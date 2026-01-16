Korea Selatan Memajukan RUU untuk Melegalkan Penerbitan dan Perdagangan Sekuritas Tertoken

Korea Selatan telah mengambil langkah besar menuju formalisasi pasar modal berbasis blockchain, karena para pembuat undang-undang memajukan legislasi yang menciptakan kerangka hukum untuk menerbitkan dan memperdagangkan sekuritas yang ditokenisasi.

Poin Penting: Korea Selatan telah menyetujui kerangka hukum untuk menerbitkan dan memperdagangkan sekuritas yang ditokenisasi.

Sekuritas berbasis blockchain akan diatur dan diperdagangkan melalui perantara berlisensi.

Peraturan baru dijadwalkan akan berlaku pada tahun 2027.

Langkah ini membuka pintu untuk penawaran token sekuritas yang diatur (STO) dan menempatkan teknologi buku besar terdistribusi secara tegas dalam sistem keuangan negara yang ada.

Pada hari Kamis, Majelis Nasional mengesahkan amandemen terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Sekuritas Elektronik selama sesi pleno, menurut rilis resmi pemerintah.

Korea Selatan Menetapkan Aturan Hukum untuk Menerbitkan dan Memperdagangkan Sekuritas yang Ditokenisasi

Perubahan tersebut mengakui sekuritas yang ditokenisasi sebagai instrumen keuangan yang sah dan mendefinisikan bagaimana mereka dapat diterbitkan, didistribusikan, dan diperdagangkan di bawah hukum Korea.

Berdasarkan kerangka kerja yang direvisi, Undang-Undang Sekuritas Elektronik memungkinkan penerbit yang memenuhi syarat untuk menciptakan sekuritas yang ditokenisasi menggunakan infrastruktur blockchain.

Sementara itu, amandemen terhadap Undang-Undang Pasar Modal mengizinkan produk-produk tersebut untuk diperdagangkan sebagai sekuritas kontrak investasi melalui pialang dan perantara berlisensi lainnya.

Regulator mengatakan tujuannya adalah menggabungkan efisiensi buku besar terdistribusi dengan perlindungan investor yang ada.

Komisi Layanan Keuangan mengatakan reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan cara pengelolaan akun sekuritas dan memperluas penggunaan kontrak pintar di seluruh infrastruktur pasar.

Pejabat juga menggambarkan sekuritas yang ditokenisasi sebagai kategori luas yang dapat diterapkan pada produk utang dan ekuitas, bukan kelas aset khusus.

Pejabat pemerintah menyoroti manfaat potensial untuk kontrak investasi non-standar yang secara historis menghadapi batasan distribusi, seperti sekuritas yang terkait dengan real estat, karya seni, atau proyek pertanian.

Dengan membawa produk-produk ini ke dalam kerangka STO yang diatur, otoritas bertujuan untuk memperluas akses investor sambil mempertahankan pengawasan.

Setelah persetujuan legislatif, RUU tersebut akan pindah ke dewan negara sebelum secara resmi diundangkan oleh presiden, sebuah proses yang secara luas diharapkan akan selesai tanpa perubahan besar.

Undang-undang tersebut dijadwalkan akan berlaku pada Januari 2027, setelah masa persiapan satu tahun.

Dorongan Korea Selatan ke dalam sekuritas yang ditokenisasi mengikuti pekerjaan dasar awal yang diletakkan oleh FSC, yang pertama kali merilis pedoman terkait STO pada tahun 2023.

Implementasi akan dipimpin oleh FSC, bekerja sama dengan Layanan Pengawasan Keuangan, Depositori Sekuritas Korea, dan peserta industri.

Badan konsultasi diharapkan akan bertemu paling cepat bulan depan untuk mengembangkan infrastruktur pendukung, termasuk sistem manajemen akun berbasis buku besar dan perlindungan tambahan.

Pasar Sekuritas yang Ditokenisasi Dapat Mencapai $2T Secara Global

Perkiraan pasar menunjukkan peluangnya bisa signifikan. Standard Chartered sebelumnya memproyeksikan bahwa aset dunia nyata yang ditokenisasi dapat mencapai kapitalisasi pasar $2 triliun pada tahun 2028.

Secara terpisah, Boston Consulting Group memperkirakan pasar sekuritas yang ditokenisasi Korea Selatan saja dapat tumbuh hingga hampir 367 triliun won ($249 miliar) pada akhir dekade ini.

Kelompok keuangan lokal seperti Mirae Asset Securities dan Hana Financial Group telah mulai membangun platform dalam antisipasi terhadap aturan baru.

Bulan lalu, Korea Selatan mengungkapkan bahwa negara tersebut sedang mempersiapkan salah satu tindakan keras paling agresif terhadap kejahatan keuangan terkait cryptocurrency dengan memperluas persyaratan aturan perjalanannya.

Ambang batas baru mencakup transaksi di bawah 1 juta won ($680), yang hingga saat ini memungkinkan pengguna melewati pemeriksaan identitas dengan memecah transfer menjadi jumlah yang lebih kecil.