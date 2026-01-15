Trump Sebut Penembakan ICE di Minnesota 'Menyedihkan di Kedua Belah Pihak'

WASHINGTON, USA – Presiden AS Donald Trump mengambil nada yang lebih damai terkait penembakan fatal seorang ibu dari Minnesota oleh petugas ICE, dengan mengatakan pada Rabu, 14 Januari, bahwa hal itu "menyedihkan untuk dilihat di kedua belah pihak."

Dalam wawancara luas dengan Reuters di Kantor Oval, Trump menyebut penembakan itu "tidak menyenangkan," respons yang lebih moderat dibandingkan pernyataan sebelumnya dari Wakil Presiden JD Vance dan postingan media sosial Trump sendiri.

Petugas Imigrasi dan Bea Cukai AS, Jonathan Ross, menembak mati warga negara AS Renee Good, seorang ibu dari tiga anak, pada 7 Januari di Minneapolis setelah Trump mengerahkan lebih dari 2.000 petugas federal ke Minnesota untuk meningkatkan penegakan imigrasi.

Video yang ditinjau oleh Reuters menunjukkan Ross menembakkan tembakan pertama dari tiga tembakan saat mobil mulai bergerak melewatinya.

Dalam postingan di Truth Social tak lama setelah penembakan, Trump menyebut Good sebagai "penghasut profesional" yang "dengan keras, sengaja, dan kejam menabrak Petugas ICE," dengan mengatakan bahwa petugas tersebut tampaknya menembaknya untuk membela diri.

Ketika Reuters bertanya pada Rabu apakah dia percaya petugas ICE melakukan hal yang benar, presiden dari Partai Republik itu mengambil nada yang lebih hati-hati.

"Saya tidak membahas benar atau salah. Saya tahu bahwa itu adalah situasi yang sulit," kata Trump tentang keterlibatan petugas tersebut. "Ada sangat sedikit rasa hormat yang ditunjukkan kepada polisi, dalam hal ini, petugas ICE."

"Sangat menyedihkan untuk dilihat di kedua belah pihak," tambahnya.

Ketika ditanya apakah dia akan mengampuni Ross jika dia didakwa dan dihukum dalam penembakan itu, Trump mengatakan dia akan menunggu untuk melihat bagaimana prosesnya berlangsung.

"Saya pikir kita harus melihat apa yang terjadi. Itu adalah insiden yang sangat tidak menyenangkan. Kita hanya akan melihat apa yang terjadi," kata Trump.

Agen federal umumnya kebal dari penuntutan negara bagian untuk tindakan yang diambil sebagai bagian dari tugas resmi mereka meskipun pejabat lokal telah menolak gagasan bahwa penembakan itu adalah untuk membela diri.

Trump mengatakan dia akan terus mengirim petugas ICE ke kota-kota AS, dengan mengatakan hal itu diperlukan untuk memerangi kejahatan, meskipun lonjakan tersebut telah menyebabkan konfrontasi kekerasan.

Data ICE menunjukkan banyak dari mereka yang ditangkap dalam tindakan keras Trump tidak memiliki tuduhan kriminal atau hukuman sebelumnya. – Rappler.com