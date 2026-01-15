BitcoinWorld



Revolusi Perdagangan Saham On-Chain: Jaringan OPEN Figure Membuka Masa Depan Transformatif untuk Pasar Publik

Dalam langkah bersejarah untuk teknologi keuangan, Figure Technology Solutions secara resmi telah meluncurkan jaringan OPEN-nya, sebuah platform perintis yang dirancang untuk memfasilitasi perdagangan saham publik on-chain. Perkembangan ini, yang dilaporkan oleh Wu Blockchain pada Maret 2025, merupakan langkah signifikan menuju penggabungan pasar ekuitas tradisional dengan infrastruktur blockchain. Akibatnya, industri keuangan kini menghadapi potensi pergeseran paradigma dalam cara sekuritas diterbitkan, diselesaikan, dan diperdagangkan secara global.

Memahami Jaringan OPEN untuk Perdagangan Saham On-Chain

Figure Technology Solutions, yang didirikan oleh mantan CEO SoFi Mike Cagney, telah membangun jaringan OPEN di blockchain Provenance miliknya. Pada dasarnya, jaringan ini memungkinkan pembuatan dan pertukaran saham tokenisasi. Token digital ini didukung langsung oleh saham dunia nyata yang disimpan dalam kustodian. Oleh karena itu, perusahaan dapat menerbitkan sekuritas digital on-chain yang mewakili saham fisik mereka. Investor kemudian dapat memperdagangkan aset tokenisasi ini secara langsung di jaringan blockchain. Proses ini menjanjikan beberapa keuntungan utama dibandingkan sistem tradisional.

Transaksi dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau detik, bukan hari (T+2). Risiko Pihak Lawan yang Berkurang: Blockchain bertindak sebagai sumber kebenaran tunggal yang tidak dapat diubah.

Blockchain bertindak sebagai sumber kebenaran tunggal yang tidak dapat diubah. Efisiensi Operasional: Ini mengotomatiskan banyak proses back-office manual seperti rekonsiliasi.

Ini mengotomatiskan banyak proses back-office manual seperti rekonsiliasi. Aksesibilitas yang Meningkat: Ini berpotensi membuka pasar untuk berbagai peserta yang lebih luas dan memungkinkan kepemilikan fraksional dengan lebih mulus.

Selain itu, blockchain Provenance sendiri adalah jaringan proof-of-stake yang memerlukan izin, fokus khusus pada aplikasi keuangan. Ini sudah mendukung lebih dari $10 miliar dalam nilai transaksi, terutama untuk originasi pinjaman dan administrasi dana. Jaringan OPEN memanfaatkan fondasi yang sudah mapan dan sadar regulasi ini.

Konteks yang Lebih Luas dari Sekuritas Tokenisasi

Peluncuran OPEN tidak terjadi dalam ruang hampa. Sebaliknya, ini memasuki lanskap keuangan yang semakin mengeksplorasi tokenisasi aset. Institusi besar seperti JPMorgan, BlackRock, dan Franklin Templeton semuanya telah memulai proyek berbasis blockchain mereka sendiri untuk aset tradisional. Misalnya, Project Guardian dari Monetary Authority of Singapore telah menguji obligasi dan deposito yang ditokenisasi. Demikian pula, European Investment Bank telah menerbitkan obligasi digital di blockchain pribadi. Namun, pendekatan Figure secara khusus menargetkan ekuitas yang diperdagangkan secara publik, pasar yang sangat besar dan sangat diatur.

Inisiatif Organisasi Pemimpin Fokus Aset Status (2025) Jaringan OPEN Figure Technology Solutions Saham Publik Diluncurkan Onyx Digital Assets JPMorgan Obligasi, Repos Pilot Langsung BUIDL BlackRock Token Perbendaharaan AS Dana Langsung Project Guardian MAS (Singapura) Manajemen Kekayaan, Pendapatan Tetap Pilot Berkelanjutan

Tren ini didorong oleh pengakuan industri yang jelas tentang potensi blockchain untuk mengurangi hambatan. Sistem warisan untuk kliring dan penyelesaian perdagangan saham, yang seringkali berusia puluhan tahun, melibatkan banyak perantara. Setiap perantara menambah biaya, waktu, dan kompleksitas. Teknologi blockchain, sebaliknya, dapat membuat buku besar terpadu yang dibagikan di antara peserta yang diizinkan. Buku besar bersama ini secara teoritis menghilangkan kebutuhan untuk rekonsiliasi konstan antara sistem yang berbeda.

Hambatan Regulasi dan Jalur Menuju Adopsi

Meskipun ada janji teknologi, tantangan utama untuk perdagangan saham on-chain tetap adalah kepatuhan regulasi. Pasar sekuritas publik diatur oleh aturan ketat dari badan-badan seperti U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) dan Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Setiap sistem perdagangan baru harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang menyangkut:

Perlindungan investor dan langkah-langkah anti-penipuan

Pengawasan manipulasi pasar (misalnya, Reg M, Reg SHO)

Persyaratan Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML)

Kewajiban transparansi dan pelaporan

Figure telah mendekati tantangan ini dengan sengaja. Blockchain Provenance memerlukan izin, yang berarti entitas yang dikenal dan diverifikasi mengoperasikan node jaringan. Struktur ini memberi regulator titik pengawasan yang jelas, tidak seperti jaringan publik tanpa izin. Selain itu, Figure telah aktif terlibat dengan regulator, setelah sebelumnya menerima surat no-action dari SEC untuk aplikasi blockchain yang berbeda. Jaringan OPEN kemungkinan akan awalnya melayani investor institusional dan terakreditasi, menavigasi kerangka regulasi yang ada untuk sekuritas pribadi sebelum berkembang ke pasar publik yang lebih luas.

