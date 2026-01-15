AUD/USD turun di bawah 0,6700 karena ekspektasi inflasi Australia mereda

Salah satu faktor paling signifikan untuk Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Reserve Bank of Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya sumber daya, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi China, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, serta inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah investor mengambil aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari safe-haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif untuk AUD.

Reserve Bank of Australia (RBA) mempengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Ini mempengaruhi tingkat suku bunga dalam ekonomi secara keseluruhan. Tujuan utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil 2-3% dengan menyesuaikan suku bunga naik atau turun. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran dan pengetatan kuantitatif untuk mempengaruhi kondisi kredit, dengan yang pertama negatif-AUD dan yang terakhir positif-AUD.

China adalah mitra dagang terbesar Australia sehingga kesehatan ekonomi China merupakan pengaruh utama pada nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi China berkembang dengan baik, ia membeli lebih banyak bahan baku, barang dan jasa dari Australia, meningkatkan permintaan untuk AUD, dan mendorong nilainya naik. Sebaliknya terjadi ketika ekonomi China tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan China, oleh karena itu, sering memiliki dampak langsung pada Dolar Australia dan pasangannya.

Bijih Besi adalah ekspor terbesar Australia, menyumbang $118 miliar per tahun menurut data dari 2021, dengan China sebagai tujuan utamanya. Harga Bijih Besi, oleh karena itu, dapat menjadi pendorong Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat untuk mata uang meningkat. Sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar dari Neraca Perdagangan positif untuk Australia, yang juga positif untuk AUD.

Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya versus apa yang dibayarkan untuk impornya, adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia menghasilkan ekspor yang sangat dicari, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang diciptakan dari pembeli asing yang ingin membeli ekspornya versus apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.