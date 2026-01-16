FIL Mendistribusikan 500 Ribu Token saat Jaringan Beralih ke Platform Cloud



James Ding



Filecoin (FIL) menyelesaikan RetroPGF Putaran 3, memberikan 500K FIL kepada 91 proyek saat jaringan bertransformasi menjadi infrastruktur cloud yang dapat diprogram dengan 100+ tim yang membangun.

Filecoin (FIL) menyelesaikan putaran ketiga Pendanaan Barang Publik Retroaktif minggu ini, mendistribusikan lebih dari 500.000 FIL ke 91 proyek ekosistem. Pembayaran ini datang saat jaringan penyimpanan terdesentralisasi menyelesaikan apa yang disebutnya transformasi dari penyimpanan murni menjadi "platform cloud yang dapat diprogram dan diverifikasi" — sebuah perubahan yang telah menarik lebih dari 100 tim pengembangan ke infrastruktur Onchain Cloud barunya.

FIL diperdagangkan pada $1,57 per 15 Januari, turun 0,33% selama 24 jam, dengan kapitalisasi pasar $1,15 miliar.

Rincian RetroPGF Putaran 3

Putaran pendanaan ini menarik 120 aplikasi dari seluruh ekosistem Filecoin, dengan 91 akhirnya menerima penghargaan. RetroPGF berbeda dari hibah tradisional dengan memberi penghargaan kepada proyek untuk kontribusi yang sudah dibuat daripada janji masa depan — sebuah model yang dipelopori oleh Optimism yang mendapat daya tarik di seluruh Web3.

Distribusi 500K FIL mewakili penerapan modal yang berarti untuk pengembangan ekosistem, meskipun rincian alokasi spesifik berdasarkan kategori proyek tidak diungkapkan dalam pengumuman tersebut.

Onchain Cloud Mendapat Daya Tarik

Laporan Messari Pulse menyoroti adopsi yang berkembang dari Filecoin Onchain Cloud sejak peluncuran testnet-nya. Layanan Filecoin Pay platform ini telah mengalami "permintaan yang meningkat," menurut laporan tersebut, meskipun metrik penggunaan spesifik tidak dirilis.

Dua penambahan infrastruktur signifikan diluncurkan minggu ini. Storacha meluncurkan Forge, menawarkan penyimpanan hangat yang kompatibel dengan IPFS dengan bukti kriptografis kepemilikan data. Akave Cloud memperkenalkan tingkat arsip bertenaga Filecoin yang menargetkan beban kerja AI, IoT, dan kepatuhan — sektor di mana penyimpanan yang dapat diverifikasi semakin penting.

Kedua layanan memanfaatkan Proof of Data Possession (PDP), yang diluncurkan pada Mei 2025 bersama Fast Finality (F3) — peningkatan teknis yang mengurangi waktu konfirmasi transaksi dan memungkinkan penyimpanan panas yang dapat diverifikasi.

Tata Kelola Mendapat Pembaruan

Filecoin Foundation meluncurkan Program Constellation di FIL Dev Summit 7, menandakan dorongan menuju pengambilan keputusan yang lebih didorong oleh komunitas. Inisiatif ini mengambil pendekatan iteratif untuk reformasi tata kelola, menguji mekanisme partisipasi baru sebelum menskalakan mereka ke seluruh jaringan.

Untuk pembangun yang ingin membangun kredibilitas awal, CloudPaws NFT menawarkan edisi terbatas 100 token bergaya kredensial yang mengakui kontributor awal Onchain Cloud. Selain hak membual, kredensial ini dapat menjadi faktor dalam partisipasi tata kelola masa depan dan akses pengujian.

Apa Selanjutnya

Peta jalan Filecoin 2026 tampaknya berfokus pada adopsi perusahaan, dengan mitra ekosistem Akave mengidentifikasi tujuh tren penyimpanan yang mendorong permintaan untuk "bukti, prediktabilitas, dan kontrol." Kemitraan penyimpanan DNA jaringan baru-baru ini dengan Atlas Eon 100, yang diumumkan pada 12 Januari, menunjukkan dorongan menuju solusi keabadian yang baru.

Setelah lima tahun membangun infrastruktur penyimpanan terdesentralisasi, Filecoin bertaruh fase pertumbuhan berikutnya datang dari menjadi infrastruktur yang sangat diperlukan untuk beban kerja AI dan dApps yang berat data. Apakah 100+ tim pembangun diterjemahkan menjadi pendapatan protokol yang berkelanjutan tetap menjadi pertanyaan kunci bagi pemegang FIL yang menyaksikan transformasi ini terjadi.

Sumber gambar: Shutterstock