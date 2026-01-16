Harga Avalanche (AVAX) Menargetkan $100 di Tengah Pertumbuhan Derivatif Institusional

Deribit telah meluncurkan pasar opsi untuk token Avalanche AVAX. Penambahan pasar opsi ini akan meningkatkan jumlah pasar derivatif yang disediakan oleh Deribit. Opsi tersebut akan diselesaikan dalam USDC dan akan berdampingan dengan pasar perpetual AVAX yang diselesaikan dalam USDC yang sudah ada.

Selain itu, pengguna yang memenuhi syarat yang memegang USDC di bursa Deribit berhak mendapatkan hadiah USDC bulanan, memberikan nilai tambah untuk memegang aset tersebut. AVAX semakin memperkuat posisinya dalam ranah penawaran dan derivatif tingkat institusional, yang merupakan cerminan jelas dari meningkatnya minat institusional dari seluruh dunia.

Baca Juga: Harga Avalanche (AVAX) Bertahan Stabil saat Grayscale Memajukan Pengajuan ETF Spot

Penembusan Saluran AVAX Dapat Mendorong Reli ke $100

Namun, analis kripto Bob Holthaus menunjukkan bahwa token Avalanche diperdagangkan di dalam saluran penurunan jangka panjang dalam grafik mingguan, dengan harga berkisar mendekati level support penting di $13 hingga $14.

Area permintaan ini telah memicu beberapa reli sebelumnya, menunjukkan aktivitas pembelian. AVAX sedang dalam proses membentuk basis setelah tren penurunan jangka panjang, dengan harga bertahan di atas $11, yang mempertahankan basis, dan penembusan di atas $16,50 dapat menargetkan $20,50 dan $25,50.

Sumber: @Bobholthaus1

Tetapi jika terus bergerak naik, level yang perlu diperhatikan untuk resistensi adalah $33,50, $41,50, dan $51,50 di dalam saluran. Penembusan lengkap di atas resistensi yang menurun akan mengubah tren makro keseluruhan menjadi positif, dengan level yang perlu diperhatikan adalah $64, $80, dan level ekstensi target di $100. Penurunan di bawah $11 dapat menyebabkan level $9 dan $7.

Indikator Momentum Menunjukkan Stabilisasi

RSI mingguan Avalanche berada di 40,38. Indikator ini berada jauh di bawah level utama 50. Rata-rata indikator ini mendekati 38,31. Pemulihan reguler dari area 30-35 menunjukkan tekanan jual yang lebih sedikit. Namun, masih ada sedikit kekuatan bullish.

Sumber: TradingView

MACD mingguan masih berada di bawah garis nol, dengan garis MACD mendekati -2,91 dan garis sinyal sekitar -2,57. Histogram berada di sekitar -0,33. Karena ini adalah histogram bear, ini menunjukkan momentum bear yang lemah. Struktur ini menunjukkan tekanan penurunan yang memudar daripada kelanjutan penjualan yang kuat.

Baca Juga: Avalanche (AVAX) Menembus Garis Tren Kunci saat Harga Membidik Resistensi $18