Dampak Potensial pada Struktur Pasar dan Peserta

Adopsi sukses perdagangan saham on-chain melalui jaringan seperti OPEN dapat membentuk kembali infrastruktur pasar keuangan. Untuk bursa dan lembaga kliring, teknologi ini menghadirkan ancaman yang mengganggu dan peluang efisiensi. Peran tradisional mungkin berkembang dari penjaga gerbang pusat menjadi validator atau penyedia layanan di jaringan terdesentralisasi. Untuk broker-dealer, operasi bisa menjadi jauh lebih murah dan cepat, berpotensi menurunkan biaya untuk investor akhir. Kustodian akan melihat peran mereka berubah, berfokus pada mengamankan kunci privat ke dompet blockchain daripada sertifikat saham fisik atau elektronik.

Untuk perusahaan yang menerbitkan saham, prosesnya bisa menjadi lebih efisien dan hemat biaya. Penerbitan on-chain langsung, yang sering disebut "IPO digital," mungkin mengurangi biaya penjaminan dan beban administratif. Ini juga dapat memungkinkan manajemen modal yang lebih dinamis, seperti dividen yang dapat diprogram atau komunikasi pemegang saham otomatis. Untuk investor, manfaatnya berpusat pada aksesibilitas, likuiditas, dan transparansi. Saham fraksional dari perusahaan mana pun dapat diperdagangkan 24/7 di buku besar global, dengan catatan kepemilikan yang tidak dapat diubah dan dapat diverifikasi secara instan.

Analisis Ahli tentang Pergeseran Teknologi

Analis teknologi keuangan mengamati bahwa langkah Figure adalah bagian dari konvergensi yang lebih luas. "Kami menyaksikan langkah logis berikutnya dalam digitalisasi keuangan," catat seorang direktur riset fintech di sebuah konsultan besar. "Pertama datang perdagangan elektronik, kemudian eksekusi algoritmik. Sekarang, lapisan penyelesaian dan kepemilikan itu sendiri sedang didigitalkan melalui teknologi distributed ledger. Pembeda utama untuk Figure adalah integrasi vertikal mereka—mereka mengendalikan stack blockchain, platform pinjaman, dan sekarang jaringan perdagangan, yang dapat menciptakan efek jaringan yang kuat."

Namun, para ahli juga memperingatkan bahwa keunggulan teknologi saja tidak menjamin kesuksesan. Adopsi memerlukan membangun kepercayaan di seluruh ekosistem yang terfragmentasi dari broker, pembuat pasar, dan regulator. Jaringan harus menunjukkan tidak hanya kecepatan dan penghematan biaya tetapi juga ketahanan dan keamanan yang teguh. Upaya sebelumnya untuk perdagangan sekuritas berbasis blockchain, seperti platform tZero, telah mengalami adopsi yang lebih lambat dari yang diharapkan, menyoroti kesulitan mengubah perilaku dan sistem yang mengakar.

Kesimpulan

Peluncuran jaringan OPEN oleh Figure Technology Solutions menandai momen penting dalam evolusi pasar modal. Dengan memungkinkan perdagangan on-chain saham publik yang ditokenisasi, Figure menantang infrastruktur dasar pasar ekuitas global. Inisiatif ini menjanjikan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas yang lebih besar. Namun demikian, kesuksesan jangka panjangnya bergantung pada navigasi lanskap regulasi yang kompleks dan mencapai massa kritis di antara peserta institusional. Saat dunia keuangan mengamati, jaringan OPEN dapat menjadi landasan arsitektur pasar digital baru atau studi kasus berharga dalam perjalanan inovasi keuangan yang sulit. Dorongan untuk perdagangan saham on-chain yang mulus tidak diragukan lagi sedang dipercepat.

FAQ

Q1: Apa sebenarnya jaringan OPEN itu?

Jaringan OPEN adalah platform berbasis blockchain yang dikembangkan oleh Figure Technology Solutions. Ini memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan token digital yang mewakili saham yang diperdagangkan secara publik dan memungkinkan investor untuk memperdagangkan sekuritas tokenisasi ini secara langsung di blockchain.

Q2: Bagaimana saham tokenisasi di jaringan OPEN berbeda dari saham tradisional?

Saham tokenisasi adalah representasi digital kepemilikan yang dicatat di blockchain. Meskipun didukung 1:1 oleh saham nyata yang disimpan dalam kustodian, mereka memungkinkan penyelesaian lebih cepat (berpotensi dalam hitungan detik), biaya perantara yang berkurang, dan dapat diprogram dengan fungsi tambahan, tidak seperti saham entri buku elektronik tradisional.

Q3: Bisakah investor ritel memperdagangkan saham di jaringan OPEN hari ini?

Awalnya, akses kemungkinan akan dibatasi untuk investor institusional dan terakreditasi saat platform menavigasi regulasi sekuritas yang ada. Akses ritel yang luas akan memerlukan kejelasan dan persetujuan regulasi lebih lanjut, yang merupakan kemungkinan jangka panjang tetapi bukan fitur langsung.

Q4: Blockchain apa yang digunakan jaringan OPEN?

Jaringan ini dibangun di blockchain Provenance, blockchain proof-of-stake yang memerlukan izin yang juga dikembangkan oleh Figure. Ini dirancang khusus untuk aplikasi keuangan yang diatur dan sudah menangani volume transaksi signifikan untuk produk keuangan lainnya.

Q5: Apa risiko utama yang terkait dengan perdagangan saham tokenisasi on-chain?

Risiko utama termasuk ketidakpastian regulasi, risiko teknologi dari bug smart contract atau kerentanan jaringan, lanskap kustodian aset digital yang berkembang, dan potensi likuiditas awal yang terbatas dibandingkan dengan bursa publik yang mapan seperti NYSE atau NASDAQ.

