BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Deribit telah meluncurkan pasar opsi untuk token Avalanche AVAX. Penambahan pasar opsi ini akan meningkatkan jumlah pasar derivatif yang disediakanDeribit telah meluncurkan pasar opsi untuk token Avalanche AVAX. Penambahan pasar opsi ini akan meningkatkan jumlah pasar derivatif yang disediakan

Harga Avalanche (AVAX) Menargetkan $100 di Tengah Pertumbuhan Derivatif Institusional

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/16 04:30
Avalanche
AVAX$13.62-1.01%
USDCoin
USDC$1.0002--%

Deribit telah meluncurkan pasar opsi untuk token Avalanche AVAX. Penambahan pasar opsi ini akan meningkatkan jumlah pasar derivatif yang disediakan oleh Deribit. Opsi tersebut akan diselesaikan dalam USDC dan akan berdampingan dengan pasar perpetual AVAX yang diselesaikan dalam USDC yang sudah ada.

Selain itu, pengguna yang memenuhi syarat yang memegang USDC di bursa Deribit berhak mendapatkan hadiah USDC bulanan, memberikan nilai tambah untuk memegang aset tersebut. AVAX semakin memperkuat posisinya dalam ranah penawaran dan derivatif tingkat institusional, yang merupakan cerminan jelas dari meningkatnya minat institusional dari seluruh dunia.

Baca Juga: Harga Avalanche (AVAX) Bertahan Stabil saat Grayscale Memajukan Pengajuan ETF Spot

Penembusan Saluran AVAX Dapat Mendorong Reli ke $100

Namun, analis kripto Bob Holthaus menunjukkan bahwa token Avalanche diperdagangkan di dalam saluran penurunan jangka panjang dalam grafik mingguan, dengan harga berkisar mendekati level support penting di $13 hingga $14.

Area permintaan ini telah memicu beberapa reli sebelumnya, menunjukkan aktivitas pembelian. AVAX sedang dalam proses membentuk basis setelah tren penurunan jangka panjang, dengan harga bertahan di atas $11, yang mempertahankan basis, dan penembusan di atas $16,50 dapat menargetkan $20,50 dan $25,50.

Sumber: @Bobholthaus1

Tetapi jika terus bergerak naik, level yang perlu diperhatikan untuk resistensi adalah $33,50, $41,50, dan $51,50 di dalam saluran. Penembusan lengkap di atas resistensi yang menurun akan mengubah tren makro keseluruhan menjadi positif, dengan level yang perlu diperhatikan adalah $64, $80, dan level ekstensi target di $100. Penurunan di bawah $11 dapat menyebabkan level $9 dan $7.

Indikator Momentum Menunjukkan Stabilisasi

RSI mingguan Avalanche berada di 40,38. Indikator ini berada jauh di bawah level utama 50. Rata-rata indikator ini mendekati 38,31. Pemulihan reguler dari area 30-35 menunjukkan tekanan jual yang lebih sedikit. Namun, masih ada sedikit kekuatan bullish.

Sumber: TradingView

MACD mingguan masih berada di bawah garis nol, dengan garis MACD mendekati -2,91 dan garis sinyal sekitar -2,57. Histogram berada di sekitar -0,33. Karena ini adalah histogram bear, ini menunjukkan momentum bear yang lemah. Struktur ini menunjukkan tekanan penurunan yang memudar daripada kelanjutan penjualan yang kuat.

Baca Juga: Avalanche (AVAX) Menembus Garis Tren Kunci saat Harga Membidik Resistensi $18

Peluang Pasar
Logo Avalanche
Harga Avalanche(AVAX)
$13.62
$13.62$13.62
+1.49%
USD
Grafik Harga Live Avalanche (AVAX)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Volatilitas koin meme sekali lagi mencuri perhatian, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 sementara analis teknikal mengamati potensi breakout 22%. Spekulatif ini
Bagikan
Techbullion2026/01/17 04:00
Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, namun struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 04:30