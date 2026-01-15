Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC

Mantan Walikota New York City Eric Adams telah membantah klaim bahwa dia memindahkan dana atau mengambil keuntungan pribadi dari NYC Token.

Dalam postingan di X yang dipublikasikan pada 14 Januari, Adams menolak tuduhan tersebut, yang muncul setelah nilai token turun 80%.

Penurunan tajam tersebut memicu kerugian signifikan bagi investor yang memegang cryptocurrency tersebut selama aksi jual.

Eric Adams Membantah Mengambil Keuntungan dari NYC Token Setelah Jatuh 80%

Pada 14 Januari, juru bicara Eric Adams membantah tuduhan bahwa dia menarik dana atau mengambil keuntungan dari NYC Token.

Token tersebut diluncurkan pada 12 Januari dan turun sebanyak 80% dalam jam pertama perdagangan.

Banyak analis dan pengamat pasar mencurigai bahwa kinerja buruk ini terkait dengan mantan walikota NYC tersebut.

Mereka menggambarkan penurunan 80% sebagai rug pull dan menuduh Adams sebagai dalangnya. Beberapa analis crypto mengklaim likuiditas telah dihapus, dengan perkiraan on-chain menunjukkan kerugian investor melebihi $3,4 juta.

Menanggapi tuduhan tersebut, Todd Shapiro, juru bicara Adams, merilis pernyataan.

"Untuk memperjelas: Eric Adams tidak memindahkan dana investor. Eric Adams tidak mengambil keuntungan dari peluncuran NYC Token. Tidak ada dana yang dihapus dari NYC Token," Shapiro membagikan di X pada 14 Januari.

Dia menggambarkan tuduhan tersebut sebagai "palsu dan tidak didukung oleh bukti." Dalam pernyataannya, dia memperjelas bahwa keterlibatan mantan walikota tersebut di setiap titik tidak pernah dimaksudkan untuk keuntungan pribadi atau finansial.

Shapiro menyalahkan jatuhnya NYC Token pada volatilitas pasar, dengan menyebutkan bahwa hal itu normal dengan aset digital yang baru diluncurkan.

Rug Pull Menghantui Pasar Crypto

Beberapa proyek crypto telah menghadapi tuduhan rug pull dalam beberapa bulan terakhir, termasuk token TRUMP TRUMP $5.47 Volatilitas 24j: 3.0% Kapitalisasi pasar: $1.09 B Vol. 24j: $245.17 M yang terkait dengan keluarga Trump dan token MELANIA [NC].

Pada April 2025, token MELANIA, yang diluncurkan oleh Melania Trump, menuai kritik setelah data on-chain menunjukkan pemegang besar mengambil keuntungan dari penarikan likuiditas, menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor.

Pada saat itu, delapan wallet menjual 6,72 juta token MELANIA senilai $4,2 juta dengan berulang kali menambah dan menghapus likuiditas selama periode 25 hari.

Pada September, komunitas crypto juga menyuarakan kekhawatiran tentang potensi rug pull yang melibatkan World Liberty Financial (WLFI).

Namun, tidak ada bukti konkret yang muncul, karena proyek tersebut tidak menunjukkan perilaku rug pull khas seperti penarikan likuiditas mendadak, transfer yang dinonaktifkan, saluran komunikasi yang ditinggalkan, atau pengosongan treasury.

next

Postingan Eric Adams Denies Rug Pull Claims Over NYC Token pertama kali muncul di Coinspeaker.