Penipuan Kripto Brazil Senilai $4 Juta: Dompet Dibekukan di Seluruh Negara

Operasi Mirage telah membekukan dompet kripto di Brasil menyusul penemuan penipuan investasi besar-besaran yang menipu 40 korban hingga jutaan dolar.

Pada hari Rabu, Polisi Sipil Rio Grande do Sul memulai Operasi Mirage. Mereka menyerang penipuan internet melalui media sosial. Ada lima tersangka yang dikenakan surat perintah penangkapan preventif.

Menurut LiveCoins Brasil, surat perintah dilakukan oleh para penyidik di Goiases dan São Paulo. Penggerebekan tersebut membekukan 85 rekening bank, menyita kendaraan, dan bahkan memblokir dompet cryptocurrency.

Penggerebekan dipimpin oleh Kantor Polisi Investigasi Cyber Khusus. Petugas menyita ribuan kartu SIM, ponsel, komputer, dan mobil mewah.

Iklan Media Sosial Memikat Investor yang Tidak Curiga

Para penipu juga mengiklankan diri mereka melalui konten bersponsor di media sosial. Mereka menjamin imbal hasil besar atas investasi di saham Brasil. Para penipu juga membentuk jaringan tertutup di mana mereka bertukar tips investasi palsu.

Setidaknya 40 korban dilaporkan oleh penyidik Isadora Galian. R$4 juta hilang dari individu tersebut. Penipuan dilakukan di sejumlah negara bagian Brasil.

Korban menggunakan transaksi Pix untuk mengirim uang ke rekening perusahaan. Para penipu menyatakan bahwa dana tersebut dikonversi menjadi aset kripto. Situs kripto palsu kemudian menampilkan saldo dan keuntungan palsu.

Penipu memindahkan modal korban ke rekening perusahaan dan kemudian mengubahnya menjadi aset kripto di platform ilegal para penipu, seperti yang dijelaskan Galian. Saldo dan keuntungan dipalsukan untuk menarik investasi baru.

Kerugian Palsu Disalahkan pada Kesalahan Korban

Platform awalnya menunjukkan keuntungan palsu. Kemudian ada kerugian yang tidak dapat dijelaskan dan tiba-tiba. Para korban dituduh melakukan kesalahan operasional oleh para penjahat, yang mengatribusikan semua kerugian kepada mereka.

Pejabat belum mengidentifikasi jenis teknik yang diterapkan untuk menyegel dompet. Bursa kripto Brasil dapat membekukan saldo akun dengan mudah, namun operasi tersebut tidak menjelaskan aset kripto yang dapat dipulihkan.

Galian memperingatkan calon investor tentang kesepakatan yang mencurigakan. Jaminan imbal hasil di atas normal adalah tanda peringatan. Dia menekankan bahwa seseorang harus memverifikasi terlebih dahulu sebelum berinvestasi.

Galian mengatakan: Sebelum mengeluarkan satu sen pun, periksa apakah perusahaan tersebut terdaftar dengan benar. Pendaftaran dengan CVM dan Bank Sentral.

Polisi Rio Grande do Sul, Rio Paulo, dan Goiases berkolaborasi. Operasi Mirage adalah penindakan signifikan terhadap penipuan terkait cryptocurrency di Brasil.

