaras.

Rencana Penutupan Diperlukan

European Securities and Markets Authority mengeluarkan panduan pada Desember 2024 yang mengharuskan perusahaan tanpa lisensi untuk mempersiapkan rencana penutupan yang teratur. Rencana ini harus memungkinkan perusahaan untuk tutup tanpa menyebabkan kerugian pada pelanggan mereka.

ESMA mengharapkan perusahaan untuk mengatur transfer aset kripto yang dipegang untuk klien ke penyedia yang berwenang. Panduan ini menekankan bahwa regulator nasional harus memperlakukan aplikasi otorisasi menit terakhir dengan pengawasan ekstra.

Investor didesak untuk memverifikasi apakah penyedia layanan kripto mereka muncul dalam register MiCA sementara ESMA. Hanya perusahaan yang berwenang yang memberikan perlindungan penuh berdasarkan regulasi baru.

Dorongan untuk Pengawasan UE Terpusat

Pada Desember 2025, Komisi Eropa mengusulkan untuk memberikan ESMA kekuatan pengawasan terpusat atas semua perusahaan kripto UE. Ini akan menciptakan sistem yang mirip dengan Securities and Exchange Commission Amerika.

Prancis, Italia, dan Austria mendukung proposal ini. Mereka berargumen bahwa pengawasan terpusat akan mencegah perusahaan mencari persetujuan mudah di yurisdiksi yang lunak. Namun, Malta, Luksemburg, dan Irlandia menentang rencana tersebut, memperingatkan ini akan menambah birokrasi dan memperlambat perizinan.

Presiden AMF Marie-Anne Barbat-Layani menegaskan kembali pada Januari 2026 bahwa Prancis mendukung pasar Eropa yang lebih kuat dan lebih banyak kekuatan untuk ESMA.

Debat ini menyoroti ketegangan antara negara-negara yang menginginkan penegakan yang ketat dan seragam dan mereka yang lebih suka bersaing dengan menawarkan proses persetujuan yang lebih cepat dan lebih fleksibel.

Konsolidasi Pasar di Depan

Analis memprediksi bahwa biaya kepatuhan MiCA akan mendorong perusahaan kripto yang lebih kecil keluar dari pasar UE. Hanya bisnis yang didanai dengan baik yang dapat membayar dokumentasi ekstensif, staf kepatuhan, dan sistem yang ditingkatkan yang diperlukan MiCA.

Untuk 90 perusahaan tanpa lisensi di Prancis, pilihannya jelas. Mereka harus berinvestasi besar-besaran dalam memenuhi persyaratan MiCA atau keluar dari pasar Prancis sepenuhnya. Dengan hanya lebih dari lima bulan sampai tenggat waktu, waktu semakin menipis.

Perusahaan yang melayani pelanggan di beberapa negara UE menghadapi tekanan yang lebih besar. Mereka harus mematuhi periode transisi terpendek dari negara mana pun tempat mereka beroperasi. Perusahaan yang melayani pelanggan Prancis dan Belanda, misalnya, perlu memenuhi tenggat waktu Belanda yang lebih awal.

Hitung Mundur Kepatuhan

Identifikasi 90 perusahaan kripto tanpa lisensi oleh Prancis mengungkapkan tantangan penerapan kerangka regulasi baru Eropa. Dengan 40% menolak mengajukan lisensi dan 30% tidak responsif, sebagian besar pasar kripto Prancis menghadapi penutupan.

Tenggat waktu 30 Juni akan menentukan perusahaan mana yang bertahan di pasar kripto yang diatur Eropa. Mereka yang berhasil akan mendapatkan akses ke lebih dari 450 juta pelanggan potensial di seluruh UE. Mereka yang gagal akan kehilangan akses ke salah satu pasar terbesar di dunia.

Saat hitung mundur berlanjut, industri kripto harus memutuskan apakah akan memenuhi standar ketat Eropa atau mencari peluang di tempat lain.