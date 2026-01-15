BursaDEX+
"Tidak Ada RUU Lebih Baik Daripada RUU yang Buruk": CEO Coinbase Menarik Dukungan dari Rancangan RUU Kripto AS

Penulis: FinancemagnatesSumber: Financemagnates
2026/01/15 13:37
Reaksi positif terhadap RUU struktur pasar kripto bipartisan yang diajukan oleh pembuat undang-undang AS tampaknya telah memudar, karena Coinbase, bursa kripto terbesar di negara tersebut, telah menarik dukungannya. Brian Armstrong, CEO Coinbase, bahkan menyatakan bahwa "kami lebih memilih tidak ada RUU daripada RUU yang buruk."

Penolakan Coinbase terhadap Rancangan RUU Kripto

Armstrong menyoroti beberapa masalah dalam rancangan RUU tersebut, termasuk apa yang ia gambarkan sebagai "larangan de facto terhadap ekuitas yang ditokenisasi." Ini tampaknya terkait dengan kepentingan komersial, karena Coinbase dan platform kripto lainnya berencana untuk memperkenalkan saham dan aset yang ditokenisasi.

Ia juga mengatakan rancangan RUU tersebut akan menghapus imbalan pada stablecoin, yang menurutnya akan memungkinkan "bank memblokir persaingan mereka." Sebelumnya, pelobi perbankan memperingatkan bahwa stablecoin yang menawarkan pengembalian bebas risiko sekitar 5 persen dapat memicu "pelarian deposit" dari rekening bank dengan bunga rendah.

Baca selengkapnya: Coinbase Akan Menggunakan Lisensi Siprus untuk Menawarkan Perps dan Futures Kripto, Menutup Akun CFD BUX

Ketentuan DeFi dalam rancangan RUU tersebut adalah kekhawatiran lain yang diajukan oleh Armstrong. Ia mengatakan langkah-langkah ini akan memberikan "pemerintah akses tanpa batas ke catatan keuangan Anda dan menghapus hak privasi Anda."

CEO Coinbase juga mengkritik rancangan RUU tersebut karena melemahkan otoritas Commodity Futures Trading Commission (CFTC) atas mata uang kripto.

"Kami menghargai semua kerja keras oleh anggota Senat untuk mencapai hasil bipartisan, tetapi versi ini akan jauh lebih buruk daripada status quo saat ini," tambah Armstrong.

RUU Kripto Bipartisan di AS

Pembuat undang-undang AS memperkenalkan Digital Asset Market Clarity Act awal minggu ini, memperbarui upaya jangka panjang untuk menciptakan aturan federal yang jelas untuk mengklasifikasikan token aset digital dan mengatur penerbitnya.

  • Coinbase Akan Menggunakan Lisensi Siprus untuk Menawarkan Perps dan Futures Kripto, Menutup Akun CFD BUX
  • Bagaimana Seorang Pelaku Ancaman Tunggal Mencuri $2 Juta dalam Skema Peniruan Dukungan Coinbase
  • Futures Perpetual Menggerakkan $1,2 Triliun per Bulan saat Pasar Spot Kripto Tertinggal

Rancangan undang-undang tersebut akan menetapkan kerangka formal untuk mengkategorikan token, apakah mereka termasuk dalam hukum sekuritas, pengawasan komoditas, atau kategori lain. Masalah ini telah mendorong ketidakpastian hukum dan sengketa penegakan selama bertahun-tahun.

Namun, industri kripto sekarang tampak terbagi atas RUU yang diusulkan.

"Ini tidak sempurna, dan perubahan diperlukan sebelum menjadi undang-undang," kata Chris Dixon, managing partner di a16z Crypto. "Tetapi sekarang adalah waktu untuk memajukan CLARITY Act jika kita ingin AS tetap menjadi tempat terbaik di dunia untuk membangun masa depan kripto."

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

