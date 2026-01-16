Mengapa Wall Street menolak menjual Bitcoin – dan justru membeli lebih banyak lagi – meskipun kehilangan 25% nilainya

Para manajer investasi institusional meningkatkan alokasi mereka ke dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Bitcoin spot AS selama kuartal keempat 2025, meskipun aset tersebut mengalami koreksi harga tajam yang mengurangi hampir seperempat dari nilai pasarnya.

Perbedaan antara jumlah saham yang meningkat dan nilai aset yang menurun menampilkan gambaran kompleks tentang perilaku institusional selama periode volatilitas ekstrem.

Menurut data CryptoSlate, harga Bitcoin memulai tiga bulan terakhir tahun lalu dengan pijakan yang kuat, mencapai rekor tertinggi baru lebih dari $126.000 pada Oktober.

Namun, reli tersebut terbukti tidak berkelanjutan dan memberi jalan kepada periode bergolak yang dipicu oleh peristiwa deleveraging besar-besaran senilai $20 miliar. Pada saat tahun berakhir, Bitcoin diperdagangkan di bawah $90.000.

Meskipun latar belakang yang bergejolak ini, pengajuan regulasi awal menunjukkan bahwa manajer uang profesional memandang penurunan sebagai peluang pembelian daripada alasan untuk keluar dari pasar.

Pada saat artikel ini ditulis, BTC telah kembali ke momentum naik tahun ini dan sedang mengamati penembusan di atas $100.000.

Matematika akumulasi

Analisis awal pengajuan 13F yang dikompilasi oleh analis Bitcoin Sani mengungkapkan bahwa 121 institusi melaporkan peningkatan bersih 892.610 saham di berbagai ETF Bitcoin spot yang terdaftar di AS dari kuartal ketiga hingga kuartal keempat 2025.

Pengajuan 13F Investor Institusional yang Menunjukkan Eksposur Bitcoin Mereka (Sumber: Sani)

Secara paradoks, sementara jumlah saham fisik yang dipegang oleh perusahaan-perusahaan ini meningkat, nilai dolar agregat dari kepemilikan tersebut turun sekitar $19,2 juta.

Untuk memahami dinamika ini, seseorang harus melihat total mentah yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan ini. Pada kuartal ketiga 2025, institusi yang dilacak memegang kolektif 5.252.364 saham dengan nilai sekitar $317,8 juta.

Pada akhir kuartal keempat, kepemilikan mereka telah membengkak menjadi 6.144.974 saham, namun nilai pasar dari tumpukan yang lebih besar itu telah menyusut menjadi $298,6 juta.

Matematika ini mengungkapkan tingkat penurunan. Berdasarkan pengajuan ini, nilai rata-rata tersirat per saham ETF yang dipegang oleh institusi-institusi ini turun dari sekitar $60,50 di Q3 menjadi sekitar $48,60 di Q4. Itu menandai penurunan sekitar 19,7%.

Meskipun repricing ini, jumlah total saham yang dipegang oleh manajer-manajer ini naik sekitar 17%.

Narasi yang muncul dari data ini jelas. Para investor ini terus membeli unit bahkan saat nilai mark-to-market dari kepemilikan mereka menguap, menambah eksposur langsung ke tengah-tengah penurunan.

Untuk konteks, dana abadi $9 miliar Dartmouth College mengungkapkan telah mengakuisisi sekitar $15 juta dalam saham IBIT BlackRock dan dana Ethereum Grayscale, meskipun situasi pasar yang lebih luas.

Khususnya, posisi-posisi ini baru dan menunjukkan bagaimana ETF kripto terus menarik minat institusional terlepas dari kinerja mereka.

Fenomena BlackRock

Tidak ada tempat di mana ketidaksesuaian antara arus modal dan kinerja aset lebih terlihat daripada di pembukuan BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT).

Tahun lalu, dana tersebut mencapai sesuatu yang sangat langka dalam bisnis manajemen aset karena menarik miliaran dolar dalam arus masuk segar sambil kehilangan uang untuk kliennya.

IBIT mengakhiri 2025 sebagai ETF paling populer keenam di Amerika Serikat berdasarkan arus masuk bersih, menurut data Bloomberg Intelligence. Dana ini mengumpulkan $25,4 miliar dalam uang tunai segar, mengalahkan raksasa mapan seperti Invesco QQQ Trust dan SPDR Gold Trust (GLD).

Arus masuk ini terjadi meskipun IBIT mencatat kerugian 10%. Sebaliknya, emas naik hampir 65% pada 2025, didorong oleh pembelian bank sentral dan kecemasan geopolitik.

Pemangku kepentingan industri mencatat bahwa kinerja dana tersebut menunjukkan keyakinan manajer aset pada Bitcoin.

Matt Hougan, Chief Investment Officer di Bitwise, menunjukkan bahwa 99% penasihat yang memiliki kripto pada 2025 berencana untuk meningkatkan atau mempertahankan eksposur mereka tahun ini.

Adopsi atau arbitrase?

Namun, ada peringatan menarik untuk narasi "adopsi institusional".

ETF Bitcoin spot berada di persimpangan investasi jangka panjang dan arbitrase jangka pendek. Jumlah saham yang meningkat dalam pengajuan 13F terlihat seperti keyakinan bullish, tetapi sering kali dapat menutupi lindung nilai netral pasar.

Di permukaan, kisah adopsi masuk akal. Penelitian State Street dari Desember memperkirakan pasar ETF Bitcoin AS sebesar $103 miliar, dengan institusi memiliki hampir seperempat dari float tersebut. Data mereka menunjukkan bahwa 60% investor institusional lebih memilih keamanan regulasi dari wrapper ETF daripada memegang koin fisik.

Namun, posisi "long ETF" yang dilaporkan dalam pengajuan 13F tidak menceritakan keseluruhan cerita.

Formulir-formulir ini mengharuskan manajer untuk mengungkapkan posisi long dalam ekuitas AS tetapi tidak mengharuskan pengungkapan posisi short. Khususnya, ini secara efektif menyembunyikan sisi lain dari perdagangan.

Seperti yang dicatat oleh CME, hedge fund sering menggunakan ETF spot untuk melakukan perdagangan basis. Mereka membeli ETF (yang muncul dalam pengajuan) dan secara bersamaan melakukan short futures Bitcoin (yang tidak).

Ini memungkinkan mereka untuk menangkap spread antara harga spot dan futures tanpa mengambil risiko arah pada Bitcoin itu sendiri.

Perbedaan ini kritis untuk meramalkan langkah pasar berikutnya. Jika akumulasi kuartal keempat didorong oleh alokator sejati yang membangun "portofolio sleeve," modal itu kemungkinan lengket.

Namun, jika didorong oleh hedge fund yang memanfaatkan spread, modal itu adalah tentara bayaran. Itu bisa berbalik dengan cepat jika volatilitas melonjak atau jika perdagangan basis menjadi kurang menguntungkan.

Terlepas dari motifnya, hasilnya sama. Dalam kuartal di mana Bitcoin kehilangan hampir seperempat nilainya, Wall Street akhirnya memiliki lebih banyak darinya.

