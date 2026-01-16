Lelang Prajual Zero Knowledge Proof Menargetkan $1,7 miliar, Sementara Zcash dan Hedera Memudar dari Fokus

Penafian Postingan Bersponsor: Publikasi ini diproduksi berdasarkan pengaturan berbayar dengan pengiklan pihak ketiga. Ini tidak boleh diandalkan sebagai nasihat keuangan atau investasi.

Pasar kripto saat ini menunjukkan pola volatilitas yang berumur pendek, dengan banyak aset berkapitalisasi tinggi mengalami lonjakan harga cepat yang diikuti dengan penarikan segera. Tren ini membuat banyak investor mencari kripto besar berikutnya yang menawarkan pertumbuhan berkelanjutan daripada hanya lonjakan sementara.

Sementara harga Zcash bertahan di dekat $399 setelah naik ke $418, dan berita Hedera menyoroti jadwal upgrade mainnet yang stabil, koin-koin yang sudah mapan ini mungkin menawarkan jendela yang lebih kecil untuk keuntungan cepat. Sebaliknya, Zero Knowledge Proof (ZKP) menarik perhatian dengan Layer-1 yang berfokus pada privasi dan model lelang harian yang memberi penghargaan pada partisipasi awal melalui kepastian matematis daripada hype media sosial.

Memahami Ekonomi Presale ZKP

Zero Knowledge Proof (ZKP) adalah blockchain Layer-1 yang berfokus pada privasi yang dirancang untuk memverifikasi transaksi tanpa mengungkapkan data sensitif. Arsitektur berlapis-lapisnya mendukung kontrak pintar pribadi, penyimpanan terenkripsi, dan sistem bukti yang dapat diverifikasi, kemampuan yang memenuhi kebutuhan spesifik pengguna institusional dan pribadi di tahun 2026.

Banyak analis mengidentifikasi ZKP sebagai proyek berpotensi tinggi karena dibangun di atas fondasi infrastruktur operasional. Tidak seperti usaha yang mengumpulkan modal sebelum pengembangan, tim ZKP menginvestasikan dana signifikan untuk meluncurkan sistem inti jaringan sebelum penjualan publik. Strategi "pengiriman-lebih dulu" ini secara fundamental mengurangi profil risiko bagi peserta awal.

Saat ini dalam fase presale, ZKP menggunakan Daily Initial Coin Auction (ICA) untuk menetapkan nilai. Model ini diatur oleh aturan matematis yang jelas: alokasi token setiap peserta ditentukan oleh kontribusi mereka relatif terhadap total pool hari itu.

Struktur ini menghilangkan keuntungan tidak adil dari diskon pribadi atau tingkatan "paus", memastikan lapangan bermain yang setara untuk semua. Dengan arus masuk harian yang substansial, para ahli memproyeksikan total penggalangan dana bisa mencapai $1,7 miliar yang bersejarah, memposisikannya sebagai salah satu peristiwa likuiditas terbesar dalam sejarah kripto.

Variabel utama bagi peserta adalah waktu. Karena pasokan token harian ditetapkan pada 200 juta, peningkatan dalam total pool kontribusi hari itu berarti setiap dolar membeli lebih sedikit token. Akibatnya, mereka yang berpartisipasi dalam siklus awal biasanya mendapatkan basis biaya yang lebih menguntungkan, sementara pendatang kemudian harus bersaing di pool yang lebih ramai dengan harga efektif yang lebih tinggi.

Inilah mengapa spesialis pasar memandang ZKP sebagai proyek dengan potensi kenaikan signifikan. Desain matematis memberi penghargaan pada keyakinan awal, karena proyeksi aliran modal mengubah entri hari ini menjadi keuntungan strategis untuk besok.

Analisis Harga Zcash: Mempertahankan Momentum Privasi

Harga Zcash saat ini diperdagangkan sekitar $399. Awal minggu ini, pada 12 Januari 2026, ZEC melonjak dari $381 menjadi hampir $418 sebelum menemukan basis baru. Tingkat aktivitas ini menunjukkan bahwa trader masih memandang Zcash sebagai aset andalan untuk privasi ketika pasar menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Volume perdagangan untuk ZEC tetap kuat, menunjukkan tingkat harga saat ini didukung oleh likuiditas aktual daripada spekulasi tipis. Selama harga Zcash bertahan di atas level support $380, prospek teknis tetap terbuka untuk pengujian ulang puncak terbarunya.

Berita Hedera: Upgrade Mainnet Strategis Sedang Berlangsung

Berita Hedera terbaru berpusat pada peluncuran versi 0.69 dari mainnet-nya, yang dijadwalkan pada 21 Januari 2026. Upgrade ini berfokus pada peningkatan efisiensi jaringan dan peningkatan otomasi tingkat enterprise. HBAR telah diperdagangkan dalam kisaran stabil antara $0,113 dan $0,120, menunjukkan tingkat stabilitas yang disukai banyak investor konservatif.

Upgrade ini signifikan karena mengurangi hambatan bagi pengembang dan perusahaan skala besar yang menggunakan jaringan. Meskipun aksi harga untuk HBAR kurang volatil dibandingkan koin privasi, volume perdagangan yang sehat menunjukkan bahwa komunitas memantau dengan ketat pencapaian teknis ini. Bagi mereka yang mencari lingkungan yang terkontrol dan dapat diprediksi, Hedera tetap menjadi permainan infrastruktur yang kuat.

Positioning untuk Kripto Besar Berikutnya

Harga Zcash tetap menjadi indikator kunci bagi trader yang berfokus pada privasi, sementara berita Hedera menyoroti pentingnya upgrade tingkat enterprise yang stabil. Kedua proyek adalah bagian penting dari portofolio yang seimbang, tetapi kapitalisasi pasar mereka saat ini mungkin membatasi potensi untuk keuntungan jangka pendek yang masif.

Inilah mengapa Zero Knowledge Proof (ZKP) menonjol sebagai kripto besar berikutnya. Sistem lelangnya menciptakan rasa urgensi, di mana peserta awal mendapatkan keuntungan matematis yang berbeda. Dengan proyeksi penggalangan dana $1,7 miliar dan teknologi senilai $100 juta yang sudah aktif, presale ZKP menawarkan peluang tingkat dasar dalam proyek yang dibangun untuk skala besar.

