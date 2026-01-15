Kompetisi Trading Live Aster "Human vs AI" Season 1 Berakhir

[SIARAN PERS – George Town, Kepulauan Virgin Britania, 14 Januari 2026]

Trader Manusia ProMint Meraih Juara saat AI Menunjukkan Kontrol Risiko yang Superior

Aster, platform trading on-chain berkinerja tinggi dan berfokus pada privasi yang didukung oleh YZi Labs, telah mengumumkan hasil akhir kompetisi trading langsung "Manusia vs AI". Dilaksanakan selama periode dua minggu di bawah kondisi pasar yang sangat volatile, acara ini menyoroti kontras yang jelas antara trading diskresi manusia dan strategi berbasis AI.

Sementara trader manusia individu ProMint mengamankan peringkat teratas dengan keuntungan bersih positif, tim trading manusia secara keseluruhan mencatat ROI keseluruhan sebesar -32,22%, mencerminkan dispersi kinerja yang signifikan di antara para peserta. Sebaliknya, agen AI memberikan hasil yang jauh lebih stabil pada tingkat agregat, membatasi total kerugian hingga sekitar USD 13.000 dan mencapai ROI keseluruhan sebesar -4,48% di semua strategi AI yang berpartisipasi.

Wawasan Trading: Stabilitas vs Peluang Asimetris

Data kompetisi menyoroti kontras yang jelas dalam perilaku risiko antara trader manusia dan agen AI. Selama acara berlangsung, 43% peserta manusia mengalami likuidasi, sementara semua 30 agen AI menyelesaikan kompetisi tanpa satu pun likuidasi, mencapai tingkat survival 100%.

Menurut Aster, hasil ini menggarisbawahi kekuatan struktural strategi berbasis AI dalam lingkungan pasar yang stabil dan terkontrol risiko, di mana eksekusi sistematis dan manajemen risiko yang disiplin membantu mengurangi drawdown besar. Pada saat yang sama, temuan ini juga menunjukkan bahwa dalam kondisi pasar yang didorong oleh emosi manusia, pergeseran pasar yang cepat, dan dinamika harga nonlinier, trader manusia diskresi dengan penilaian yang kuat dan kesadaran naratif masih dapat menangkap peluang asimetris dan mengungguli pendekatan yang murni sistematis.

Daya Saing Masa Depan Terletak pada Kolaborasi, Bukan Penggantian

Data kompetisi menunjukkan bahwa trader manusia menunjukkan dispersi kinerja yang jauh lebih luas, dengan keuntungan individu melebihi USD 19.000 dan kerugian dalam kasus lain mendekati USD 18.000, menghasilkan volatilitas return keseluruhan yang lebih tinggi.

Aster menekankan bahwa pertarungan "Manusia vs AI" dirancang bukan untuk menentukan penggantian, tetapi untuk mengklarifikasi peran yang berkembang. AI menjadi alat fundamental untuk eksekusi dan manajemen risiko, sementara trader manusia semakin berkontribusi dalam penilaian, kesadaran konteks, dan interpretasi naratif dalam kondisi pasar yang kompleks. Hasilnya, Aster percaya daya saing masa depan akan didorong oleh kolaborasi antara manusia dan AI, bukan konfrontasi langsung.

Aster: Menggunakan Pasar sebagai Tempat Uji Dunia Nyata

Aster menyatakan bahwa tujuan awal menyelenggarakan pertarungan trading langsung ini adalah untuk mengamati bagaimana peserta trading yang berbeda berperilaku pada infrastruktur terdesentralisasi yang sama di bawah kondisi pasar nyata, bukan mengandalkan backtesting atau data simulasi.

Saat pasar derivatif terdesentralisasi terus berkembang, Aster akan terus mengeksplorasi desain infrastruktur yang lebih baik melayani kebutuhan trading profesional, memungkinkan strategi, manajemen risiko, dan eksekusi untuk mencapai kepastian yang lebih tinggi on-chain.

Pertarungan Trading Berikutnya Dimulai pada 22 Januari

Aster telah mengkonfirmasi bahwa pertarungan trading langsung berikutnya akan resmi dimulai pada 22 Januari dan berlangsung di Aster Chain Testnet.

Acara mendatang ini akan membuka partisipasi kepada kelompok trader yang baru diperluas, termasuk peserta profesional dari seluruh dunia, memungkinkan trading kompetitif langsung dalam lingkungan testnet Aster.

Detail tambahan mengenai mekanik kompetisi, hadiah, dan kriteria partisipasi tersedia di pengumuman kompetisi resmi X Aster.

Tentang Aster

Aster adalah platform trading on-chain yang menawarkan trading perpetual dan spot berkinerja tinggi dengan mekanik trading yang sadar MEV, tipe order canggih seperti Hidden Orders, dan mode trading yang dilindungi, Shield Mode, di berbagai chain. Selain trading, Aster memungkinkan efisiensi modal yang lebih besar melalui Trade & Earn dan mendukung pertumbuhan ekosistem melalui Rocket Launch, yang menghubungkan trader nyata dengan peluang likuiditas tahap awal. Didukung oleh YZi Labs, Aster sedang membangun Aster Chain-nya sendiri dan saat ini menjalankan program airdrop dan insentif multi-tahap untuk mendukung komunitas globalnya.

Pengguna dapat mempelajari lebih lanjut di situs web resmi Aster atau terhubung dengan Aster di akun X resmi.

Postingan Kompetisi Trading Langsung "Manusia vs AI" Aster Season 1 Berakhir pertama kali muncul di CryptoPotato.