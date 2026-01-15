BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga Optimism (OP) kini menunjukkan beberapa tanda rebound yang sah setelah periode kelemahan yang substansial. Dengan lower highs yang terbentuk selamaHarga Optimism (OP) kini menunjukkan beberapa tanda rebound yang sah setelah periode kelemahan yang substansial. Dengan lower highs yang terbentuk selama

Optimism (OP) Menemukan Pijakannya – Mengapa Pergerakan Ini Terlihat Lebih dari Sekadar Rebound

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/15 07:00
OP
OP$0.3387+0.05%
Movement
MOVE$0.03967+1.07%
LooksRare
LOOKS$0.001101-2.73%
Moonveil
MORE$0.002201-0.98%
Nowchain
NOW$0.00078-1.26%
Harga Optimism (OP) kini menunjukkan beberapa tanda rebound yang sah setelah periode kelemahan yang cukup lama.  Dengan tinggi yang lebih rendah terbentuk selama beberapa bulan dan tekanan substansial yang dipertahankan melalui penjualan konstan, tampaknya pembeli akhirnya memasuki pasar. Analis Michaël van de Poppe menunjukkan
Peluang Pasar
Logo OP
Harga OP(OP)
$0.3387
$0.3387$0.3387
+3.26%
USD
Grafik Harga Live OP (OP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25
Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 03:00