Saham Goldman Sachs (GS): Melompat Lebih dari 4% Setelah Pendapatan Rekor dan Laba Q4 yang Kuat

TLDR

Goldman Sachs naik 4,7% setelah pendapatan rekor 2025 dan lonjakan laba Q4 yang kuat.

Pendapatan luar biasa mendorong momentum GS saat pasar dan perbankan mencapai rekor baru.

Laba Q4 naik 12% dengan aliran transaksi yang kuat dan aktivitas pasar modal yang solid.

GS mencatat hasil rekor dan peningkatan return yang tajam, meningkatkan kepercayaan untuk 2026.

Fokus strategis meningkatkan kinerja GS karena unit inti memberikan pertumbuhan yang menonjol.

Goldman Sachs (GS) bergerak lebih tinggi pada hari Kamis karena perusahaan mencatat pendapatan kuartalan yang kuat dan pendapatan tahunan penuh yang rekor. Saham diperdagangkan pada $976,65, naik 4,71% seiring berjalannya sesi. Pelaku pasar merespons pembaruan terbaru, yang mengonfirmasi pertumbuhan stabil di seluruh operasi inti.

The Goldman Sachs Group, Inc., GS



Hasil Tahunan Rekor Mendukung Momentum Operasional yang Luas

Goldman Sachs melaporkan pendapatan bersih tahunan penuh sebesar $58,28 miliar dan mencatat laba bersih sebesar $17,18 miliar untuk 2025. Perusahaan mencatat EPS terdilusi sebesar $51,32 untuk tahun ini, yang menunjukkan kinerja solid di berbagai lini bisnis. Bank mencapai return on average common equity sebesar 15% karena aktivitas menguat di seluruh basis kliennya.

Kuartal keempat menambah momentum lebih lanjut karena pendapatan bersih mencapai $13,45 miliar dan laba bersih naik menjadi $4,62 miliar. Bank mencatat EPS kuartalan sebesar $14,01 dan pimpinan mencatat kemajuan berkelanjutan sepanjang 2025. Kuartal ini termasuk dampak satu kali dari rencana keluar dari kemitraan kartu kredit Apple.

Goldman Sachs menyatakan bahwa divisi investment banking dan pasar menghasilkan pendapatan rekor untuk tahun penuh. Perusahaan-perusahaan melaksanakan lebih banyak transaksi dan meningkatkan peminjaman, yang mendukung peningkatan aktivitas di unit penasihat dan pasar modal. Franchise terus membangun rencana strategis perusahaan yang ditetapkan di tahun-tahun sebelumnya.

Kekuatan Laba Q4 Menyoroti Aktivitas yang Diperluas di Seluruh Unit Kunci

Goldman Sachs meningkatkan laba kuartal keempatnya sebesar 12% karena permintaan di seluruh segmen inti tetap stabil. Bank melihat eksekusi yang lebih kuat di penjaminan ekuitas, penerbitan utang, dan pekerjaan penasihat. Angka yang diperbarui sejalan dengan panduan sebelumnya yang menunjukkan kemajuan perusahaan di beberapa inisiatif.

Kuartal ini mencerminkan manfaat pendapatan sebesar 46 sen per saham dari kesepakatan untuk mentransfer program kartu kredit Apple ke JPMorgan. Transaksi ini juga menyebabkan penurunan 3% dalam pendapatan bersih karena penyesuaian akuntansi satu kali. Namun, pimpinan mengonfirmasi bahwa aktivitas mendasar di pasar dan perbankan tetap secara historis tinggi.

Perusahaan menekankan kemajuan strategis karena terus mempertajam fokusnya pada area dengan potensi return tertinggi. Prioritas penempatan modal tetap seimbang karena perusahaan memajukan beberapa inisiatif yang diharapkan mendukung pendapatan di 2026. Goldman menyatakan bahwa pendekatannya terhadap manajemen risiko tetap menjadi pusat kerangka jangka panjangnya.

Prioritas Strategis Memposisikan Perusahaan untuk Ekspansi 2026

Goldman Sachs menguraikan tujuan operasional baru untuk 2026 karena memajukan strategi jangka panjangnya. Perusahaan menyoroti rencana untuk memperluas peluang di pasar, perbankan, dan manajemen aset. Pimpinan mencatat bahwa keterlibatan yang lebih kuat di area-area ini harus mendukung pertumbuhan pendapatan lebih lanjut.

Perusahaan menyatakan bahwa mencapai peningkatan pendapatan 60% dan peningkatan 500 basis poin dalam return sejak Investor Day pertamanya. Total shareholder return melebihi 340% selama periode yang sama, menunjukkan kemajuan yang berarti di seluruh platform. Manajemen mengharapkan akselerasi berkelanjutan karena kondisi menguat di pasar global.

Goldman Sachs berencana mempertahankan struktur disiplinnya saat mengevaluasi peluang modal baru. Perusahaan bertujuan untuk mengembalikan modal sambil mendukung pertumbuhan di unit berkinerja tinggi. Akibatnya, bank mengharapkan untuk membawa momentum saat ini ke 2026 dengan prospek yang stabil.

