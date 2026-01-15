AlphaTON Capital Corp Mengumumkan Penawaran Langsung Terdaftar Senilai $15 Juta

New York, NY, 13 Januari 2026 /--AlphaTON Capital Corp (NASDAQ: ATON) ("AlphaTON" atau "Perusahaan"), perusahaan teknologi publik terkemuka di dunia yang mengembangkan super app Telegram, dengan pasar yang dapat dijangkau sebanyak 1 miliar pengguna aktif bulanan, hari ini mengumumkan bahwa perusahaan telah menandatangani perjanjian definitif untuk pembelian total 15.000.000 saham biasa (atau waran pra-pendanaan sebagai gantinya), dengan harga pembelian $1,00 per saham biasa (atau waran pra-pendanaan sebagai gantinya) dalam penawaran langsung terdaftar

Penutupan penawaran diperkirakan akan terjadi pada atau sekitar 14 Januari 2026, tergantung pada pemenuhan kondisi penutupan yang biasa.

H.C. Wainwright & Co. bertindak sebagai agen penempatan eksklusif untuk penawaran ini.

Total hasil kotor untuk Perusahaan dari penawaran ini diperkirakan sebesar $15 juta, sebelum dikurangi biaya agen penempatan dan biaya penawaran lainnya yang harus dibayar oleh Perusahaan. Perusahaan saat ini bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk meningkatkan penerapan GPU untuk Cocoon AI, modal kerja dan tujuan perusahaan umum.

Efek yang dijelaskan di atas ditawarkan sesuai dengan pernyataan pendaftaran "shelf" (File No. 333-291921) yang diajukan kepada Securities and Exchange Commission ("SEC") pada 3 Desember 2025 dan dinyatakan efektif pada 11 Desember 2025.

Penawaran ini hanya dilakukan melalui prospektus, termasuk suplemen prospektus, yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran yang efektif. Suplemen prospektus dan prospektus terkait efek yang ditawarkan akan diajukan kepada SEC dan tersedia di situs web SEC di www.sec.gov.

Salinan elektronik dari suplemen prospektus dan prospektus terkait efek yang ditawarkan juga dapat diperoleh, saat tersedia, dengan menghubungi H.C. Wainwright & Co., LLC di 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, melalui telepon di (212) 856-5711 atau email di [email protected].

Siaran pers ini tidak merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli efek yang dijelaskan di sini, dan tidak akan ada penjualan efek ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang efek dari negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq: ATON)

AlphaTON Capital Corp (NASDAQ: ATON) adalah perusahaan teknologi publik terkemuka di dunia yang mengembangkan super app Telegram, dengan pasar yang dapat dijangkau sebanyak 1 miliar pengguna aktif bulanan sambil mengelola cadangan strategis aset digital.

Perusahaan menerapkan strategi M&A dan treasury yang komprehensif yang menggabungkan akuisisi token langsung, operasi validator, dan investasi ekosistem strategis untuk menghasilkan pengembalian berkelanjutan bagi pemegang saham.

Melalui operasinya, AlphaTON menyediakan investor pasar publik dengan eksposur tingkat institusional ke ekosistem TON dan platform miliaran pengguna Telegram sambil mempertahankan standar tata kelola dan transparansi pelaporan perusahaan yang terdaftar di Nasdaq.

Dipimpin oleh Chief Executive Officer Brittany Kaiser, Executive Chairman dan Chief Investment Officer Enzo Villani, dan Chief Business Development Officer Yury Mitin, aktivitas Perusahaan mencakup operasi validasi dan staking jaringan, pengembangan aplikasi berbasis Telegram, dan investasi strategis dalam protokol keuangan terdesentralisasi berbasis TON, platform game, dan aplikasi bisnis.

AlphaTON Capital Corp didirikan di Kepulauan Virgin Britania Raya dan diperdagangkan di Nasdaq dengan simbol ticker "ATON". AlphaTON, melalui bisnis warisannya, juga mengembangkan terapi first-in-class yang menargetkan jalur resistensi checkpoint yang dikenal untuk mencapai respons pengobatan yang tahan lama dan meningkatkan kualitas hidup pasien. AlphaTON secara aktif terlibat dalam proses pengembangan obat dan memberikan nasihat strategis untuk memandu pengembangan aset imunoterapi baru dan kombinasi aset. Untuk mempelajari lebih lanjut, silakan kunjungi https://alphatoncapital.com/.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini mengandung pernyataan berwawasan ke depan dalam pengertian Private Securities Litigation Reform Act of 1995, termasuk pernyataan mengenai penyelesaian penawaran, pemenuhan kondisi penutupan yang biasa terkait dengan penawaran dan penggunaan yang dimaksudkan dari hasil bersih penawaran.

Pernyataan ini berkaitan dengan peristiwa masa depan atau kinerja keuangan masa depan AlphaTON dan melibatkan risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian dan faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan ini.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan atau berkontribusi pada perbedaan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, pengembangan dan adopsi teknologi kecerdasan buatan, volatilitas pasar cryptocurrency, perkembangan regulasi, tantangan teknis dalam penerapan infrastruktur, dan kondisi ekonomi umum. AlphaTON tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Hubungan Investor:

AlphaTON Capital Corp

[email protected]

(203) 682-8200

Pertanyaan Media:

Richard Laermer

RLM PR

[email protected]

(212) 741-5106 X 216

:::tip Cerita ini dipublikasikan sebagai siaran pers oleh Btcwire di bawah Program Business Blogging HackerNoon. Lakukan Riset Sendiri sebelum membuat keputusan keuangan apa pun.

\ :::

\