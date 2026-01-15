Regulator keuangan di Prancis dilaporkan telah menandai 90 perusahaan kripto yang masih tidak memiliki lisensi di bawah kerangka kerja MiCA UE menjelang tenggat waktu ketat bulan Juni. Pembersihan yang akan datang ini memaksa investor untuk mengevaluasi ulang setiap posisi dalam portofolio mereka.

Di tengah ketidakpastian ini, prediksi harga Bitcoin Hyper sedang dalam pengawasan ketat karena trader mempertimbangkan risiko Layer 2 yang belum terbukti terhadap momentum DeepSnitch AI yang tak terbantahkan. DeepSnitch AI terus meningkat, telah mengumpulkan lebih dari $1.200.000 dan memberikan lebih dari 130% keuntungan kepada pemegang awal.

Pembersihan MiCA dimulai

Autorité des Marchés Financiers (AMF) Prancis telah memperingatkan bahwa sekitar 90 perusahaan kripto saat ini tidak memiliki lisensi dan berisiko dipaksa tutup. Sekitar 30% dari perusahaan-perusahaan ini bahkan tidak menanggapi pertanyaan otoritas mengenai rencana lisensi mereka, keheningan yang menunjukkan banyak hal tentang kelayakan mereka.

Stephane Pontoizeau, direktur eksekutif di AMF, mengonfirmasi bahwa periode transisi berakhir pada 30 Juni. Perusahaan yang gagal mematuhi kerangka kerja MiCA pada saat itu akan dipaksa menghentikan operasi segera. Lingkungan adaptasi atau mati ini beracun bagi proyek berkualitas rendah tetapi membantu ekosistem yang transparan dan teraudit.

Prediksi harga Bitcoin Hyper: Bisakah L2 bertahan dari tekanan?

DeepSnitch AI tumbuh menjadi peluncuran presale kripto terbesar untuk 2026, mengalahkan yang lain seperti prediksi harga Bitcoin Hyper dan EscapeHub.

DeepSnitch AI ($DSNT): Moonshot 100x yang Anda butuhkan sekarang

Lupakan menunggu hingga 2030; DeepSnitch AI adalah perdagangan saat ini. Proyek ini telah menjadi titik fokus narasi kripto Januari, menembus penghalang $1.200.000 saat investor berdatangan.

Harga saat ini $0,03469 mewakili peluang besar, bahkan setelah token telah memberikan keuntungan 130% dari harga pembukaannya. Momentumnya vertikal, didorong oleh kesadaran bahwa DeepSnitch adalah permata "alat dan sekop" di era MiCA.

Dengan utilitas AI yang aktif, pengguna sudah memanfaatkan platform untuk mengaudit kontrak dan melindungi portofolio mereka dari risiko tinggi yang coba dilawan regulator. Kesesuaian produk-pasar langsung ini jarang terjadi dalam presale.

Tidak seperti prediksi harga Bitcoin Hyper, yang bergantung pada adopsi masa depan L2-nya, DeepSnitch memiliki permintaan hari ini. Kejutan pasokan juga mengintensifkan, dengan lebih dari 29 juta token di-stake, menghapusnya dari peredaran dan mempersiapkan buku pesanan untuk ledakan besar saat peluncuran. DeepSnitch AI adalah predator alpha 100x di pasar mangsa.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Prediksi harga Bitcoin Hyper adalah campuran kompleks dari ambisi teknologi dan sentimen pasar. Bitcoin Hyper sedang mengembangkan solusi Layer 2 untuk Bitcoin, menggunakan Solana Virtual Machine (SVM) untuk membawa kecepatan tinggi dan biaya rendah ke mainnet Bitcoin yang lamban.

Satu catatan positif untuk analisis token Hyper adalah postur keamanannya. Smart contract proyek telah lolos audit oleh Coinsult dan SpyWolf, mengonfirmasi pasokan tetap dan nol pajak beli/jual. Namun, perkiraan harga Bitcoin Hyper jangka panjang tetap konservatif. Analis memprediksi token bisa mencapai hingga $0,5614 pada 2030.

EscapeHub ($ESCAPE)

EscapeHub berfokus pada demokratisasi DeFi. Ini menyediakan platform bagi pengguna untuk membuat dan meluncurkan token tanpa coding, menampilkan alat analisis dompet dan agregator DEX. Seperti DeepSnitch, EscapeHub memandang keamanan dengan serius, mengklaim audit dari Coinsult, SolidProof, dan Hacken, bersama dengan tingkat KYC Gold.

Meskipun platform EscapeHub berharga bagi kreator, potensi investasinya berbeda dari DeepSnitch. EscapeHub adalah alat untuk pembangun; DeepSnitch adalah senjata untuk investor. Dalam bull run, alat yang membantu trader menghasilkan uang dan tetap aman, seperti rangkaian intelijen DeepSnitch, cenderung melihat aksi harga paling eksplosif.

Kesimpulan

Tindakan keras Prancis membuktikan bahwa pasar sedang matang, dan hanya proyek paling aman dan paling berguna yang akan bertahan. DeepSnitch AI adalah pemimpin era baru ini. Dengan AuditSnitch aktif, lebih dari $1,2 juta terkumpul, dan keuntungan 130% sudah diamankan untuk pendukung awal, grafik siap melaju vertikal. Jangan lewatkan hitungan mundur akhir untuk peluncuran tahun ini.

Kunjungi situs web resmi DeepSnitch AI, bergabung dengan Telegram, dan ikuti di X untuk pembaruan lebih lanjut.

FAQ

Apa prediksi harga Bitcoin Hyper untuk 2030?

Prediksi harga Bitcoin Hyper memperkirakan potensi tertinggi $0,5614 pada 2030, dengan syarat berhasil merebut pangsa pasar dari solusi Layer 2 Bitcoin lainnya.

Apakah DeepSnitch AI lebih aman daripada Bitcoin Hyper?

DeepSnitch AI menawarkan jenis keamanan yang berbeda: utilitas. Alat AuditSnitch-nya membantu pengguna menghindari penipuan. Keuntungan presale 130%-nya juga menunjukkan kepercayaan pasar langsung yang lebih kuat daripada prospek pertumbuhan Bitcoin Hyper.

Apakah prospek pertumbuhan Bitcoin Hyper positif?

Prospek pertumbuhan Bitcoin Hyper bersikap hati-hati positif, tergantung pada keberhasilan integrasi Solana Virtual Machine-nya.