Kaito menghentikan 'Yaps' berbasis kripto saat X melarang pembayaran untuk 'AI slop'

Token Kaito.ai dan Cookie DAO turun lebih dari 15% setelah larangan X, langkah yang menurut kepala produk X Nikita Bier seharusnya meningkatkan pengalaman pengguna di platform media sosial tersebut.

Platform kripto bertenaga kecerdasan buatan seperti Kaito.ai dan Cookie DAO telah dilarang membayar pengguna untuk memposting konten di X guna membatasi jumlah yang disebut "AI slop" di situs media sosial tersebut.

"Kami tidak akan lagi mengizinkan aplikasi yang memberi reward kepada pengguna untuk memposting di X (alias 'infofi')," kata kepala produk X Nikita Bier pada hari Kamis. "Ini telah menyebabkan banyaknya AI slop [dan] spam balasan di platform."

"Kami telah mencabut akses API dari aplikasi ini, jadi pengalaman X Anda akan segera membaik (begitu bot menyadari mereka tidak dibayar lagi)," tambahnya.

Baca selengkapnya