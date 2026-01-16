BursaDEX+
Apakah CLARITY Act Menjadi Titik Balik untuk Bitcoin, Ethereum, dan XRP?

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/16 00:36
Mengapa Harga Bitcoin, Ethereum dan XRP Mengalami Kenaikan Hari Ini

Pasar kripto mengamati Washington dengan seksama karena ketidakpastian meningkat seputar usulan CLARITY Act, sebuah RUU AS yang dimaksudkan untuk akhirnya menentukan bagaimana aset digital diatur. Harga Bitcoin, Ethereum, dan XRP tetap relatif stabil untuk saat ini, tetapi analis memperingatkan bahwa volatilitas dapat meningkat saat debat politik memanas.

Senat Menunda CLARITY Act Setelah Penolakan Coinbase

Komite Perbankan Senat AS menunda markup yang direncanakan untuk CLARITY Act bipartisan setelah Coinbase mengatakan tidak dapat mendukung draf saat ini. CEO Coinbase Brian Armstrong secara terbuka mengkritik RUU tersebut, menyebutnya lebih buruk daripada pengaturan regulasi yang ada. Komentarnya menimbulkan kekhawatiran baru tentang apakah legislasi, dalam bentuknya saat ini, dapat memperlambat inovasi daripada mendukungnya.

Apa yang Coba Diubah oleh CLARITY Act

RUU ini bertujuan untuk membagi pengawasan aset digital antara Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission. Sebagian besar cryptocurrency akan diklasifikasikan sebagai komoditas, sementara aturan pengungkapan baru, persyaratan anti pencucian uang, dan perlindungan konsumen akan diperkenalkan. Pendukung mengatakan ini akan mengurangi kebingungan regulasi selama bertahun-tahun yang telah menghambat industri.

Mengapa Para Pemimpin Industri Khawatir

Armstrong menunjukkan beberapa area masalah, termasuk potensi pembatasan pada ekuitas yang ditokenisasi, privasi yang berkurang dalam keuangan terdesentralisasi, otoritas CFTC yang lebih lemah, dan batasan pada reward stablecoin. Kritikus berpendapat ketentuan ini dapat membuat aturan kripto AS kurang kompetitif secara global, itulah sebabnya pembuat undang-undang memutuskan untuk berhenti sejenak dan menilai kembali RUU tersebut.

Apa Kata Analis Tentang Dampak Pasar

Menurut Matt Hougan, CIO Bitwise, CLARITY Act kemungkinan akan membawa volatilitas sebelum kejelasan. Dia menjelaskan bahwa RUU kripto sering mengalami naik turun berulang kali sebelum menjadi undang-undang. Komentar positif dari politisi dapat mengangkat harga, sementara berita negatif dapat memicu penurunan jangka pendek.

Pasar prediksi saat ini menunjukkan RUU tersebut memiliki peluang sekitar 50–50 untuk lolos. Hougan mengatakan dia sedikit lebih positif dari itu, tetapi masih mengharapkan pergerakan harga selama beberapa bulan ke depan saat ekspektasi naik dan turun.

Haruskah CLARITY Act Ditunda?

Hougan tidak percaya penundaan akan membantu. Dia berpendapat bahwa bahkan RUU yang tidak sempurna lebih baik daripada ketidakpastian yang berkelanjutan. Tanpa aturan yang jelas, perusahaan kripto berisiko membangun produk pada fondasi regulasi yang dapat berubah dengan setiap administrasi baru. Seiring waktu, ketidakstabilan itu dapat merusak inovasi dan investasi jangka panjang lebih dari volatilitas pasar jangka pendek.

