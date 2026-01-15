Trump memberlakukan tarif 25% pada chip AI tertentu sebagai bagian dari kesepakatan yang mengizinkan Nvidia mengekspor prosesor H200 ke China

Presiden AS Donald Trump telah memberlakukan tarif 25% pada impor semikonduktor canggih tertentu sebagai bagian dari kesepakatan besar yang memungkinkan Nvidia Corp. untuk secara efektif mengirimkan prosesor kecerdasan buatan H200 buatan Taiwan ke pasar China.

Terkait perintah presiden yang dirilis pada Rabu, 14 Januari, sumber-sumber yang dekat dengan situasi tersebut, yang ingin merahasiakan identitas mereka karena sifat rahasia masalah ini, mencatat bahwa pemerintah diperintahkan untuk mengenakan pajak pada chip segera setelah tiba di AS sebelum dikirim ke klien yang berbasis di China dan negara-negara lain.

Trump berpartisipasi dalam kesepakatan Nvidia-China, dengan pengenaan tarif 25%

Nvidia, yang merancang prosesor H200, bergantung pada Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) untuk produksinya dan menerima persetujuan dari pemerintahan Trump pada Desember untuk menjual chip tersebut ke China.

Berbicara pada acara penandatanganan pada Rabu, Presiden Trump mengatakan tarif 25% adalah "bukan level tertinggi, tetapi level yang sangat baik," menambahkan bahwa permintaan yang kuat dari China dan pasar lainnya akan memungkinkan AS untuk merebut sebagian dari penjualan.

Trump telah menunda tarif pada berbagai chip impor yang lebih luas setelah penyelidikan Pasal 232 menemukan bahwa mereka dapat menimbulkan risiko keamanan nasional. Dalam proklamasinya, ia mengarahkan Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer untuk merundingkan perjanjian impor dan melaporkan kembali dalam waktu 90 hari, sementara lembar fakta Gedung Putih menandakan bahwa tarif baru dan insentif untuk manufaktur chip domestik dapat diumumkan segera.

Pada titik ini, lembar fakta Gedung Putih dirilis, mengisyaratkan kemungkinan Trump mengadopsi tarif baru dan program untuk mendorong manufaktur domestik dalam waktu dekat.

Di sisi lain, Trump mengakui dalam proklamasi bahwa, "Tarif 25% mempengaruhi kelompok semikonduktor yang sangat spesifik yang sangat penting bagi rencana AI dan teknologi pemerintahan saya."

Menyusul pernyataannya, lembar fakta menyoroti bahwa kelompok ini terdiri dari H200 dan MI325X milik Advanced Micro Devices Inc. Namun, analis melakukan penelitian dan menemukan bahwa Trump telah memberikan pengecualian untuk chip yang diimpor untuk mendukung pengembangan rantai pasokan teknologi negara.

Negosiasi antara Taiwan dan perusahaan teknologi terkemuka memanas

Langkah terbaru Trump dalam ekosistem teknologi datang sehari setelah laporan mengungkapkan bahwa Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan melonggarkan peraturan yang telah ditetapkan untuk mengeluarkan lisensi ekspor chip H200 ke China.

Menyusul pembaruan berita ini, analis memberikan pendapat tentang situasi tersebut. Mereka menuduh bahwa Trump menuntut biaya tambahan sebagai imbalan untuk mengizinkan Nvidia mengekspor produknya ke China.

Meskipun demikian, sumber-sumber menyebutkan bahwa AS masih diharuskan untuk menerapkan tindakan lebih lanjut sebelum raksasa teknologi dapat secara efektif mengirim chip ke negara Asia tersebut. Beberapa upaya ini termasuk mengamankan izin ekspor dari BIS. Proses persetujuan ini diperkirakan akan memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Anehnya, tidak jelas kapan proses ini akan selesai.

Saat ini, barang yang diproduksi di Taiwan dikenakan tarif 20%, yang diberlakukan pada Agustus tahun lalu, ketika diimpor ke Amerika Serikat. Untuk semikonduktor, mereka dikecualikan dari tarif ini karena pejabat Perdagangan menyelidiki beberapa kekhawatiran keamanan nasional yang diajukan, yang menuntut jawaban apakah tarif yang baru diberlakukan harus diterapkan di seluruh industri chip. Sejauh ini, presiden telah menunda pengenaan tarif karena negosiasi antara Taiwan dan perusahaan teknologi terkemuka telah mandek.

Para pemikir kripto paling cerdas sudah membaca newsletter kami. Mau ikut? Bergabunglah dengan mereka.